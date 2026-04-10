Atlas Renewable Energy Atlas Renewable Energy cierra exitosamente el financiamiento de su segundo proyecto solar en Colombia

La compañía cerró el financiamiento del proyecto con una inversión cercana a COP$453.950 millones con la participación de BBVA y FDN

BOGOTA, BOGOTA, COLOMBIA, April 10, 2026 / EINPresswire.com / -- Atlas Renewable Energy, compañía internacional líder en soluciones de energía sostenible, anunció la consolidación de la estructura de financiamiento del proyecto El Campano Solar, un hito que asegura el avance de su construcción en el departamento de Córdoba.Atlas alcanzó el cierre financiero de su proyecto con una inversión total cercana a COP $453.950 millones, bajo una estructura que combina capital privado y deuda de largo plazo. La financiación incluye un préstamo por COP $292.100 millones y una facilidad de cartas de crédito por COP $58.380 millones, estructurados bajo un esquema de project finance.La operación contó con la participación de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y BBVA como prestamistas y emisores de las cartas de crédito, siendo este último además proveedor de coberturas financieras, en una estructura en pesos colombianos que respalda la ejecución del proyecto.El proyecto, adjudicado a Atlas en la Subasta de Cargo por Confiabilidad de 2024, se desarrolla en el marco de la alianza entre Atlas Renewable Energy e ISAGEN, y cuenta con un contrato de compraventa de energía a largo plazo, lo que viabiliza su entrada en operación, prevista para el tercer trimestre de 2027.El proyecto contempla la construcción y operación de la planta fotovoltaica El Campano Solar, con una capacidad de 128,8 MWdc (99,9 MWac), generación equivalente al consumo anual de más de 100.000 hogares colombianos, y que aportará energía al Sistema Interconectado Nacional, contribuyendo a la confiabilidad del sistema eléctrico. En materia ambiental, permitirá evitar la emisión de aproximadamente 38.200 toneladas de CO₂ al año, fortaleciendo una matriz energética más resiliente.“La consolidación financiera de El Campano Solar refleja nuestro enfoque en la ejecución efectiva de proyectos de generación estratégicos para Colombia y en desarrollar soluciones energéticas confiables y de calidad para nuestros clientes”, señaló Rubén Borja, Country Manager de Atlas Renewable Energy en Colombia. “Contar con el respaldo de estas instituciones financieras nos permite avanzar con solidez en la construcción del proyecto y seguir materializando iniciativas que contribuyen al desarrollo del sector energético nacional”.Desde su llegada al territorio, el proyecto ha priorizado la vinculación de mano de obra local y la generación de capacidades. Actualmente, el proyecto cuenta con 228 personas empleadas, de las cuales más de 130 corresponden a mano de obra local.Este proceso incluye un enfoque en la participación de mujeres, que representan el 18% del total de empleos, así como en la inclusión de comunidades étnicas, que alcanzan el 21%, en línea con las metas de empleabilidad local. En total, se prevé la creación de cerca de 500 empleos durante la etapa de construcción.Con este avance, Atlas Renewable Energy continúa consolidándose como una compañía sólida en su ejecución, movilizando inversión en el sector energético colombiano y generando empleo local, posicionándose como uno de los principales IPPs solares en Colombia y promoviendo un desarrollo que se construye de la mano con el territorio.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es un proveedor internacional líder en infraestructuras de energía limpia con una base de activos renovables de más de 10,8 GW. Atlas se ha especializado en el desarrollo, financiación, construcción y explotación de proyectos de energía renovable a gran escala desde 2017.Con una fuerte presencia en América Latina, Atlas cuenta con un equipo experimentado con amplia experiencia en el mercado energético global y en energías renovables, así como con una sólida trayectoria en ESG y desarrollo sostenible. La estrategia de la empresa se centra en ayudar a grandes corporaciones de distintos sectores, incluyendo el tecnológico, en su transición hacia la energía limpia, garantizando soluciones fiables que satisfagan sus necesidades y tengan un impacto positivo en las comunidades donde opera.Más información en: www.atlasrenewableenergy.com

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