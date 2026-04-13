La Gobernadora Hochul Anuncia 30 Subvenciones en Todo el Estado, por un Total de 25 Millones de Dólares, para Ampliar las Clínicas de Salud y Mejorar el Acceso a los Servicios de Atención Médica para Personas Con Discapacidades Del Desarrollo

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la concesión de 30 subvenciones, con una inversión de 25 millones de dólares, destinadas a ayudar a abordar la equidad en salud para las personas con discapacidades del desarrollo, quienes a menudo enfrentan dificultades para encontrar una atención médica integral que satisfaga sus necesidades. Esta iniciativa crucial, de alcance estatal, fue anunciada como parte del discurso sobre el Estado del Estado de la gobernadora Hochul para el año 2025 y se hizo efectiva a través del presupuesto del año fiscal 2026. La Oficina del Estado de Nueva York para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) priorizó la asignación de estas subvenciones basándose en proyectos relacionados con la ampliación del acceso a la atención dental, la mejora de los espacios de diagnóstico físico para adaptarlos mejor al uso de sillas de ruedas, la creación de áreas sensorialmente amigables para pacientes neurodiversos y la mejora del acceso a servicios especializados de salud física en las denominadas «zonas de carencia sanitaria» (*healthcare deserts*).

“Bajo mi administración, estamos tomando medidas para cerrar la brecha de equidad en salud para los neoyorquinos con discapacidades”, afirmó la Gobernadora Hochul. “Estos fondos permiten a los proveedores de servicios de Nueva York realizar mejoras transformadoras en el equipamiento y las instalaciones, con el fin de abordar algunas de las necesidades más apremiantes en materia de acceso a la atención dental y la salud preventiva. Se trata de la innovación en acción, a medida que construimos un Nueva York más inclusivo para todos”.

Willow Baer, ​​Comisionada de la Oficina del Estado de Nueva York para Personas con Discapacidades del Desarrollo, declaró: “Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, estamos haciendo frente a las dificultades que enfrentan las personas con discapacidades del desarrollo para acceder a una atención médica integral, brindada por profesionales cualificados y en un entorno adecuado a sus necesidades. Iniciativas como la ampliación del Centro de Salud Oral para Personas con Discapacidades de la Facultad de Odontología de la NYU abrirán, en un sentido literal, las puertas a personas que, durante demasiado tiempo, han quedado excluidas de la atención médica equitativa y de calidad que merecen”.

La primera subvención estatal, por un monto de 5 millones de dólares, fue anunciada hoy en la Facultad de Odontología de la NYU para su proyecto titulado: «Cerrando las brechas de acceso, transición y fuerza laboral: Ampliación del Centro de Salud Oral para Personas con Discapacidades de la Facultad de Odontología de la NYU». Estos fondos permitirán a la NYU crear un espacio de tratamiento exclusivo para niños y adolescentes con discapacidades, facilitando así la transición de la atención médica desde la infancia hasta la edad adulta y mejorando el acceso para personas de todas las edades.

El proyecto de modernización incluirá elementos diseñados para reducir la ansiedad, así como equipos dentales especializados para satisfacer las necesidades de pacientes con autismo, otras discapacidades del desarrollo y afecciones médicas complejas. Asimismo, la creación de espacios accesibles para sillas de ruedas y sensorialmente amigables contribuirá a generar un entorno centrado en el paciente. Además de brindar este servicio dental tan necesario en la comunidad, la NYU también está formando a la próxima generación de odontólogos para que atiendan de manera integral las necesidades de salud dental de las personas con discapacidades del desarrollo.

El Dr. Charles Bertolami, Decano Herman Robert Fox de la Facultad de Odontología de la NYU, declaró: "La Facultad de Odontología de la NYU cuenta con una larga trayectoria y un firme compromiso con la mejora de la salud bucal de las personas con discapacidades. Esta expansión subraya nuestro compromiso de brindar atención a lo largo de toda la vida, garantizando que los jóvenes con discapacidades puedan recibir los servicios que necesitan y, lo que es más importante, mantener un 'hogar dental' a medida que transitan hacia la edad adulta".

Kim Ridley, Directora de Discapacidades del Estado de Nueva York, comentó: "Como Directora de Discapacidades de Nueva York, he podido comprobar de primera mano en múltiples ocasiones lo verdaderamente especial que es el Centro de Salud Bucal para Personas con Discapacidades de la Facultad de Odontología de la NYU. Han creado algo verdaderamente extraordinario: un lugar donde niños y adultos con discapacidades pueden recibir una atención dental compasiva y de alta calidad, en un entorno que realmente comprende sus necesidades. Este tipo de 'hogar dental' especializado sigue siendo demasiado escaso, y marca una diferencia real en la vida de las personas. Me entusiasma saber que la inversión de la Gobernadora Hochul en las Clínicas Regionales de Salud para Personas con Discapacidades ayudará a ampliar esta importante labor. Es exactamente el tipo de progreso que necesitamos ver con mayor frecuencia en todo el estado de Nueva York".

La expansión en la Facultad de Odontología de la NYU incluirá ocho nuevos consultorios, lo que prácticamente duplicará el número de áreas clínicas dedicadas a la atención de personas con discapacidades; esto permitirá a la NYU ampliar sus servicios dentales para la ciudad de Nueva York y sus alrededores, atendiendo a más de 3.300 pacientes pediátricos con discapacidades al año. Se estima que más del 50 por ciento de los pacientes serán personas que utilizan los servicios de la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD), incorporándose la gestión de la atención para garantizar la continuidad del tratamiento.

La Senadora Estatal Samra Brouk afirmó: "Todo paciente merece recibir una atención integral diseñada para satisfacer sus necesidades, especialmente aquellos miembros de nuestra comunidad que históricamente han estado desatendidos. Aplaudo a la Gobernadora Hochul y a la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) por invertir en programas a nivel estatal —incluyendo los ofrecidos por la Universidad de Rochester, la Asociación de Parálisis Cerebral de Rochester y la Escuela de la Santa Infancia de Rochester— que tienden puentes entre la necesidad y el acceso a la atención para nuestros vecinos".

La Senadora Estatal Kristen Gonzalez declaró: “Demasiadas personas con discapacidades carecen de acceso a necesidades básicas de atención médica, tales como la atención dental. El Centro de Salud Oral de la NYU El Centro de Salud Oral para Personas con Discapacidades de la NYU aborda esta necesidad mediante la creación de un centro de tratamiento accesible y la capacitación de profesionales sobre cómo atender a esta población. Felicito a la NYU por esta inversión de 5 millones de dólares y agradezco a la gobernadora Hochul y a la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo por reconocer la importancia de ampliar la atención de salud oral para las personas con discapacidades”.

La Asambleísta Jo Anne Simon declaró: “Las personas con discapacidades a menudo enfrentan barreras al intentar acceder a la atención médica básica, desde la falta de instalaciones accesibles hasta proveedores que no están capacitados para satisfacer sus necesidades. Inversiones como estas ayudan a ampliar la atención especializada, crear espacios de tratamiento acogedores y accesibles, y garantizar que más neoyorquinos reciban atención médica de alta calidad. Gracias, gobernadora Hochul, por realizar inversiones para mejorar el acceso a la atención médica para las personas con discapacidades”.

El Asambleísta Keith Powers dijo: “Estoy muy orgulloso de haber luchado por la financiación estatal para el Centro de Salud Oral para Personas con Discapacidades de la Facultad de Odontología de la NYU, y estoy encantado de que se le haya otorgado. Existe una enorme brecha en el acceso a la atención dental para las personas con discapacidades, debido a la falta de consultorios accesibles y de dentistas capacitados para tratar a pacientes con problemas físicos o conductuales. Esta subvención de 5,48 millones de dólares permitirá ampliar el centro para ayudar a garantizar que las personas con discapacidades puedan recibir la atención que necesitan sin tener que ser remitidas a quirófanos hospitalarios para procedimientos sencillos”.

La Presidenta del Distrito del Bronx, Vanessa L. Gibson, afirmó: “El acceso a una atención médica especializada y de calidad nunca debería depender de su código postal, y esta inversión nos acerca más a ese estándar. Las familias de todo el Bronx han enfrentado durante mucho tiempo desafíos al gestionar la atención para sus seres queridos con discapacidades del desarrollo, y esta financiación representa un progreso significativo hacia un sistema más receptivo e inclusivo. La ampliación de los quirófanos en la Clínica Dental ADAPT del Bronx garantizará que más residentes del Bronx, especialmente niños y jóvenes, puedan recibir una atención de calidad y culturalmente competente en un entorno de apoyo. Gracias a la gobernadora Kathy Hochul por su liderazgo continuo y su compromiso para promover la equidad en la salud y proporcionar recursos que marcan una diferencia real en nuestras comunidades”.

El Presidente del Distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, declaró: “Durante demasiado tiempo, los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo han enfrentado barreras reales para acceder a la atención médica básica, desde la escasez de proveedores especializados hasta instalaciones que no están diseñadas para satisfacer sus necesidades. Esta inversión constituye un paso significativo hacia el cierre de esas brechas, al ampliar el acceso, modernizar los entornos de atención y mejorar la calidad de los servicios disponibles. Para Manhattan, estas mejoras marcarán una diferencia tangible para las familias que, con demasiada frecuencia, han quedado excluidas de nuestro sistema de salud. Agradezco a la gobernadora Hochul y a nuestros socios estatales por priorizar la equidad en salud”.

Además de las solicitudes para clínicas odontológicas, las clínicas del Artículo 16 y las del Artículo 28 —incluidos los Centros de Diagnóstico y Tratamiento, los Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC), los Centros de Salud Rural (RHC) y las clínicas de extensión hospitalaria independientes (ubicadas fuera del recinto principal)— fueron elegibles para responder a la Convocatoria de Solicitudes de la OPWDD. Los solicitantes pudieron proponer proyectos de capital destinados a mejorar tanto el acceso como la calidad de los servicios de atención a la salud física (p. ej., servicios médicos, odontológicos, de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y patología del habla y el lenguaje).

A continuación, se presenta una lista completa de los beneficiarios y proyectos por región:

Ciudad de Nueva York

• Metro Community Health Centers: $1,343,962 – “Proyecto de renovación de servicios dentales y de salud conductual”

• New York University: $5,477,832 – “Cerrando las brechas de acceso, transición y fuerza laboral: Expansión del Centro de Salud Oral para Personas con Discapacidades de la Facultad de Odontología de la NYU”

• L’Refuah Medical & Rehabilitation Center (que opera como Ezra Medical Center): $1,826,000 – “Proyecto de expansión de los servicios dentales del Ezra Medical Center (EMC)”

• Premier Healthcare: $449,012 – “Ampliación y mejora de la atención dental inclusiva en Queens para la comunidad con discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD)”

$449,012

• Premier Healthcare: $424,704 – “Ampliación y mejora de la atención dental inclusiva en Manhattan para la comunidad con discapacidades intelectuales y del desarrollo (I/DD)”

• Staten Island University Hospital: $1,214,800 – “Mejora del acceso a servicios de salud conductual y dental mediante la implementación de espacios adaptados a las sensibilidades”

• Community Health Project (que opera como Callen-Lorde Community Health Center): $8,500 – “Mejora de la accesibilidad en la clínica de Brooklyn mediante la instalación de abridores automáticos de puertas”

• United Cerebral Palsy of New York City (que opera como ADAPT Community Network): $197,709 – “Expansión del consultorio dental en la clínica de ADAPT en el Bronx”

• Betances Health Center: $219,650 – “Mejora de la accesibilidad y la atención inclusiva para personas con discapacidades del desarrollo”

$219,650

Long Island

• Long Island Select Healthcare: $2,338,753 – “Expansión del acceso a la atención médica integrada en el este de Suffolk”

• North Shore University Hospital (Manhasset): $15,766 – “Aumento de la capacidad de atención primaria para adultos con discapacidades del desarrollo mediante la accesibilidad para sillas de ruedas”

• North Shore University Hospital (Manhasset): $135,200 – “Mejora de los servicios dentales mediante la implementación de espacios adaptados a las sensibilidades”

• Long Island Jewish Medical Center: $142,900 – “Aumento de la accesibilidad a la atención dental pediátrica mediante espacios adaptados a las necesidades sensoriales”

• Long Island Jewish Medical Center: $345,500 – “Aumento del acceso a la atención especializada y a espacios adaptados a las necesidades sensoriales en Northwell Health at Rego Park”

• Long Island Jewish Medical Center: $25,621 – “Aumento de la accesibilidad a la atención primaria pediátrica mediante espacios adaptados a las necesidades sensoriales”

Oeste de Nueva York

• Baker Victory Healthcare Center: $194,000 – “Proyecto de mejora de servicios dentales”

• State University of New York, University at Buffalo School of Dental Medicine: $3,726,824 – “Centro de Odontología de Atención Especial de SUNY UBSDM”

Finger Lakes

• University of Rochester: $225,400 – “Sonrisas sin barreras”

• Cerebral Palsy Association of Rochester (que opera como CP Rochester): $25,540 – “Mejora de la accesibilidad para el Centro Dental Familiar de CP Rochester”

• The Rochester School of the Holy Childhood: $30,387 – “Modernización de la consulta clínica (Artículo 16)”

• Mozaic Chapter, NYSARC, Inc. (que opera como Mozaic): $284,320 – “Expansión de la clínica (Artículo 16) en un centro comunitario rural e inclusivo”

Región Capital

• Community Work & Independence: $45,144 – “Creación de acceso inclusivo: mejora de la movilidad y el confort sensorial en la Clínica Foothills”

Valle del Mohawk

• Fulton-Schoharie Counties Chapter NYSARC, Inc. (que opera como The Arc Lexington): $238,920 – “Propuesta del Artículo 16 de Arc Lexington”

Mid-Hudson

• The Center for Discovery: $448,533 – “The Discovery Health Center: Mejora de la atención médica para personas con discapacidades del desarrollo”

• Westchester Institute of Human Development: $1,197,380 – “Aumento del acceso a servicios médicos y dentales para personas con discapacidades del desarrollo”

• NYSARC, Inc., Capítulo de los condados de Ulster, Greene y Putnam (que opera como The Arc Mid-Hudson): $392,932 – “Servicios clínicos mejorados en Arc Mid-Hudson”

• Cornerstone Family Healthcare: $204,221 – “Restablecimiento del acceso a la atención dental para la comunidad con discapacidades en New City, NY”

Central New York

• NYSARC, Inc., Capítulo del condado de Onondaga (que opera como Arc of Onondaga): $533,042 – “Proyecto de salud AccessAbility”

• East Hill Family Medical (que opera como East Hill Medical Center): $1,863,092 – “Proyecto de expansión del East Hill Medical Center”

North Country

• United Cerebral Palsy Association of the North Country (que opera como Cerebral Palsy Association of the North Country): $1,134,070 – “Expansión de la unidad dental especializada en discapacidades intelectuales y del desarrollo (IDD) – Ogdensburg FQHC”

Joann Mostovoy, Residente del estado de Nueva York, comentó: “Hubo un tiempo en el que incluso una visita básica requería una fuerte medicación, y los exámenes adecuados con radiografías solo podían realizarse bajo anestesia general. Ahora, Victor es capaz de sentarse para un examen y que le limpien los dientes; algo que en su momento pensamos que era imposible. El equipo se esfuerza al máximo, tratándolo con dignidad, paciencia y una profunda comprensión de sus necesidades. Desde el momento en que uno entra y ve la sala sensorial de última generación en la zona de espera, queda claro que este es un lugar que realmente se preocupa, incluso antes de entrar a la sala de examen. ¡Ojalá hubiera lugares como este en todo el país! Todos los niños y adultos con necesidades especiales merecen este nivel de atención”.

Luisa Henriquez, Residente del estado de Nueva York, comentó: “Tras una experiencia traumática previa, Liam se negaba a abrir la boca ante cualquier dentista. Cuando acudimos a NYU, mi plan era que Liam fuera sedado, pues estaba firmemente convencida de que no existía otra alternativa. La dentista del centro, la Dra. Serena Simone, preguntó con gran delicadeza si podía intentar trabajar con él primero, aunque solo fuera jugando y generando confianza. Lo que sucedió a continuación es algo que jamás olvidaré: Liam le permitió trabajar en su boca y completar todo el proceso sin necesidad de sedación. Ahora, Liam se siente cómodo y seguro cada vez que acude al dentista. El ambiente del centro es increíble: es un entorno organizado, solidario y diseñado de tal manera que realmente ayuda a los niños a sentirse tranquilos y comprendidos”.

Acerca de la Facultad de Odontología de NYU

Fundada en 1865, la Facultad de Odontología de NYU es la escuela de odontología más grande de los Estados Unidos y forma a casi el 10 por ciento de los odontólogos del país. La misión de NYU Dentistry es colaborar con los estudiantes para alcanzar la excelencia académica, brindar la mejor atención de salud bucal y participar en actividades de investigación, erudición, proyectos creativos y servicio, con el fin de mejorar la salud de las poblaciones sumamente diversas de la ciudad de Nueva York y de todo el mundo.

NYU Dentistry atiende a neoyorquinos de todos los orígenes, independientemente de sus capacidades o discapacidades; asimismo, con la inauguración en 2019 del Centro de Salud Bucal para Personas con Discapacidades de NYU Dentistry, se ha convertido en uno de los principales proveedores de atención de salud bucal de calidad para personas con discapacidades en el estado de Nueva York. Visite dental.nyu.edu para obtener más información.

Acerca de OPWDD

La Oficina del Estado de Nueva York para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) ofrece apoyos y servicios de alta calidad, centrados en la persona, a individuos con discapacidades del desarrollo; esto incluye discapacidades intelectuales, parálisis cerebral, síndrome de Down, trastornos del espectro autista y otras deficiencias neurológicas. La OPWDD presta sus servicios tanto de forma directa como a través de una red de más de 400 proveedores sin fines de lucro. La misión de la OPWDD es ayudar a las personas con discapacidades del desarrollo a llevar vidas más plenas, las cuales incluyan relaciones significativas, buena salud, crecimiento personal y un hogar dentro de su comunidad. Para obtener más información, visite www.opwdd.ny.gov o conéctese con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram.