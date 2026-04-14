Nomadico Impulsa un Modelo de Coliving Local-First en Medellín, Ofreciendo una Alternativa a la Gentrificación

Bernardo, Carol y los niños en la azotea del coliving en Medellín Coworking en Nomadico Medellín

Un enfoque basado en alianzas locales demuestra que el crecimiento del nomadismo digital puede fortalecer (no desplazar) a las comunidades anfitrionas.

En Caobo, de la mano de Nomadico, pasamos de construir un negocio con el sueño de algún día viajar y conocer el mundo, a crear un espacio que trae el mundo hasta nosotros.” — Carol y Bernardo, anfitriones y socios de Nomadico Medellín

MEDELLíN, COLOMBIA, April 14, 2026 / EINPresswire.com / -- A medida que Medellín se consolida como uno de los principales hubs de nómadas digitales en América Latina, también crecen las preguntas sobre su impacto en la economía local.En este contexto, Nomadico presenta en Medellín un modelo de coliving que propone una alternativa clara a la gentrificación: integrar a la comunidad local en el centro de la experiencia y genera ingresos directos para la comunidad.Desde su apertura, el proyecto ha alojado a más de 170 huéspedes , con una estancia media de tres semanas y una alta tasa de retorno; indicadores de una experiencia basada en comunidad, conexión y pertenencia.El proyecto está gestionado por Bernardo y Carol, una familia local de Medellín que transformó su propio hogar en un espacio de coliving, aportando una dimensión profundamente humana a la experiencia.A través de su colaboración con Caobo, un espacio creado por emprendedores locales, Nomadico ha desarrollado un modelo que combina conexión humana, autenticidad cultural y apoyo activo a negocios locales.Un modelo que activa espacios y redistribuye valorA diferencia de modelos tradicionales que operan de forma aislada, Nomadico colabora directamente con propietarios locales para transformar espacios infrautilizados en comunidades vivas.El enfoque es claro: activar espacios existentes, atraer demanda internacional, construir comunidad y asegurar que el valor generado permanezca dentro de la economía local.En el caso de Caobo, lo que comenzó como seis estudios privados diseñados para estancias cortas evolucionó hacia un espacio de coliving completo, con áreas comunes, cocina compartida, espacios de trabajo y zonas sociales.La transformación implicó la participación de más de 23 personas de la comunidad local, incluyendo un equipo base de 12 trabajadores permanentes que hicieron posible la construcción de Caobo. Además de generar empleo directo, el proyecto ha impulsado colaboraciones continuas con negocios cercanos, desde coworkings hasta proveedores locales.“Lo más especial de Nomadico Medellín es la integración real con la comunidad local,” comenta una de las huéspedes. “Las cenas familiares, las clases de arepas y las historias compartidas crean una experiencia mucho más profunda que el simple alojamiento.”Para Carol y Bernardo, anfitriones de Caobo, el impacto del proyecto va mucho más allá de lo económico:“En Caobo, de la mano de Nomadico, pasamos de construir un negocio con el sueño de algún día viajar y conocer el mundo, a crear un espacio que trae el mundo hasta nosotros. Hoy, nuestro alojamiento nos permite conectar con nuevas personas, hacer amigos y viajar de una forma distinta a través de Colombia, descubriendo cada historia que llega con nuestros visitantes. Y algo que nos llena especialmente es saber que las mujeres se sienten seguras en Caobo.”Este modelo demuestra que el crecimiento del nomadismo digital puede alinearse con el desarrollo sostenible de las comunidades anfitrionas, ofreciendo una alternativa más equilibrada frente a los efectos de la gentrificación.En un momento clave para el futuro del turismo y el trabajo remoto en Colombia, iniciativas como esta plantean una nueva forma de viajar: una donde los visitantes no solo pasan, sino que se integran en la vida del barrio y aportan directamente a su sostenibilidad.Sobre NomadicoNomadico es una red global de espacios de coliving centrados en la comunidad, diseñada para nómadas digitales y trabajadores remotos.A través de alianzas con emprendedores locales, transforma espacios infrautilizados en comunidades vibrantes, promoviendo experiencias auténticas y un impacto positivo en las economías locales.

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