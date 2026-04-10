Calles Más Seguras: La Gobernadora Hochul Lanza una Nueva Iniciativa para Apoyar a los Jóvenes y Seguir Reduciendo la Violencia Armada en la Ciudad de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una financiación de 5 millones de dólares, disponible a través de la nueva iniciativa *Havens of Opportunity, Peace and Empowerment* (HOPE, por sus siglas en inglés: Refugios de Oportunidad, Paz y Empoderamiento), destinada a comunidades de la ciudad de Nueva York que presentan altas tasas de violencia armada. Estas subvenciones permitirán a las organizaciones establecer y mejorar refugios vecinales seguros, solidarios y de confianza, ofreciendo una programación constante y de alta calidad para jóvenes y familias en cada uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York.

“La seguridad pública es mi máxima prioridad, y nuestras leyes sobre armas y programas de prevención —líderes a nivel nacional— están generando un cambio real en las comunidades de todo Nueva York. En 2025, los tiroteos descendieron a los niveles más bajos registrados en todo el estado. Para consolidar este progreso, seguimos invirtiendo en las comunidades más afectadas por la violencia armada», declaró la Gobernadora Hochul. “La iniciativa HOPE creará espacios seguros y de apoyo para jóvenes y familias, ayudando a romper los ciclos de violencia y haciendo que nuestro estado sea más seguro para todos”.

Administrada por la Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Estado de Nueva York —que forma parte de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado (DCJS, por sus siglas en inglés)—, la iniciativa HOPE constituye otro pilar fundamental del plan integral de la gobernadora Hochul para combatir y reducir la violencia armada, así como para fortalecer a las comunidades desproporcionadamente afectadas por sus consecuencias nocivas y mortales. El Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027 incluye propuestas pioneras a nivel nacional para hacer frente a la amenaza letal de las armas de fuego impresas en 3D y de los «interruptores» ilegales —del tamaño de una pieza de Lego— que transforman las pistolas en ametralladoras de tiro rápido. La policía y los fiscales de todo el estado respaldan estos esfuerzos para combatir la amenaza emergente que representa este flujo de armas de plástico.

Rossana Rosado, Comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, afirmó: “Agradecemos a la gobernadora Hochul su liderazgo constante en la reducción de la violencia armada y en la inversión en las comunidades más afectadas por ella. Estos refugios vecinales proporcionarán espacios de confianza para jóvenes y familias, contribuyendo a construir comunidades más fuertes y a detener la violencia antes de que esta comience”.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha invertido 1.270 millones de dólares en iniciativas de reducción, interdicción y prevención de la violencia armada; la propuesta del Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027 mantiene una financiación récord para diversas iniciativas, incluyendo 36,4 millones de dólares para la iniciativa *Gun Involved Violence Elimination* (GIVE) y 21 millones de dólares para apoyar los programas de alcance comunitario *SNUG Street Outreach*. 20 millones de dólares para el Proyecto RISE (Responder, Invertir, Sostener, Empoderar) y 42 millones de dólares para el Programa Estatal de Empleo Juvenil.

La nueva iniciativa HOPE establecerá un nuevo refugio comunitario —o ampliará uno existente— en cada uno de los cinco distritos: el Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island. Estos refugios fomentarán la sanación, la conexión y el desarrollo de habilidades mediante una programación culturalmente pertinente y con un enfoque informado sobre el trauma, diseñada para interrumpir los ciclos de violencia y promover el bienestar juvenil, centrándose en personas de hasta 24 años de edad durante las horas vespertinas de alto riesgo (de 5 p. m. a 9 p. m.) y los fines de semana.

Calliana S. Thomas, Directora de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada del Estado de Nueva York, declaró: “Estamos agradecidos con la gobernadora Hochul por su liderazgo continuo en el impulso de un enfoque de salud pública para la prevención de la violencia armada. A través de la iniciativa HOPE, estamos invirtiendo en las comunidades más afectadas por la violencia armada mediante la creación de refugios comunitarios de confianza que fomentan la seguridad, la sanación y las oportunidades. De igual importancia es el hecho de que este modelo fortalece la capacidad de las organizaciones locales de base, garantizando que el liderazgo, los recursos y las soluciones tengan sus raíces en las comunidades más cercanas a la labor que se realiza. Así es como generamos un cambio duradero”.

El Asambleísta Jeffrey Dinowitz afirmó: “Aquí en Nueva York sabemos que erradicar el flagelo de la violencia armada debe ser una prioridad absoluta. Por ello, en los últimos años hemos realizado inversiones significativas en iniciativas para combatir este mal de nuestra sociedad. Gracias a ello, estamos viendo los frutos de esa labor. Los incidentes con armas de fuego en la ciudad de Nueva York han disminuido drásticamente desde 2022. El año pasado, la ciudad de Nueva York experimentó su año más seguro en lo que respecta a la violencia armada, registrando la menor cantidad de incidentes y víctimas de disparos en la historia documentada. Esta tendencia continúa, ya que la ciudad de Nueva York registró la menor cantidad de homicidios e incidentes con armas de fuego en el primer trimestre del año en toda su historia documentada. Si bien es justo que nos sintamos orgullosos de estas estadísticas, aún queda trabajo por hacer. La financiación a través de la iniciativa HOPE ayudará a quienes trabajan directamente sobre el terreno a abordar la violencia armada tal como es —un problema de salud pública— y a promover el bienestar juvenil mediante soluciones impulsadas por la comunidad, proporcionando espacios seguros y de apoyo para los jóvenes y sus familias”.

El Presidente del Distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, declaró: “En Manhattan, hemos comprobado de primera mano que los barrios más seguros son aquellos donde los jóvenes cuentan con oportunidades y apoyo reales. En colaboración con el fiscal de distrito Bragg, nos hemos centrado tanto en la rendición de cuentas como en la prevención; sin embargo, sabemos que la aplicación de la ley por sí sola no es suficiente. Durante mi mandato en el Senado estatal, trabajé para reforzar las leyes de seguridad de armas de fuego de Nueva York y para combatir las armas ilegales. Es por ello que la iniciativa HOPE de la gobernadora Hochul resulta tan importante: invierte en las organizaciones comunitarias que ya están realizando esta labor sobre el terreno, desde Inwood hasta Battery. Al ampliar los programas de mentoría, los espacios seguros y las actividades dirigidas a los jóvenes en situación de riesgo, podremos romper los ciclos de violencia y garantizar la seguridad de las familias de Manhattan”.

La Presidenta del Condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, declaró: “La violencia armada continúa cobrándose un precio inmenso entre nuestros jóvenes y familias en todo nuestro condado, y constituye una crisis de seguridad pública que debemos abordar con urgencia y determinación. Inversiones como la iniciativa HOPE reconocen que la verdadera seguridad pública comienza con la prevención, creando vías hacia el éxito, recursos y espacios de confianza que brinden apoyo a nuestros jóvenes y comunidades. La financiación destinada a esta iniciativa ayudará a ampliar las soluciones impulsadas por la comunidad, las cuales interrumpen los ciclos de violencia y mantienen a nuestros residentes a salvo. Agradezco a la Gobernadora Kathy Hochul su continua colaboración y su compromiso para mantener nuestros vecindarios libres de delincuencia y violencia”.

La Presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin, afirmó: “Romper los ciclos de violencia armada requiere una inversión sostenida en nuestras comunidades y en nuestros jóvenes. La iniciativa HOPE representa un paso importante hacia la provisión de espacios seguros, mentoría y oportunidades para la juventud en toda la ciudad de Nueva York. Felicito a la Gobernadora Hochul por seguir priorizando la prevención y espero con interés colaborar para garantizar que estos recursos lleguen a las comunidades que más los necesitan”.

El Concejal de la Ciudad de Nueva York, Justin E. Sanchez, señaló: “Cuando los jóvenes cuentan con opciones y oportunidades, los vecindarios se vuelven más seguros, más saludables y más fuertes. Inversiones como la iniciativa HOPE demuestran que la Gobernadora Hochul comprende que la labor policial por sí sola no basta para reducir la delincuencia ni para mejorar la calidad de vida. Me complace ver que adopta este enfoque integral para la prevención del delito, y espero ver cómo estos fondos generan un impacto tangible en las familias, los residentes y los negocios del sur del Bronx”.

El Concejal de la Ciudad de Nueva York, Yusef Salaam, expresó: “Invertir en programas como HOPE resulta fundamental para brindar a los jóvenes neoyorquinos espacios seguros donde puedan aprender, crecer y prosperar. Al apoyar a las comunidades más afectadas por la violencia armada, podemos proporcionar los recursos y la orientación que los jóvenes necesitan para trazar un camino positivo hacia el futuro y romper los ciclos de daño”.

La Concejala de la ciudad de Nueva York, Pierina A. Sánchez, declaró: “El camino hacia unas comunidades seguras pasa por la oportunidad: hogares estables, economías locales sólidas y una inversión real en las personas. Agradezco la colaboración continua con la gobernadora Hochul en materia de iniciativas de seguridad, y me entusiasma el potencial de la Iniciativa HOPE, dotada de 5 millones de dólares, la cual incluye 1 millón de dólares destinado al Bronx. En mi distrito —incluyendo el código postal 10453, uno de los más afectados por la violencia— necesitamos urgentemente una inversión más profunda y sostenida en nuestra juventud. A través de la Alianza para la Seguridad Comunitaria del Oeste del Bronx, estamos trabajando con líderes y organizaciones locales para abordar las causas fundamentales de la violencia y construir una estabilidad a largo plazo. Confío en que la Iniciativa HOPE brindará un respaldo adicional a nuestra labor para garantizar que nuestras comunidades sean más seguras y resilientes”.

La Concejala de la Ciudad de Nueva York, Kamillah Hanks, declaró: “La violencia armada continúa afectando a las comunidades de toda nuestra ciudad, y es fundamental que respondamos con inversiones reales en los jóvenes, las familias y los vecindarios. La iniciativa HOPE representa un paso significativo en esa dirección, al crear espacios seguros y de apoyo que fomentan la conexión, las oportunidades y la estabilidad. Agradezco el compromiso de la gobernadora Hochul con la prevención y con la garantía de que cada distrito, incluido Staten Island, sea incluido en este esfuerzo. Inversiones como esta son esenciales para construir una seguridad pública duradera”.

El Fiscal de Distrito de Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., afirmó: “La violencia armada sigue siendo una amenaza persistente para la seguridad y la estabilidad de nuestras comunidades; y si bien los tiroteos han disminuido casi un 70% en Manhattan, seguir reduciendo la incidencia de estos incidentes requiere una inversión sostenida en prevención. La iniciativa HOPE ofrece precisamente eso: fondos específicos para ampliar los espacios seguros y de apoyo, así como la programación destinada a aquellos más afectados por estos ciclos de violencia sin sentido, en particular los jóvenes. Al involucrar a la juventud desde una etapa temprana y fortalecer los recursos comunitarios, podemos salvar vidas; por ello, aplaudo a la gobernadora Hochul por su liderazgo continuo y su compromiso con la protección de los neoyorquinos”.

El Fiscal de Distrito de Staten Island, Mike McMahon, señaló: “Si bien Staten Island y el estado de Nueva York en su conjunto registraron mínimos históricos en tiroteos y delitos violentos el año pasado, es necesario hacer más para proteger a nuestras comunidades del flagelo mortal de la violencia armada. Mi oficina mantiene con orgullo una política de tolerancia cero en lo que respecta a la violencia armada y procesa nuestros casos en consecuencia; sin embargo, los programas preventivos y de apoyo son también de vital importancia para superar esta crisis de seguridad pública y salud. Como inversión multimillonaria en seguridad pública, la iniciativa HOPE de la gobernadora Hochul reforzará los esfuerzos de las organizaciones locales contra la violencia, creará refugios seguros para las comunidades más afectadas por la violencia armada y ayudará a poner fin al ciclo de violencia y trauma que aqueja a demasiados jóvenes y familias. Espero con entusiasmo las oportunidades y las calles más seguras que esta iniciativa propiciará, y agradezco a la gobernadora Hochul por invertir en programas comunitarios y esfuerzos de prevención que ayudarán a mantener a Staten Island como la comunidad más segura de su tamaño en el país”.

Se pondrán a disposición aproximadamente 5 millones de dólares para apoyar a cinco organizaciones comunitarias sin fines de lucro, una en cada distrito. Las organizaciones elegibles de cada distrito se limitan a presentar una única solicitud por un monto de hasta $1 millón para respaldar un refugio comunitario. Los contratos correspondientes a dicha financiación tendrán una vigencia de dos años.

Puede consultar detalles adicionales sobre esta oportunidad de financiación en la página web de financiación del DCJS. Las preguntas relativas a la solicitud de propuestas (RFA) deben enviarse a [email protected] a más tardar el miércoles 29 de abril. Las respuestas a dichas preguntas se publicarán el miércoles 13 de mayo, aproximadamente.