Alchemia LLC and Minería Positiva SRL Announce Strategic Merger to Expand Across the Americas

Alchemia LLC y Minería Positiva SRL Anuncian su Fusión Estratégica para Expandirse en las Américas

HOUSTON, TX, UNITED STATES, April 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Alchemia LLC, a Houston-based company focused on advanced engineering solutions, critical minerals, and emerging space resource technologies, and Minería Positiva SRL, an Argentina-based firm with extensive experience in mining, process engineering, and strategic advisory, are pleased to announce their strategic merger.

This transaction represents a significant step toward building a unified platform capable of delivering integrated solutions across the Americas, with a strong focus on critical minerals, energy transition technologies, and the emerging In-Situ Resource Utilization (ISRU) market.

The merger combines:

Alchemia’s presence and network in the United States, particularly in Texas and the broader North American energy and technology ecosystem

Minería Positiva’s deep operational expertise and project development experience across Latin America, especially in lithium, copper, and industrial minerals

Together, the new organization will be uniquely positioned to:

Develop and scale critical minerals projects across the Americas

Deliver advanced process engineering solutions for the energy and mining sectors

Pioneer opportunities in space resources and ISRU technologies, bridging terrestrial mining expertise with future off-world applications

During the transition period, the combined company will begin aligning processes, client portfolios, and operational structures under the Alchemia brand, ensuring a seamless integration and a unified value proposition for clients and partners.

Luciano Preti, General Manager of Minería Positiva SRL, stated:

“This merger marks a transformative milestone. By integrating our experience in Latin America with Alchemia’s platform in the United States, we are creating a unique organization capable of addressing the challenges of the energy transition and the future of resource utilization — both on Earth and beyond.”

The companies would like to extend their sincere gratitude to their clients, partners, and team members, whose trust, dedication, and collaboration have made this milestone possible.

“We deeply appreciate the commitment of our people and the continued confidence of our clients. This new chapter is built on their support and will be driven by a shared vision for sustainable and innovative resource development.”

For more information, please visit:

https://www.alchemia-tech.com/

https://new.mp-mas.com/

Spanish version

Alchemia LLC, empresa con sede en Houston enfocada en soluciones avanzadas de ingeniería, minerales críticos y tecnologías emergentes vinculadas a los recursos espaciales, y Minería Positiva SRL, firma argentina con amplia trayectoria en minería, ingeniería de procesos y asesoramiento estratégico, anuncian su fusión estratégica.

Esta transacción representa un paso clave en la construcción de una plataforma integrada con capacidad de operar en toda América, con foco en minerales críticos, tecnologías para la transición energética y el incipiente mercado de utilización de recursos in situ (ISRU).

La fusión combina:

La presencia y red de Alchemia en Estados Unidos, particularmente en Texas y el ecosistema energético y tecnológico norteamericano

La sólida experiencia operativa de Minería Positiva en Latinoamérica, especialmente en proyectos de litio, cobre y minerales industriales

En conjunto, la nueva organización estará posicionada para:

Desarrollar y escalar proyectos de minerales críticos en toda la región

Brindar soluciones avanzadas de ingeniería de procesos para los sectores energético y minero

Liderar oportunidades en recursos espaciales e ISRU, integrando capacidades de la minería terrestre con aplicaciones futuras fuera del planeta

Durante el período de transición, la compañía avanzará en la integración de procesos, cartera de clientes y estructuras operativas bajo la marca Alchemia, asegurando una propuesta de valor unificada y consistente.

Luciano Preti, Gerente General de Minería Positiva SRL, expresó:

“Esta fusión marca un hito transformacional. Al integrar nuestra experiencia en Latinoamérica con la plataforma de Alchemia en Estados Unidos, estamos creando una organización única, capaz de abordar los desafíos de la transición energética y del futuro de los recursos — tanto en la Tierra como más allá.”

Ambas compañías desean expresar su profundo agradecimiento a sus clientes, socios y equipos de trabajo, cuyo compromiso y confianza han sido fundamentales para alcanzar este paso.

“Valoramos profundamente el compromiso de nuestro equipo y la confianza continua de nuestros clientes. Esta nueva etapa se construye sobre esa base y estará guiada por una visión compartida de desarrollo sostenible e innovación.”

Para más información, visitar:

https://www.alchemia-tech.com/

https://new.mp-mas.com/

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