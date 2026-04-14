Blancco & Cambrionix liefern erste vollständig integrierte, sichere , skalierbare Lösung für Mac‑Löschung und Reimaging
Die Kombination der Datenbereinigungssoftware Blancco Eraser für Apple-Geräte mit dem Cambrionix ThunderSync5-C16 Hub ergibt ein Hardware-Setup, das Datenlöschung, automatisierte Geräte-Firmware-Updates und automatisierte Gerätediagnose für bis zu 16 Mac
Die Blancco Technology Group hat sich mit Cambrionix zusammengetan, um die effizienteste verfügbare Lösung zur Wiederverwendung von Apple Macs anzubieten.
Ermöglichen ITADs, Mobile-Device-Refurbished und Enterprise-IT-Teams die gleichzeitige Löschung von 16 Apple Mac Computern in unter 20 Minuten – BranchenmaßstabBOSTON, MA, UNITED STATES, April 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- Blancco Technology Group, der Branchenstandard für Datenlöschung und mobile Lifecycle‑Lösungen, hat sich mit Cambrionix – einem britischen Entwickler und Hersteller industrieller USB‑Hubs – zusammengeschlossen, um die effizienteste verfügbare Lösung für die Wiederaufbereitung von Apple‑Mac‑Systemen bereitzustellen.
Mit Blancco Eraser for Apple Devices und dem Cambrionix ThunderSync5‑C16 löschen sie nun bis zu 16 Macs gleichzeitig in unter 20 Minuten – sicher, skalierbar und gemäß Industriestandard zertifiziert. Mehr Durchsatz, höhere Margen, weniger Aufwand. Gesteuert von nur einem Arbeitsplatz.
Dies ist derzeit die schnellste verfügbare Lösung für die Mac‑Verarbeitung und setzt neue Maßstäbe in Effizienz, Automatisierung und Durchsatz. Manuelle Eingriffe werden drastisch reduziert und übertreffen damit herkömmliche Verfahren, die meist nur drei bis vier, maximal zehn Geräte pro Stunde bewältigen. Die kombinierte Lösung von Blancco und Cambrionix ermöglicht bis zu 48 Macs pro Stunde – mit zusätzlichem Durchsatz, sobald mehrere Hubs eingesetzt werden. Automatisierte und flexibel anpassbare Workflows stellen sicher, dass alle Branchen‑ und Compliance‑Vorgaben erfüllt werden. Zudem übernimmt die Lösung die automatische Neuinstallation des Betriebssystems, um Geräte nahtlos für Wiederverwendung oder Weiterverkauf vorzubereiten – in einem einzigen Prozess.
„Gemeinsam mit Cambrionix setzen wir einen neuen Maßstab in der Mac‑Verarbeitung“, sagt Russ Ernst, CTO der Blancco Technology Group. „Der Markt fordert höheren Durchsatz – wir liefern die nötige Geschwindigkeit und gleichzeitig mehr Kontrolle, um Kosten- und Compliance‑Risiken zu reduzieren. Wenn parallele Geräteverarbeitung, intelligente Automatisierung und zertifizierte Datenlöschung in einem einzigen, durchgängigen Workflow zusammenkommen, entstehen nicht nur schnellere Prozesse, sondern vor allem verlässliche Ergebnisse und skalierbare Abläufe.“
Die gemeinsame Lösung richtet sich sowohl an IT Asset Disposition (ITAD)- und Mobile Processing Anbieter als auch an Unternehmen mit Bedarf an der Wiederaufbereitung von Macs. Sie kombiniert stapelbare Hardware mit workflowbasierter Datenlöschung, automatisiertem Device Firmware Update (DFU) Handling und automatisierter Gerätediagnose.
Auf diese Weise lassen sich alle erforderlichen Schritte für eine sichere und konforme Wiederverwendung oder Wiederverwertung von Apple Silicon Laptops und Desktops effizient skalieren – gesteuert über ein zentrales Dashboard und realisiert in einem physisch kompakten Arbeitsumfeld.
Unsere bahnbrechende Integration mit Blancco verändert die Wirtschaftlichkeit der Wiederverwendung von Apple Macs grundlegend“, sagte Andy Jones, CEO von Cambrionix. „Die Verarbeitung von Apple Macs wird in der Regel durch zusätzliche Arbeitsfläche und Personal für die Wiederherstellung von Geräten sowie manuelle Firmware-Updates skaliert. Mit steigenden Volumina in ITAD-, Refurbishment- und Enterprise-Refresh-Programmen führt dieses veraltete manuelle Modell zu steigenden Arbeitskosten pro Gerät, inkonsistenten Workflows und erhöhtem Compliance-Risiko. Unser neues Modell bietet ein bislang unerreichtes Maß an Skalierbarkeit, reduziert die Eingriffszeit von Technikern erheblich und gewährleistet gleichzeitig auditfähiges Vertrauen.“
Im Detail bietet die Lösung:
- Simultane Löschung von 16 Macs in unter 20 Minuten
(Laptops und/oder Desktops)
- Skalierbare Lösung über eine einzige Workstation“
- Effizienzsteigerung durch automatisiertes DFUManagement
-Einheitliche Workflows für konsistente Ergebnisse
- Automatische OS-Neuinstallation für sofortigen Weiterverkauf oder Wiederbereitstellung
- Systemseitig erzeugte, revisionssichere Löschberichte
Im März stellten Blancco und Cambrionix auf dem Mobile World Congress 2026 in Barcelona ihre hochskalierbare Lösung zur sicheren Verarbeitung von Apple Mac Geräten vor – inklusive aussagekräftiger Produktivitäts Benchmarks. Die Lösung ist ab sofort weltweit kommerziell verfügbar.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Blancco.
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Über Blancco Technology Group
Risiken reduzieren. Effizienz steigern. Nachhaltig handeln. Die Blancco Technology Group bietet die sichere Software-Technologie für die Kreislaufwirtschaft.
Millionen von Blancco Softwarelöschungen pro Jahr helfen führenden Organisationen, sensible End of Life Daten zu schützen, IT Assets wiederzuverwenden
und sicher zu recyceln und globale Datenschutz und Compliance Vorgaben einzuhalten. Unsere präzise Gerätediagnose unterstützt die sichere Überführung gebrauchter IT Assets wie Smartphones und Tablets in die Kreislaufwirtschaft und ermöglicht es Unternehmen, ITAD Anbietern, Recyclern und Akteuren der Mobilfunkbranche, nachhaltiger zu wirtschaften.
Als weltweit anerkannter und zertifizierter Branchenstandard für Datenlöschung und Mobile Lifecycle Lösungen unterstützt Blancco Unternehmen bei der sicheren und effizienten Datenlöschung sensibler Daten. Mit mehr als 40 erteilten oder angemeldeten Patenten bieten wir innovative Lösungen, die Prozesse beschleunigen, Datensicherheit gewährleisten und nachhaltiges Wachstum ermöglichen
Erfahren Sie mehr über uns unter https://blancco.com/de/ .
Über Cambrionix
Cambrionix entwickelt und produziert hochwertige Industrie USBHubs sowie leistungsstarke Lösungen zum Laden, Verbinden und Verwalten mobiler Endgeräte. Mit über 15 Jahren Erfahrung unterstützt das Unternehmen EnterpriseKunden weltweit in den Bereichen SoftwareTesting, Geräteaufbereitung (Refurbishment) und großvolumiger Gerätebereitstellung.
Der Hauptsitz von Cambrionix befindet sich in Cambridge, Großbritannien. Ergänzt wird dieser durch globale Support Strukturen, die eine zuverlässige Betreuung internationaler Kunden gewährleisten.
Weitere Informationen zum ThunderSync5C16 PD sowie zum Unternehmen finden Sie unter www.cambrionix.com.
Pressekontakt: blancco@hoffman.com
Florie Lhuillier
The Hoffman Agency
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