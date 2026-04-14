Blancco et Cambrionix permettent l'effacement sécurisé et la remise à neuf des Mac d'Apple à grande échelle.

L'association de Blancco Eraser pour appareils Apple avec le hub Cambrionix ThunderSync5-C16 permet un effacement des données basé sur des règles, la gestion automatisée des mises à jour du firmware et l'automatisation des diagnostics des appareils. Blancco Technology Group s'est associé à Cambrionix, un concepteur et fabricant britannique de hubs USB industriels, pour proposer la solution de réutilisation des Apple Mac la plus efficace du marché. La solution conjointe de Blancco et Cambrionix permet aux acteurs du secteur — ITAD, reconditionneurs et équipes IT — de gagner en efficacité, en évolutivité et en simplicité d’utilisation, tout en optimisant l’espace de travail.

Ce partenariat permet aux ITAD, reconditionneurs de terminaux mobiles et équipes IT d’entreprise d’effacer simultanément 16 Mac Apple en moins de 20 minutes

BOSTON, MA, UNITED STATES, April 14, 2026 / EINPresswire.com / -- Blancco Technology Group, la référence de l’industrie en matière d’effacement de données et de solutions de gestion du cycle de vie mobile, s’est associé à Cambrionix, concepteur et fabricant britannique de hubs USB industriels, afin de proposer la solution de réutilisation des Mac Apple la plus performante du marché.En intégrant le logiciel Blancco Eraser for Apple Devices (English) au hub industriel ThunderSync5-C16 de Cambrionix (English) , les acteurs du secteur peuvent effacer simultanément les données de 16 Mac en moins de 20 minutes depuis un poste unique, tout en garantissant une certification conforme aux standards de l’industrie. Cette vitesse de traitement, la plus élevée du marché, dépasse largement les pratiques actuelles, qui reposent encore sur un niveau important d’intervention manuelle des opérateurs.En comparaison, les méthodes traditionnelles permettent de traiter en moyenne 3 à 4 Mac Apple par heure, avec un maximum de 10. La solution combinée permet quant à elle d’atteindre jusqu’à 48 Mac par heure, avec une capacité encore accrue lorsque plusieurs hubs sont utilisés en parallèle.Grâce à des workflows personnalisables, les équipes peuvent automatiser les processus afin de garantir la conformité aux exigences industrielles et réglementaires. La solution intègre également la réinstallation automatique du système d’exploitation, facilitant le redéploiement ou la revente des appareils sur le marché secondaire, le tout au sein d’un workflow unique.« Avec Cambrionix, nous établissons un nouveau standard de référence pour le traitement des Mac Apple », déclare Russ Ernst, CTO de Blancco.« Le marché continue de se focaliser sur l’optimisation des volumes traités. De notre côté, nous apportons à la fois vitesse et contrôle, permettant de réduire les coûts et les risques de non-conformité.En combinant la gestion simultanée d’un grand nombre d’appareils, l’automatisation intelligente et l’effacement certifié au sein d’un workflow unique et maîtrisé, nous allons au-delà de la simple accélération du traitement : nous apportons de la prévisibilité, du contrôle et de la confiance à grande échelle. »Cette solution conjointe, destinée aux acteurs l’ITAD, aux prestataires de traitement mobile ainsi qu’à toute organisation ayant des besoins de gestion de fin de vie des Mac, associe un matériel empilable à des processus d’effacement de données basés sur des règles, à la gestion automatisée du mode DFU (Device Firmware Update) et à l’automatisation des diagnostics des appareils. Elle permet ainsi de passer à l’échelle les opérations nécessaires à un recyclage ou un reconditionnement sécurisé et conforme des Mac Apple Silicon, tout en s’appuyant sur un tableau de bord centralisé unique et un espace de travail compact.« Notre intégration innovante avec Blancco transforme en profondeur l’économie de la réutilisation des Mac Apple », déclare Andy Jones, CEO de Cambrionix.« Traditionnellement, la montée en charge du traitement des Mac repose sur l’ajout d’espace de travail et de ressources humaines pour restaurer les appareils et mettre à jour les firmwares manuellement. À mesure que les volumes augmentent — que ce soit dans l’ITAD, le reconditionnement ou les programmes de renouvellement IT — ce modèle devient coûteux, génère des incohérences opérationnelles et accroît les risques de non-conformité.Notre approche propose un niveau de scalabilité inédit, en réduisant significativement le temps d’intervention des techniciens tout en garantissant un niveau de traçabilité et de fiabilité conforme aux exigences d’audit. »Concrètement, la solution offre :- Effacement simultané de 16 Mac (ordinateurs portables et/ou de bureau) en moins de 20 minutes- Traitement haute densité, empilable, à partir d’un seul poste de travail- Réduction du temps d’intervention des techniciens grâce à la gestion intégrée du mode DFU- Workflows standardisés éliminant les variations liées aux opérateurs- Réinstallation automatique du système d’exploitation pour une revente ou un redéploiement immédiat- Génération automatique de rapports d’effacement certifiés Blancco, prêts pour auditEn mars, Blancco et Cambrionix ont présenté, lors du Mobile World Congress Barcelona 2026, les performances de leur solution de traitement haute capacité des Mac Apple ainsi que les gains de productivité associés.La solution conjointe est désormais disponible à l’échelle mondiale.Pour plus d’informations, contactez Blancco Tous les droits de propriété intellectuelle de tiers (y compris les marques déposées) utilisés dans ce document sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. L’utilisation de ces noms n’implique aucune affiliation ni approbation de la part des propriétaires des marques.À propos de Blancco Technology GroupRéduisez les risques. Gagnez en efficacité. Adoptez une démarche durable.Blancco Technology Group accompagne les organisations avec des solutions sécurisées, conformes et automatisées, conçues pour accélérer la transition vers l’économie circulaire.Chaque année, des dizaines de millions d’effacements réalisés avec Blancco permettent aux entreprises de premier plan de protéger leurs données en fin de vie contre tout accès non autorisé, de redéployer en toute sécurité leurs actifs de stockage et de répondre aux exigences croissantes en matière de protection des données et de confidentialité.Grâce à des diagnostics précis des équipements, les actifs informatiques usagés peuvent être réintégrés en toute confiance dans l’économie circulaire. Blancco permet ainsi aux entreprises, aux acteurs de l’ITAD, aux recycleurs et aux professionnels du mobile d’opérer de manière plus durable.Reconnue, recommandée et certifiée à l’échelle mondiale par les principales autorités et instances industrielles, à travers le monde, Blancco s’impose comme le standard de référence en matière d’effacement de données et de gestion du cycle de vie des appareils mobile. Avec plus de 40 innovations brevetées ou en cours de brevet, Blancco continue de développer des solutions de pointe sur lesquelles les entreprises du monde entier s’appuient pour accélérer leurs opérations, sécuriser leurs données et soutenir leur croissance. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://blancco.com/fr/ À propos de CambrionixCambrionix conçoit et fabrique des hubs USB industriels gérés ainsi que des solutions permettant de charger, connecter et gérer des appareils mobiles. Forte de plus de 15 ans d’expérience, l’entreprise accompagne des clients à l’échelle mondiale dans les domaines des tests logiciels, du reconditionnement des appareils et des déploiements à grande échelle. Cambrionix a son siège à Cambridge, au Royaume-Uni, et dispose d’un support à l’échelle mondiale. Pour plus d’informations sur le ThunderSync5-C16 PD, consultez http://www.cambrionix.com/ (English).Contact presse : blancco@hoffman.com

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