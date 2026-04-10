La Gobernadora Hochul Anuncia Casi 350 Millones de Dólares en Financiamiento para Crear O Preservar 750 Viviendas Asequibles

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se han otorgado cerca de 350 millones de dólares en bonos de vivienda y subsidios para cinco proyectos residenciales que crearán o preservarán 750 apartamentos asequibles, de apoyo, sostenibles y modernos. Estas asignaciones forman parte del Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora, dotado de 25.000 millones de dólares, el cual avanza según lo previsto para crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado.

“Estas inversiones representan otro gran paso adelante en nuestra misión de ampliar las oportunidades de vivienda en cada rincón del estado y hacer que Nueva York sea más asequible”, declaró la Gobernadora Hochul. “Al aprovechar los recursos públicos y privados, estamos creando y preservando cientos de viviendas de alta calidad y eficiencia energética, al tiempo que fortalecemos las comunidades y apoyamos el crecimiento económico. Esta financiación forma parte de nuestro Plan de Vivienda de 25.000 millones de dólares y nos acerca a garantizar que cada neoyorquino tenga acceso a un lugar seguro, estable y asequible donde vivir”.

La financiación se asigna a través de las recientes emisiones de bonos de la agencia *New York State Homes and Community Renewal* (Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York), las cuales aportaron 234 millones de dólares en bonos de vivienda y 114 millones de dólares en subsidios. Al combinarse con financiación y recursos privados adicionales, se espera que los proyectos que reciben estos fondos generen una inversión total de 529 millones de dólares.

La Comisionada de New York State Homes and Community Renewal, RuthAnne Visnauskas, afirmó: “Cada uno de estos proyectos y los 750 apartamentos asequibles reflejan nuestro compromiso de crear y preservar viviendas asequibles, sostenibles y modernas que satisfagan las necesidades actuales, al tiempo que nos preparamos para el futuro. Al combinar la financiación mediante bonos con subsidios fundamentales, estamos invirtiendo cerca de 350 millones de dólares para impulsar la visión de la gobernadora Hochul de un Nueva York más asequible y equitativo, y para seguir promoviendo el progreso en el marco de nuestro Plan de Vivienda quinquenal”.

Los proyectos beneficiados son:

Ciudad de Nueva York

73 millones de dólares para *Taryn Tower* en el Bronx: Nueva construcción de un edificio residencial de 11 pisos ubicado en el 431-441 de Concord Avenue, que creará 142 apartamentos asequibles para hogares con ingresos iguales o inferiores al 70 por ciento del Ingreso Medio del Área. Desarrollado por *Carthage Advisors* y *Rester Management*. $79 millones para 729 Van Sinderen en Brooklyn: Demolición de un edificio desocupado y nueva construcción de un edificio de once pisos con 193 apartamentos asequibles para hogares con ingresos iguales o inferiores al 60 por ciento del Ingreso Medio del Área. El proyecto incluye 116 apartamentos con servicios de apoyo para neoyorquinos vulnerables. Desarrollado por Housing Plus Solutions, Inc. y Spatial Equity Co.

Long Island

$22 millones para Great Neck Senior Housing en la localidad de Great Neck, condado de Nassau: Adquisición y rehabilitación de un complejo de viviendas para personas mayores, con 75 apartamentos asequibles destinados a residentes de 55 años o más. 74 de los apartamentos son asequibles para hogares con ingresos iguales o inferiores al 50 por ciento del Ingreso Medio del Área, mientras que la unidad restante está ocupada por el superintendente. Desarrollado por Georgica Green Ventures, LLC y la Autoridad de Vivienda de la localidad de Great Neck.

Región Capital

$128 millones para la Autoridad de Vivienda de Cohoes en la ciudad de Cohoes, condado de Albany: Rehabilitación de 238 apartamentos asequibles distribuidos en tres de los complejos de vivienda pública de la Autoridad de Vivienda de Cohoes: Manor Sites (95 unidades), McDonald Towers (93 unidades) y Roulier Heights (50 unidades). Los 238 apartamentos de alquiler seguirán siendo asequibles para hogares cuyos ingresos no superen el 60 por ciento del Ingreso Medio del Área. Desarrollado por Cohoes Portfolio Preservation LLC y MDG Development Owners LLC.

46 millones de dólares para THRIVE Cornhill en la ciudad de Utica, condado de Oneida: nueva construcción de dos edificios de cuatro pisos, creando 102 apartamentos asequibles para hogares con ingresos iguales o inferiores al 70 por ciento del Ingreso Medio del Área, así como espacio comercial y espacio para programas comunitarios. Incluye 15 unidades con servicios de apoyo para personas de 55 años o más con una afección crónica o discapacidad física, y cuatro unidades con servicios de apoyo para adultos jóvenes que se encuentran en situación de calle o en riesgo de estarlo. Desarrollado por People First (Autoridad Municipal de Vivienda de la ciudad de Utica).

El Senador Estatal José M. Serrano declaró: "Esta inversión de 73 millones de dólares en el proyecto Taryn Tower ayudará a crear 142 apartamentos modernos y asequibles en el sur del Bronx, respondiendo a una necesidad crítica en la comunidad. Agradezco a la gobernadora Hochul su continua inversión en iniciativas de vivienda asequible en el Bronx y en todo el estado de Nueva York".

La Senadora Estatal Roxanne J. Persaud expresó: "Me entusiasma enormemente que exista el compromiso de financiar unidades adicionales de vivienda asequible en el Distrito Senatorial 19. Los 79 millones de dólares en fondos destinados a la ubicación de 729 Van Sinderen Ave crearán 193 unidades de vivienda con servicios de apoyo —seguras, modernas y asequibles— para nuestras familias de Brooklyn, y fortalecerán nuestras comunidades. Agradezco a la gobernadora Hochul y a Housing Plus Solutions su compromiso constante para garantizar que haya oportunidades de vivienda segura y con servicios de apoyo disponibles para todos los neoyorquinos".

El Asambleísta John T. McDonald III, RPh, afirmó: "Esta importante inversión en la Autoridad de Vivienda de Cohoes modernizará tres comunidades de vivienda asequible de larga trayectoria y garantizará que los residentes tengan acceso a hogares seguros, dignos y de calidad. Al rehabilitar Manor Sites, McDonald Towers y Roulier Heights, estamos preservando viviendas asequibles fundamentales, al tiempo que mejoramos las condiciones de vida de cientos de familias de la Región Capital. Aprecio el compromiso continuo de la gobernadora Hochul para fortalecer nuestras comunidades y hacer de Nueva York un lugar más asequible para vivir".

La Asambleísta Marianne Buttenschon comentó: "La gobernadora está invirtiendo en la comunidad de Cornhill. Estos fondos se destinarán a viviendas que respaldarán la revitalización del vecindario y proporcionarán opciones de vivienda significativas para quienes más lo necesitan. Agradezco a la gobernadora Hochul por invertir en el Valle de Mohawk".

La Asambleísta Amanda N. Septimo declaró: "El Bronx sigue enfrentando algunas de las presiones habitacionales más agudas de nuestro estado, e inversiones como la Taryn Tower —junto con los otros proyectos anunciados hoy— son fundamentales para garantizar que los residentes de larga data puedan permanecer en las comunidades que ellos mismos han construido. Este proyecto traerá viviendas sumamente asequibles al sur del Bronx, al tiempo que fomenta la sostenibilidad y una mejor calidad de vida para las familias trabajadoras. En un momento en que el desplazamiento y el aumento de los costos amenazan a nuestros vecindarios, debemos seguir ofreciendo viviendas que reflejen las necesidades y la dignidad de los residentes del Bronx. Me enorgullece unirme a mis colegas del gobierno para respaldar los esfuerzos que traen estos recursos tan necesarios a nuestras comunidades y ayudan a construir un futuro más sólido y estable para el estado de Nueva York".

La Presidenta del Condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, afirmó: "La vivienda asequible sigue siendo uno de los problemas más apremiantes que enfrentan hoy en día los neoyorquinos; inversiones como los 73 millones de dólares destinados a la Taryn Tower, en Concord Avenue, representan exactamente el tipo de soluciones específicas y centradas en la comunidad que los residentes del Bronx necesitan. Este proyecto crea viviendas asequibles, refuerza la estabilidad de las familias trabajadoras y garantiza que los residentes puedan permanecer en sus vecindarios. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por su continua colaboración y su firme compromiso de priorizar una vivienda equitativa y asequible que atienda las necesidades de nuestros residentes".

La Concejala de la ciudad de Nueva York, Elsie Encarnación, declaró: “Demasiados neoyorquinos de toda la vida están siendo expulsados de los vecindarios que ayudaron a construir, simplemente porque el alquiler no deja de subir. Es por eso que proyectos como Taryn Tower son tan importantes. Esta inversión de 73 millones de dólares significa que 142 familias del sur del Bronx tendrán un lugar seguro y asequible al que llamar hogar, sin tener que elegir entre pagar el alquiler y poner comida en la mesa o ir al médico. No se trata solo de construir nuevas viviendas; se trata también de preservar nuestras comunidades y asegurar que las personas que han estado aquí durante generaciones puedan permitirse quedarse. El Bronx merece este tipo de inversión. Nuestras comunidades siempre han sido fuertes, y necesitamos recursos reales que estén a la altura de esa fortaleza. Me enorgullece ayudar a traer este proyecto al Distrito 8, y seguiré trabajando con la gobernadora Hochul para asegurar que creemos y preservemos más viviendas asequibles para las familias que consideran a este distrito su hogar”.

El Alcalde de la Ciudad de Cohoes, William T. Keeler, afirmó: “Cohoes se siente honrada de ser la beneficiaria de esta inversión de 128 millones de dólares del Estado de Nueva York, la cual mejorará notablemente la calidad de vida de muchísimos residentes. La rehabilitación de estos 238 apartamentos era algo que hacía mucha falta desde hace tiempo. Roulier Heights, en particular, ha experimentado muy poca modernización desde la década de 1960, cuando mi abuela vivía allí y yo la visitaba con frecuencia. Agradecemos la visión de la gobernadora Hochul y su continuo apoyo a nuestra ciudad”.

El Alcalde de la Ciudad de Utica, Michael P. Galime, comentó: “A nivel local, este proyecto ha sido una colaboración basada en la reflexión, la perseverancia y el acercamiento a la comunidad. Nuestro trabajo conjunto para revitalizar importantes tramos de James Street y West Street, en el barrio de Cornhill, se quedaría incompleto y dejaría de existir sin el respaldo de HCR. El liderazgo reunido bajo la dirección de nuestra gobernadora merece todo el crédito por esta financiación crucial —que representa un punto de inflexión— y que verdaderamente ayudará a Cornhill, en Utica”.

El Alcalde de la Villa de Great Neck, Pedram Bral, M.D., declaró: “Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul por esta inversión transformadora de 22 millones de dólares. Estos fondos ayudarán a la Autoridad de Vivienda de Great Neck a mejorar sus servicios y las condiciones de las viviendas, garantizando que nuestros adultos mayores vivan con mayor dignidad y comodidad”.

La Agenda de Vivienda de la Gobernadora Hochul

La gobernadora Hochul está dedicada a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el año fiscal 2023, la gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda con el fin de hacerla más asequible, lanzando un Plan de Vivienda integral de 25.000 millones de dólares a cinco años, promulgando el acuerdo de vivienda más significativo en décadas e implementando nuevas protecciones tanto para inquilinos como para propietarios de viviendas. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores de vivienda. Estos incluyen el Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda (*Pro-Housing Community Program*), que otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales. Más de 400 comunidades en todo el estado han obtenido la certificación de "Pro-Vivienda".

Como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026, la gobernadora Hochul propuso su agenda "Let Them Build" (Permítanles construir), una serie de reformas trascendentales destinadas a acelerar el desarrollo de viviendas e infraestructuras, así como a reducir los costos. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA), junto con acciones ejecutivas para agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado de manera consistente, no generan impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han quedado atrapados en la burocracia y sujetos a largas demoras.

El Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora, cuyo objetivo es crear o preservar 100.000 viviendas asequibles en todo el estado, incluyendo 10.000 que cuentan con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables, además de la electrificación de otras 50.000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 80.000 viviendas asequibles. Asimismo, el Presupuesto Ejecutivo destina 250 millones de dólares en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles.