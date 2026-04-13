Vol de marchandises : peu d’inquiétudes de la part des gestionnaires de flotte malgré les risques

Camions dans un terminal de fret Geotab Logo

En France, 80% des gestionnaires de flottes sont moins inquiets du vol qu’an passé, malgré 51 incidents en moyenne sur l’année écoulée.

PARIS, FRANCE, April 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Une nouvelle étude* menée par Geotab , leader mondial des solutions de véhicules et d’équipements connectés, suggère que les gestionnaires de flotte européens sont de plus en plus indulgents face au vol de marchandises (issues de camions, poids lourds et fourgonnettes) , malgré les pertes persistantes et les perturbations opérationnelles.Cette enquête, menée auprès de plus de 3 500 gestionnaires de flottes à travers sept pays européens révèle que 64 % d'entre eux se disent moins préoccupés par le vol de marchandises qu'il y a 12 mois. En France, ce chiffre monte à 80 % , un taux parmi les plus élevés en Europe.Ce niveau d'indulgence contraste fortement les cas signalés : les répondants interrogés par Geotab déclarent avoir subi en moyenne 34 incidents liés au vol de marchandises au cours de l'année écoulée (51 en France). Les données du secteur soulignent également que les pertes liées au vol de marchandises ont augmenté de 438 % depuis 2022 en Europe.« Le vol de marchandises est une menace existentielle pour les chaînes d'approvisionnement, la fidélisation des chauffeurs et la confiance des clients, mais de nombreux gestionnaires de flotte semblent baisser leur garde », a déclaré Edward Kulperger, vice-président senior EMEA chez Geotab. «Alors que les méthodes des voleurs deviennent de plus en plus sophistiquées, les systèmes de défense des flottes n'ont, pour beaucoup, pas suivi le rythme en raison des contraintes financières perçues », ajoute M. Kulperger.Un fossé technologique se creuseL'étude de Geotab met en évidence un décalage croissant entre la sophistication grandissante des méthodes de vols et les technologies utilisées par les flottes pour s’en prémunir. L'Europe connaît une augmentation des vols, à l’image des tendances observées aux États-Unis, où les criminels exploitent de plus en plus les vulnérabilités technologiques pour contourner les mesures de sécurité traditionnelles.Les gestionnaires de flottes interrogés par Geotab identifient plusieurs risques : vol planifié et organisé, vol facilité par des collaborateurs, des manœuvres frauduleuses (abus de confiance) et criminalité en transit. Pourtant, aucune technologie de sécurité n'est déployée de manière consistante et à grande échelle au sein des flottes européennes.Si les caméras ont été la mesure de prévention la plus citée, mentionnée par 27 % des personnes interrogées, les taux d'adoption d'autres outils éprouvés, tels que le suivi en temps réel des véhicules, les alertes par capteurs et l'identification vérifiée des conducteurs, semblent faibles.Ce manque de moyens est renforcé par des choix stratégiques : en France, comme en moyenne sur les sept pays interrogés, 22 % des gestionnaires de flotte déclarent compter uniquement sur l’assurance pour couvrir les pertes liées au vol de marchandises. Ce chiffre témoigne d'une approche réactive, privilégiant le remboursement plutôt que la prévention et la récupération.Cette pratique expose les conducteurs, les clients et les chaînes d'approvisionnement et, in fine, entraîne une augmentation des coûts en bout de chaîne puisque les tarifs d'assurance et les prix liés aux risques sont répercutés sur les clients finaux, par le biais d'une augmentation des prix des produits.Une indifférence qui masque une certaine vulnérabilitéMalgré le nombre constant d'incidents et leur impact opérationnel évident, les résultats ne montrent aucun consensus clair sur les stratégies de prévention, de récupération ou de poursuites judiciaires. Les grandes flottes signalent davantage d'incidents, mais se montrent souvent moins préoccupées par leurs conséquences, ce qui renforce le paradoxe mis en évidence par l'enquête quant à l’indifférence perçue chez la plupart des gestionnaires.« La combinaison entre la faible préoccupation des gestionnaires et leurs approches fragmentées en matière de sécurité crée des angles morts, alors même que le vol de marchandises devient plus organisé et transfrontalier », ajoute M. Kulperger.« Nous prévoyons une intensification du risque de vol de marchandises en 2026, à mesure que les réseaux organisés de criminels se développent, que les marges se resserrent dans le secteur de la logistique et que les assureurs et les régulateurs renforcent leur vigilance. Les flottes qui ne parviennent pas à passer de stratégies de sécurité réactives à des stratégies proactives basées sur les données risquent de subir des pertes plus importantes et une pression opérationnelle plus forte. Investir dans des technologies de sécurité modernes et dans la formation des conducteurs est désormais essentiel pour protéger les chaînes d'approvisionnement, fidéliser les conducteurs et contrôler les coûts en aval qui pèsent sur les clients », conclu-t-il.Pour plus d'informations sur cette enquête, consultez le livre blanc de Geotab intitulé « Securing The Supply Chain » disponible à cette adresse :* MéthodologieGeotab a mandaté Opinion Matters pour mener une enquête auprès de 3 501 professionnels, responsables de l'exploitation ou de la gestion d'une flotte de camions/poids lourds ou de fourgonnettes (âgés de 17 ans et plus) au Royaume-Uni (500), en Allemagne (500), en France (500), aux Pays-Bas (500), en Irlande (500), en Italie (501) et en Espagne (500) afin de connaître leur opinion sur le sujet du vol de marchandises. Les données ont été recueillies en ligne entre le 1er octobre 2025 et le 9 octobre 2025.À propos de GeotabGeotab est un leader mondial en matière de solutions de gestion d’actifs connectés, avec des sièges sociaux à Oakville, au Canada. Servant environ 100 000 clients dans le monde , Geotab s’appuie sur l'analyse avancée des données et sur l'IA pour optimiser les performances et les activités des flottes, tout en réduisant les coûts et en stimulant l'efficacité. En traitant 100 milliards de points de données par jour qui proviennent de plus de 5 millions de véhicules connectés , des entreprises de la liste Fortune 500, des flottes de taille moyenne, ainsi que les plus grandes flottes du secteur public au monde, y compris celles du gouvernement fédéral américain, font confiance à Geotab. Cette année, nous célébrons 25 ans d'innovation. Geotab reste engagé en faveur d'un monde plus sûr et plus durable , ainsi que de la sécurité et de la confidentialité des données. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.geotab.com/fr

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