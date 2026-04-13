Europese wagenparken onderschatten risico op vrachtdiefstal, blijkt uit onderzoek van Geotab

Ondanks 27 incidenten per bedrijf/jaar en 438% meer verlies in Europa, maakt 50% van de wagenparkbeheerders zich minder zorgen om vrachtdiefstal.

AMSTERDAM, NETHERLANDS, April 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Nieuw onderzoek* van Geotab , wereldwijd toonaangevend in verbonden voertuig- en asset-oplossingen, suggereert dat Europese wagenparkbeheerders vrachtdiefstal steeds minder serieus nemen, ondanks aanhoudende verliezen en operationele verstoringen.Uit het onderzoek onder meer dan 3.500 wagenparkbeheerders in zeven Europese landen bleek dat 64% zegt zich minder zorgen te maken over vrachtdiefstal dan 12 maanden geleden. In Nederland gaf 50% van de wagenparkbeheerders aan zich minder zorgen te maken. Deze afgenomen bezorgdheid staat in schril contrast met de gerapporteerde incidenten. De respondenten gaven aan dat er in het afgelopen jaar gemiddeld 34 incidenten met vrachtdiefstal plaatsvonden. In Nederland lag dit aantal iets lager op 27. De verliezen zijn volgens branchegegevens echter toegenomen in Europa met 438% sinds 2022.“Ladingdiefstal vormt een existentiële bedreiging voor toeleveringsketens, het behoud van chauffeurs en het vertrouwen van klanten, maar toch lijken veel wagenparken hun waakzaamheid te laten verslappen”, aldus Edward Kulperger, Senior Vice President, EMEA bij Geotab. “Terwijl criminele tactieken steeds geavanceerder worden, hebben wagenparkbeveiligingen vaak geen gelijke tred gehouden vanwege vermeende kostenbarrières”, voegt Kulperger toe.Een groeiende ‘technologische kloof’Het onderzoek wijst op een groeiende kloof tussen de toenemende verfijning van vrachtdiefstal en de technologieën die wagenparken gebruiken om dit te voorkomen. In Europa is een toename te zien van technologisch geavanceerde diefstallen, wat overeenkomt met strategische trends die in de Verenigde Staten worden waargenomen. Criminelen maken steeds vaker gebruik van technologische kwetsbaarheden om traditionele beveiligingsmaatregelen te omzeilen.Vlootbeheerders die door Geotab zijn ondervraagd, identificeren risico's die variëren van strategische diefstal via fraude en misleiding tot diefstal door insiders en criminaliteit tijdens het transport. Toch wordt er geen enkele beveiligingstechnologie op grote schaal consistent toegepast in Europese wagenparken.Hoewel camera's met 27% van de respondenten de meest genoemde preventiemaatregel waren, lijkt het gebruik van andere bewezen hulpmiddelen, zoals realtime trailer tracking, sensorgestuurde waarschuwingen en geverifieerde chauffeursidentificatie, laag te zijn. Dit gebrek aan implementatie wordt versterkt door de keuzes in de vlootstrategie. 22% van de respondenten zegt uitsluitend te vertrouwen op verzekeringen om verliezen door vrachtdiefstal te dekken, wat duidt op een reactieve aanpak waarbij vergoeding voorrang krijgt boven preventie en het terugvorderen van de goederen. Voor Nederland steeg dit cijfer tot 24%. Daardoor blijven chauffeurs, klanten en toeleveringsketens kwetsbaar en worden de kosten uiteindelijk doorberekend, aangezien hogere verzekeringspremies en risicoprijzen worden doorberekend aan klanten via hogere productprijzen.Zelfingenomenheid verbergt de blootstellingOndanks aanhoudende incidenten en duidelijke operationele gevolgen, blijkt uit de bevindingen dat er geen duidelijke consensus bestaat over preventie-, herstel- of vervolgingsstrategieën. Grotere vloten melden meer incidenten, maar uiten vaak minder bezorgdheid, wat de kerncontradictie van het onderzoek versterkt.“De combinatie van afnemende bezorgdheid en gefragmenteerde beveiligingsaanpakken creëert blinde vlekken, net nu vrachtdiefstal steeds meer georganiseerd en grensoverschrijdend wordt”, voegt Kulperger toe.“We verwachten dat het risico op vrachtdiefstal in 2026 zal toenemen naarmate georganiseerde misdaadnetwerken zich uitbreiden, de marges in de logistiek kleiner worden en verzekeraars en regelgevers het toezicht verscherpen. Vloten die niet overschakelen van reactieve naar datagestuurde beveiligingsstrategieën lopen het risico op hogere verliezen en grotere operationele druk. Investeren in moderne beveiligingstechnologie en chauffeurstraining is nu van cruciaal belang voor het beschermen van toeleveringsketens, het behouden van chauffeurs en het beheersen van downstreamkosten die uiteindelijk de klanten treffen”, concludeert hij.Meer inzichten uit het onderzoek zijn te vinden in de whitepaper van Geotab ‘Securing the supply chain’, beschikbaar op www.geotab.com/resources/ebook/securing-the-supply-chain/ *MethodologieOpinion Matters heeft in opdracht van Geotab een enquête gehouden onder 3.501 professionals die verantwoordelijk zijn voor het exploiteren of beheren van een wagenpark van vrachtwagens of bestelwagens (leeftijd 17+) in Nederland (500), het Verenigd Koninkrijk (500), Duitsland (500), Frankrijk (500), Ierland (500), Italië (501) en Spanje (500). In de enquête is gevraagd naar hun mening over het onderwerp vrachtdiefstal. De gegevens zijn online verzameld tussen 1 oktober 2025 en 9 oktober 2025.###Over GeotabGeotab is een wereldwijde leider in oplossingen voor connected voertuigen en wagenparkbeheer, met hoofdkantoren in Oakville, Ontario en Atlanta, Georgia. Onze missie is om de wereld veiliger, efficiënter en duurzamer te maken. We gebruiken geavanceerde data-analyse en AI om de prestaties en activiteiten van wagenparken te transformeren, kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen. Ondersteund door de beste datawetenschappers en ingenieurs bedienen we meer dan 100.000 klanten wereldwijd en verwerken we dagelijks 100 miljard datapunten van meer dan 5 miljoen voertuigabonnementen. Fortune 500-organisaties, middelgrote wagenparken en de grootste wagenparken in de publieke sector ter wereld, waaronder de Amerikaanse federale overheid, vertrouwen op Geotab. We zetten ons in voor gegevensbeveiliging en privacy en beschikken over FIPS 140-3- en FedRAMP-autorisaties. Ons open platform, ecosysteem van uitstekende partners en de Geotab Marketplace leveren honderden fleet-ready oplossingen van derden voor wagenparken. Dit jaar vieren we 25 jaar innovatie. Meer informatie vindt u op www.geotab.com/nl . U kan ons ook volgen op LinkedIn of meer lezen op onze blog.GEOTAB en GEOTAB MARKETPLACE zijn geregistreerde handelsmerken van Geotab Inc. in Canada, de Verenigde Staten en/of andere landen.

