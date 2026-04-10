El Gobernador Newsom lanza la primera nueva conservancia en 15 años para acelerar el progreso en el Mar de Salton

“Las agencias estatales y nuestros socios están logrando avances reales sobre el terreno”, dijo el Secretario de Recursos Naturales de California (California Secretary for Natural Resources), Wade Crowfoot. “Proyectos largamente planificados ahora se están construyendo para mejorar la calidad del aire, proteger a las comunidades locales y restaurar hábitats críticos — y la Conservancia del Mar de Salton permitirá que este trabajo continúe avanzando. Al guiar la administración a largo plazo de estos proyectos, la Conservancia permite que nuestra agencia estatal se enfoque en lo que sigue: más proyectos para proteger a las comunidades, restaurar el hábitat y ofrecer resultados reales para las personas que viven aquí.”

El Mar de Salton, el cuerpo de agua interior más grande de California, se ha reducido en los últimos años debido a la disminución de los flujos de entrada, dejando expuesto el lecho del lago, lo que podría liberar pequeñas partículas de polvo que agravan los problemas de calidad del aire en el Valle Imperial. La reducción de los niveles de agua y el aumento de la salinidad también afectan negativamente el hábitat de la vida silvestre, incluyendo millones de aves que transitan por la ruta migratoria del Pacífico.

Hace un año, el estado comenzó a llenar con agua el primer gran proyecto de expansión de restauración de hábitat en el Mar de Salton, cubriendo aproximadamente tres millas cuadradas, o cerca de cuatro veces el tamaño de Disneyland. Este trabajo permitió que miles de peces y aves comenzaran a utilizar el nuevo hábitat en cuestión de meses.

El propósito de la Conservancia es apoyar la operación y el mantenimiento de proyectos como este, ayudando a garantizar que estas inversiones continúen generando beneficios ambientales y de salud pública a largo plazo, incluyendo la reducción del polvo nocivo del lecho expuesto y la restauración de hábitats críticos para la vida silvestre.

“A medida que el estado enfrenta los enormes desafíos en el Mar de Salton, es fundamental que los representantes locales participen en la definición de prioridades y decisiones de financiamiento de los proyectos”, dijo el senador Steve Padilla (D-San Diego). “Esta conservancia estatal, la primera en casi dos décadas, dará a las comunidades locales un papel importante en la orientación del futuro del Mar de Salton.”

“Es un honor formar parte de la Conservancia del Mar de Salton en un momento tan crítico para nuestra región”, dijo Silvia Paz, directora ejecutiva de Alianza Coachella Valley. “Durante demasiado tiempo, las comunidades más afectadas por el deterioro del Mar de Salton — como las familias que enfrentan la contaminación del aire, los niños con asma y los residentes que han visto cómo este mar se reduce ante sus ojos — han cargado con el peso de la falta de acción oportuna. La Conservancia nos brinda la estructura para cambiar esa realidad. Al reunir a los socios adecuados en torno a prioridades compartidas, podemos alinear recursos, superar la fragmentación que ha frenado el progreso y avanzar soluciones reales y duraderas para las personas que más lo necesitan. Espero con interés el trabajo que tenemos por delante.”

“La creación de la Conservancia del Mar de Salton es un momento histórico para esta región”, dijo Gina Dockstader, directora del Distrito de Riego Imperial (Imperial Irrigation District). “El Distrito de Riego Imperial se enorgullece de su colaboración con funcionarios estatales y federales para apoyar cientos de millones de dólares en proyectos que están restaurando hábitats y reduciendo el polvo en el Mar de Salton, y espera trabajar con los miembros de la Conservancia para garantizar los beneficios a largo plazo de estos proyectos para las comunidades del Mar de Salton.”