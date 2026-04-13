Truck1 wnosi cyfrowy zasięg na targi MT TSL

Truck1 dołącza do 7. edycji targów MT TSL jako oficjalny partner medialny, łącząc cyfrowy zasięg z branżą transportu i logistyki w Europie.

Udział w MT TSL jako partner medialny pozwala nam łączyć cyfrowy zasięg z realnymi potrzebami branży i wspierać rynek pojazdów użytkowych w całej Europie.” — Mateusz Żurawski

WARSZAWA, MAZOWIECKIE, POLAND, April 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Truck1 dołącza do 7. edycji targów MT TSL jako oficjalny partner medialny wydarzenia. Targi odbędą się w dniach 14–16 kwietnia w Ptak Warsaw Expo, gromadząc kluczowych graczy z branży transportu, spedycji i logistyki z całej Europy. To wydarzenie stanowi platformę, na której spotykają się fizyczna i cyfrowa strona sektora.

Targi MT TSL to profesjonalne spotkanie branżowe, które łączy wszystkie gałęzie transportu. Wydarzenie stwarza dogodne warunki do nawiązywania kontaktów biznesowych, umożliwiając uczestnikom porównanie szerokiej gamy ofert dostępnych na polskim rynku, a także udział w konferencjach, warsztatach i kongresach poświęconych najnowszym osiągnięciom technologicznym w sektorze.

Program konferencyjny wydarzenia obejmie kluczowe dyskusje na temat wyzwań branży, w tym transformacji cyfrowej, systemów zarządzania w przypadku produktów podwójnego zastosowania oraz aktualizacji prawnych dla operatorów transportowych dotyczących tachografów, inspekcji i kosztów w 2026 roku.

W ramach współpracy z targami, Truck1 jako oficjalny partner medialny dostarcza na swoim portalu tysiące ofert z sektorów reprezentowanych podczas wydarzenia. Obejmuje to ciężarówki, naczepy, przyczepy, wózki widłowe, sprzęt magazynowy, zabudowy samochodowe i inne. Dzięki zróżnicowanym katalogowi online Truck1 umożliwia łatwe znalezienie odpowiednich pojazdów, a opcje wysyłki sprawiają, że odległość geograficzna nie stanowi przeszkody. Kupujący z Niemiec, Francji, Polski, Holandii i Hiszpanii aktywnie korzystają z platformy, aby nawiązywać kontakty i zawierać transakcje z europejskimi sprzedawcami.

Działający na rynku od 23 lat i cieszący się zaufaniem dealerów oraz nabywców pojazdów użytkowych Truck1 swoim udziałem w targach MT TSL potwierdza zaangażowanie w poszerzanie zasięgu dzięki szerokiej sieci kontaktów. Część wystawców obecnych na wydarzeniu to również partnerzy Truck1, w tym polski dealer MERCUS-BUS oraz włoska firma aukcyjna FLEEQUID. Platforma będzie nawiązywać kontakty z profesjonalistami branży na targach, aby jeszcze lepiej wspierać rynek pojazdów użytkowych.

O MT TSL

MT TSL (Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki) to jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Europie Środkowo-Wschodniej, odbywające się w Ptak Warsaw Expo. Impreza skupia producentów, dystrybutorów oraz dostawców usług z zakresu transportu drogowego, kolejowego, morskiego i lotniczego, a także nowoczesnych rozwiązań IT dla logistyki.

O Truck1

Truck1.eu to globalny portal ogłoszeniowy dla branży transportowej i logistycznej, działający na rynku od 2003 roku. Platforma specjalizuje się w międzynarodowym handlu ciągnikami siodłowymi, samochodami ciężarowymi różnych modyfikacji, naczepami oraz transportem specjalistycznym. Serwis pomaga firmom logistycznym z całej Europy w znalezieniu pojazdów użytkowych do wszelkich zadań, minimalizując bariery geograficzne dzięki zaawansowanym algorytmom wyszukiwania i sprawdzonej bazie sprzedawców.

