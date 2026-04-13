Doyield repositionne le débat OTA à l’ère de l’IA dans un podcast de 10 minutes hotels qui bouscule les idées reçues

Doyield met en lumière deux priorités complémentaires : mieux exploiter la visibilité des OTA et anticiper l’impact des IA sur la distribution hôtelière.

Si l’hôtelier n’anticipe pas déjà les nouveaux usages liés à l’IA, il laisse les OTA le faire à sa place. Et avec l’IA, le retard sera beaucoup plus dur à rattraper” — Chedi Chaari, cofondateur de Doyield

PARIS, FRANCE, April 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Bénéficiant de l’engouement suscité par son guide anti-OTA, téléchargé massivement par l’industrie hôtelière et relayé dans les médias (BFM Business, lefigaro.fr), Doyield poursuit la conversation dans un nouvel épisode du podcast 10 minutes hotels , animé par Tony Loeb. Les cofondateurs, Chedi Chaari et Raphaël Batko y analysent deux transformations majeures : d’une part, comment reprendre le contrôle de sa distribution en s’appuyant sur les OTA, et d’autre part, comment l’intelligence artificielle est en train de redéfinir les comportements de recherche et d’achat des voyageurs. L’épisode propose une lecture structurée de ces deux dynamiques, souvent confondues, mais en réalité complémentaires.L’épisode rappelle que les OTA restent des leviers indispensables de visibilité et d’acquisition. L’enjeu n’est pas de s’y opposer, mais de savoir les intégrer dans sa stratégie pour générer davantage de ventes directes. En parallèle, une transformation plus profonde est en cours : les voyageurs utilisent désormais des outils d’intelligence artificielle (à l’image de ChatGPT, Gemini, Claude ou Mistral) pour rechercher et organiser leurs séjours, modifiant progressivement les parcours d’achat traditionnels.« Les OTA, en soi, ne sont pas le problème, elles font partie de l’équation. Le sujet est de savoir comment les utiliser comme levier pour développer sa vente directe », commente Chedi Chaari, cofondateur de Doyield. « En parallèle, si l’hôtelier n’anticipe pas déjà les nouveaux usages liés à l’IA, il laisse les OTA le faire à sa place. Et avec l’IA, le retard sera beaucoup plus dur à rattraper. »Le podcast met en avant un modèle de performance basé sur un équilibre entre OTA et ventes directes, généralement autour de 50/50, permettant d’optimiser à la fois visibilité, revenus et rentabilité. Des cas concrets illustrent cette approche, avec des hôtels ayant enregistré jusqu’à +70 % de chiffre d’affaires grâce à une meilleure maîtrise de leur distribution et de leurs leviers marketing. Cette structuration permet également de mieux capter et convertir les flux issus des OTA vers des canaux directs.« Ce qui change aujourd’hui, ce n’est pas la disparition des OTA, mais l’ajout d’une nouvelle couche. Les comportements de recherche changent complètement ; les hôteliers doivent maintenant apprendre à être “choisis” dans les réponses des IA génératives », ajoute Raphaël Batko, cofondateur de Doyield. « C’est la capacité à maintenir sa visibilité dans ces deux dimensions qui fera la différence. »L’épisode souligne l’importance d’une stratégie globale intégrant à la fois optimisation des canaux existants et adaptation aux nouveaux modes de recherche. Cela passe par une meilleure cohérence des contenus en ligne, une maîtrise du parcours client et une capacité à être recommandé par les IA. Cette double approche devient essentielle dans un environnement où les règles de la distribution évoluent rapidement, sans pour autant remplacer complètement (encore) les modèles existants. Pour en découvrir davantage, visionnez l'épisode complet avec Raphaël Batko et Chedi Chaari, cofondateurs de DoyieldÀ propos de DoyieldDoyield est une société spécialisée dans l’optimisation des revenus et du marketing hôtelier, avec une expertise particulière sur le marché parisien et les grandes villes de France. Nous offrons des solutions sur mesure pour aider les hôtels à maximiser leur chiffre d’affaires à travers une gestion proactive et des stratégies de prix adaptées. Site internet de Doyield : https://www.doyield.com/

Les OTA ne seront bientôt PLUS votre problème… (le vrai coupable est ailleurs)

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