Sağlık Turizminde Yeni Dönem: Büyüme Sürüyor, Mevzuat Baskısı Artıyor

gökhan güneş gökhan güneş healthcare marketing ushaş

Türkiye sağlık turizminde büyümeyi sürdürürken, yeni yönergeler doktorlar, klinikler ve aracı kurumlar için süreci daha zor ve riskli hale getiriyor.

TURKEY, April 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Türkiye, sağlık turizminde son yıllarda güçlü bir ivme yakaladı. USHAŞ tarafından paylaşılan verilere göre ülke, 2023 yılında 1.538.643 sağlık ziyaretçisinden 3.006 milyar dolar, 2024 yılında 1.506.442 ziyaretçiden 3.023 milyar dolar, 2025 yılında ise 1.398.580 ziyaretçiden 3.022 milyar dolar gelir elde etti. Rakamlar, Türkiye’nin küresel ölçekte sağlık hizmeti ihracatında güçlü bir pozisyonunu koruduğunu gösterirken, sektörün iç işleyişinde aynı ölçüde rahat bir tablo olmadığına dikkat çekiliyor.Sağlık odaklı pazarlama uzmanı Gökhan Güneş ’e göre, bugün sektörün en kritik kırılma noktası talep eksikliği değil; mevzuata uyum maliyeti ve iletişim alanındaki daralma. Güneş, “Türkiye sağlık turizminde hâlâ çok güçlü bir ülke. Altyapı, doktor kalitesi, fiyat avantajı ve hizmet hızı açısından önemli bir rekabet üstünlüğü var. Fakat yeni dönemde yalnızca hasta bulmak yetmiyor; yetki, kayıt, sigorta, akreditasyon, veri işleme ve tanıtım tarafını aynı anda kusursuz yönetmek gerekiyor. Artık sağlık turizmi sadece bir satış değil, çok ağır bir uyum operasyonu” dedi. Bu çerçevede 2025 yılında yürürlüğe giren yeni sağlık turizmi yönetmeliği; yetki belgesi zorunluluğu, merkezi veri kayıt sistemi, komplikasyon sigortası, performans kriterleri ve belirli tesisler için akreditasyon/sertifikasyon gibi ek yükümlülükler getirdi.26 Nisan 2025 tarihli yönetmelikle birlikte sağlık kuruluşlarının ve aracı kuruluşların yeni kurallara uyumu daha yakından izlenmeye başladı. Mesleki kaynaklarda öne çıkan başlıklar arasında, yetki belgesiz hizmet verilememesi, mevcut kuruluşlara akreditasyon veya sertifikasyon için 31 Aralık 2026’ya kadar süre tanınması, ameliyathane ortamında yapılacak cerrahi ve girişimsel işlemler için komplikasyon sigortasının zorunlu hale gelmesi ve USHAŞ tarafından performans kriterleri kapsamında yıllık değerlendirme yapılması yer alıyor. Aynı çerçevede yeterlilik sağlanamazsa yetki belgelerinin askıya alınması veya iptali gündeme gelebiliyor.Güneş, özellikle tanıtım tarafında sektörün ciddi bir baskı hissettiğini belirterek şunları söyledi: “Eski dönemde birçok klinik büyümeyi reklam diliyle yönetmeye çalışıyordu. Bugün ise sınırlar çok daha net. Bilgilendirme serbest, reklam yasak. Ücret, indirim, kampanya, hasta memnuniyeti üzerinden ticari çağrı ve yönlendirici içerikler çok daha yüksek risk taşıyor. Bu durum özellikle sosyal medyada agresif hasta toplama modeliyle çalışan kliniklerin işini ciddi biçimde zorlaştırdı.” 12 Kasım 2025 tarihli “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” de reklam yasağını, yanıltıcı tanıtım yasağını, indirim-kampanya bilgisinin kullanılamamasını ve hasta memnuniyeti içeriklerinin reklam amacıyla kullanılamamasını açık biçimde düzenliyor.Mesleki değerlendirmelerde, sağlık turizmi yönetmeliğine aykırılıklar için 50 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar idari para cezaları öngörüldüğü; ayrıca bazı ihlallerde yetki belgesinin askıya alınması veya iptaline giden yaptırım mekanizmalarının bulunduğu aktarılıyor. Bu nedenle sektör oyuncuları için mesele artık yalnızca hasta hacmi değil; denetlenebilir süreç kurmak, kayıtları eksiksiz yürütmek ve dijital iletişimi mevzuata uygun şekilde yeniden tasarlamak haline geldi.Gökhan Güneş, Türkiye’nin sağlık turizminde bundan sonra “ucuz ülke” söylemiyle değil, “güvenli ve kurallı sağlık hizmeti” modeliyle öne çıkması gerektiğini savunuyor: “Yeni dönem, plansız büyüyenler için zor; ama sistem kurabilenler için büyük fırsat. Türkiye’nin avantajı hâlâ çok güçlü. Ancak bundan sonra kazananlar sadece reklam verenler değil; mevzuata uyan, markasını doğru inşa eden, hasta deneyimini kayıt altına alan ve güven üreten yapılar olacak.” USHAŞ verileri de büyümenin tamamen durmadığını, ancak sektörün artık daha kontrollü ve daha seçici bir döneme girdiğini gösteriyor.Gökhan Güneş HakkındaGökhan Güneş, sağlık odaklı pazarlama, lead generation, performans pazarlaması, marka iletişimi ve omni-channel büyüme stratejileri alanında çalışan bir dijital pazarlama uzmanıdır. Kendi sitesinde 15 yılı aşkın dijital deneyime sahip olduğunu, Amerika, Almanya, İsviçre, İngiltere ve İrlanda gibi pazarlarda performans odaklı dijital pazarlama ve SEO çalışmaları yürüttüğünü belirtmektedir.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.