La Gobernadora Hochul Anuncia Hasta 150 Millones de Dólares para Ampliar la Instalación de Bombas de Calor para Propietarios de Viviendas y Edificios Residenciales Pequeños en Todo el Estado

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ya están disponibles hasta 150 millones de dólares en fondos suplementarios para apoyar la instalación de sistemas de bombas de calor energéticamente eficientes en pequeños edificios residenciales en todo el estado de Nueva York. Estos fondos, administrados a través del Programa de Pequeños Edificios Ecológicos (Green Small Buildings Program) de la agencia de Hogares y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR), ayudarán a ampliar el acceso a tecnologías limpias de calefacción y refrigeración, al tiempo que reducen las emisiones y mejoran la asequibilidad para propietarios e inquilinos.

"Nueva York continúa liderando a la nación en la construcción de un futuro asequible y más sostenible", afirmó la Gobernadora Hochul. "Al invertir en tecnología moderna y energéticamente eficiente de bombas de calor para propietarios de viviendas y pequeños edificios, estamos reduciendo los costos de servicios públicos, disminuyendo las emisiones nocivas y garantizando que más neoyorquinos puedan vivir en hogares seguros, cómodos y respetuosos con el clima".

Como parte del programa estatal "Sustainable Green Futures" (Futuros Verdes Sostenibles), dotado con 1.000 millones de dólares, el Programa de Pequeños Edificios Ecológicos apoya la instalación de bombas de calor de alto rendimiento y mejoras relacionadas que posibilitan la electrificación de edificios en todo el estado de Nueva York. Se espera que este programa amplíe el acceso a mejoras de energía limpia para viviendas unifamiliares y edificios residenciales de pequeña escala —incluyendo aquellos que atienden a hogares de ingresos bajos y moderados—, al tiempo que respalda las economías locales y promueve la transición de Nueva York hacia un sector de la construcción totalmente eléctrico.

Los fondos ya están disponibles como recurso suplementario para diversos programas existentes de subvenciones y préstamos para el desarrollo de pequeños edificios, administrados por la HCR, así como a través de los programas hipotecarios de la Agencia Hipotecaria del Estado de Nueva York; esto permite una gestión simplificada, una implementación más rápida y garantiza un amplio acceso geográfico en todo el estado.

Para asegurar resultados de alta calidad, todos los proyectos deberán cumplir con las pautas del programa, desarrolladas en coordinación con el programa "Clean Heat" (Calor Limpio) de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York. Estos estándares garantizarán la aplicación de las mejores prácticas en materia de instalación, rendimiento y ahorro energético a largo plazo.

RuthAnne Visnauskas, Comisionada de Hogares y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, declaró: "Esta inversión de 150 millones de dólares fortalece nuestra capacidad para ofrecer soluciones de alto rendimiento y totalmente eléctricas a propietarios de viviendas y residentes de ingresos bajos a moderados que habitan en pequeños edificios elegibles, los cuales a menudo quedan fuera de los programas a gran escala. Al aprovechar nuestros socios y programas existentes, podemos actuar con rapidez para ofrecer hogares más limpios, saludables y asequibles, al tiempo que avanzamos en el cumplimiento de los objetivos climáticos de Nueva York, líderes a nivel nacional".

El Senador Estatal Kevin Parker declaró: “Permítanme ser claro: esto no sucedió por accidente. Esta inversión es el resultado de años de insistencia, lucha y labor legislativa para asegurar que los neoyorquinos no se queden atrás en la transición hacia una economía de energía limpia. Como presidente del Comité de Energía y Telecomunicaciones del Senado, he trabajado para garantizar que estos recursos no se queden solo en palabras, sino que lleguen directamente a nuestras comunidades. Se trata de un impacto real, aquí y ahora. Las familias luchan contra el aumento de los costos de los servicios públicos, un parque de viviendas envejecido y sistemas que ya no les prestan servicio. Esta financiación lleva el alivio justo donde debe estar: a los hogares de las personas; reduce las facturas, mejora la calidad del aire y hace que esas viviendas sean más seguras y eficientes hoy mismo. Pero esto también tiene que ver con el futuro que estamos construyendo. Estamos creando vecindarios más saludables, economías locales más sólidas y un sistema energético más resiliente que funcione para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Nos estamos asegurando de que, a medida que Nueva York avanza, nuestras comunidades avancen con ella. Así es como se ve la equidad. Así es como se ve el liderazgo. Y esto es lo que significa cumplir con la gente de este estado”.

La Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La gobernadora Hochul está dedicada a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el Estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el año fiscal 2023, la Gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda con el fin de hacerla más asequible, lanzando un Plan de Vivienda integral de 25.000 millones de dólares a cinco años, promulgando el acuerdo de vivienda más significativo en décadas e implementando nuevas protecciones para inquilinos y propietarios de viviendas. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores de vivienda. Estos incluyen el Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda (*Pro-Housing Community Program*), que otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales. Más de 410 comunidades en todo el estado han obtenido la certificación de "a favor de la vivienda".

Como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026, la gobernadora Hochul propuso su agenda "Let Them Build" (Permítanles construir), una serie de reformas históricas para acelerar el desarrollo de viviendas e infraestructuras y reducir los costos. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA), así como acciones ejecutivas para agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado de manera consistente, no tienen impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han quedado atrapados en la burocracia y sujetos a largas demoras.

El Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal de la Gobernadora, cuyo objetivo es crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado, incluyendo 10.000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de otras 50.000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 80.000 viviendas asequibles. El Presupuesto Ejecutivo también invierte 250 millones de dólares en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles.