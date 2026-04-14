Blancco & Cambrionix liefern erste vollständig integrierte, sichere , skalierbare Lösung für Mac‑Löschung und Reimaging

Die Kombination der Datenbereinigungssoftware Blancco Eraser für Apple-Geräte mit dem Cambrionix ThunderSync5-C16 Hub ergibt ein Hardware-Setup, das Datenlöschung, automatisierte Geräte-Firmware-Updates und automatisierte Gerätediagnose für bis zu 16 Mac

Die Blancco Technology Group hat sich mit Cambrionix zusammengetan, um die effizienteste verfügbare Lösung zur Wiederverwendung von Apple Macs anzubieten.