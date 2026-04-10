Kathrin Schirmer, Gründerin und Geschäftsführerin Insyrt GmbH: PR im KI-Zeitalter

Gründerin Kathrin Schirmer startet Insyrt GmbH: PR-Agentur für B2B-Tech mit GEO und redaktioneller Glaubwürdigkeit – für Mensch und KI.

OTTERFING BEI MüNCHEN, GERMANY, April 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Die Insyrt GmbH ist eine neue PR-Agentur für innovative B2B-Technologieunternehmen mit Sitz in Otterfing bei München. Gründerin Kathrin Schirmer bringt über 20 Jahre Erfahrung in PR und Technologiekommunikation mit. Das Team vereint journalistischen Hintergrund mit technologischem Verständnis. Insyrt verbindet klassische Medienarbeit mit Generative Engine Optimization (GEO) und Data Reputation Management (DRM), damit Unternehmensinhalte sowohl von Journalist:innen und B2B-Entscheider:innen als auch von KI-Suchsystemen wie Google AI Overviews, ChatGPT und Perplexity als vertrauenswürdige Quelle erkannt und zitiert werden.**Key Facts**Unternehmen: Insyrt GmbHGründung: Dezember 2025Sitz: Otterfing bei München, BayernGründerin: Kathrin Schirmer, GeschäftsführerinLeistung: PR-Beratung und Medienarbeit für B2B-Technologieunternehmen mit Fokus auf Digital Reputation Management (DRM) und Generative Engine Optimization (GEO)Drei-Säulen-Modell:1) Glaubwürdigkeit durch redaktionelle Berichterstattung2) KI-gestützte PR-Prozesse3) KI-Empowerment für Kund:innenWebsite: www.insyrt.de **Warum KI-optimierte PR jetzt entscheidend ist**KI-gestützte Antwortsysteme wie Google AI Overviews, ChatGPT, Perplexity und Microsoft Copilot aggregieren Informationen aus vielen Quellen und liefern Nutzer:innen direkte Antworten – oft mit Quellenlinks. Google-Ranking verlieren an Bedeutung. Gleichzeitig sinkt durch die wachsende Flut an KI-generierten Inhalten das Vertrauen in ungeprüfte Informationen.In diesem Umfeld setzt die Insyrt GmbH auf redaktionelle Berichterstattung in unabhängigen Fach- und Wirtschaftsmedien. Diese schafft Glaubwürdigkeit bei menschlichen Zielgruppen. Zugleich stufen KI-Modelle Informationen aus solchen Quellen als verlässlich ein und priorisieren sie in generierten Antworten. Dieses Prinzip bildet eine wichtige Grundlage der Generative Engine Optimization (GEO) und unterstützt den systematischen Aufbau der Reputation eines Unternehmens in der Datensphäre (Data Reputation Management, DRM).**Das Drei-Säulen-Modell der Insyrt GmbH**Das Leistungsangebot der Insyrt GmbH basiert auf drei strategischen Schwerpunkten:• Glaubwürdigkeit – Trust Signals für Mensch und Maschine: Fokus auf redaktionelle Berichterstattung in Fach- und Wirtschaftsmedien. Diese Berichterstattung erzeugt Vertrauen bei Entscheider:innen und wird von KI-Systemen als verlässliche Quelle bevorzugt (GEO, DRM).• Effiziente, KI-gestützte PR-Prozesse: Einsatz maßgeschneiderter KI-Workflows und kontinuierliches Tool-Scouting, um den Output der PR-Arbeit bei gleichbleibend hoher Qualität zu steigern.• KI-Empowerment für Kund:innen: Ein partnerschaftlicher Ansatz, bei dem die Insyrt GmbH Wissen und erprobte KI-Workflows aktiv mit ihren Kund:innen teilt, um deren Unabhängigkeit und Kompetenz im Umgang mit KI zu fördern.**Team: 20 Jahre Erfahrung in PR und Technologie**Die Insyrt GmbH vereint über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Kommunikationsbranche mit technologischer Fachkenntnis. Gründerin und Geschäftsführerin Kathrin Schirmer bringt langjährige Expertise in der Vermittlung komplexer Technologiethemen in dynamischen Märkten ein. Unterstützt wird sie von einem interdisziplinären Team, darunter der KI-Experte Dr. Alexander Crössmann für Softwareentwicklung sowie Spezialist:innen für GEO, Data Reputation Management (DRM) und audiovisuelle Medien.„KI verändert die PR-Prozesse grundlegend. Wir begreifen das als Chance für eine neue Form der Zusammenarbeit zwischen Agentur und Unternehmen. Durch gezieltes KI-Empowerment können unsere Kund:innen den maximalen Nutzen aus der Technologie ziehen – und sich zugleich sicher sein, dass PR-Profis mit langjähriger Erfahrung die Qualität ihrer Medienarbeit in der Hand behalten.“– Kathrin Schirmer, Gründerin und Geschäftsführerin der Insyrt GmbH**Häufige Fragen (FAQ)**Was ist die Insyrt GmbH? Die Insyrt GmbH ist eine PR-Agentur für B2B-Technologieunternehmen mit Sitz in Otterfing bei München, gegründet im Dezember 2025 von Kathrin Schirmer.Was bedeutet Generative Engine Optimization (GEO)? GEO bezeichnet die gezielte Optimierung von Inhalten, damit sie von KI-Suchsystemen wie Google AI Overviews, ChatGPT oder Perplexity als vertrauenswürdige Quelle erkannt, zitiert und verlinkt werden.Was bedeutet Data Reputation Management (DRM)? DRM ist die systematische Pflege und Steuerung der Datenpräsenz im Netz, um sicherzustellen, dass Informationen über eine Person oder Marke korrekt, konsistent und positiv wahrgenommen werden.Für wen arbeitet die Insyrt GmbH? Die Insyrt GmbH richtet sich an innovative B2B-Technologieunternehmen, die ihre Sichtbarkeit sowohl bei menschlichen Zielgruppen als auch in KI-gestützten Suchsystemen ausbauen wollen.Was unterscheidet die Insyrt GmbH von klassischen PR-Agenturen? Neben redaktioneller Medienarbeit setzt die Insyrt GmbH auf Generative Engine Optimization (GEO) und Data Reputation Management (DRM), KI-gestützte PR-Prozesse und aktives KI-Empowerment für Kund:innen.Wo ist die Insyrt GmbH erreichbar? Weitere Informationen, Leistungen und Kontaktdaten unter www.insyrt.de **Über die Insyrt GmbH**Die Insyrt GmbH ist eine PR-Agentur für innovative B2B-Technologieunternehmen, gegründet im Dezember 2025 mit Sitz in Otterfing bei München. Das Team um Gründerin und Geschäftsführerin Kathrin Schirmer verbindet über 20 Jahre Erfahrung in PR und Technologiekommunikation mit einem Fokus auf Generative Engine Optimization (GEO) und Data Reputation Management (DRM). Das Leistungsportfolio umfasst strategische PR-Beratung, KI-optimierte Content-Erstellung und GEO-Footprint-Analysen. Die Insyrt GmbH verfolgt einen partnerschaftlichen Ansatz: Durch aktives KI-Empowerment macht die Agentur ihre Kund:innen im Umgang mit neuen Technologien unabhängig.Weitere Informationen: www.insyrt.de

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