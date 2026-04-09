Michelada Fest Chicago Regresa con un Día Comunitario Gratuito y un Cartel que Incluye a Latin Mafia, Jhayco y Más

Michelada Fest Poster

Ahora en Union Park, Michelada Fest se expande a tres días con un día comunitario gratuito que apoya iniciativas de vivienda en todo Chicago

Michelada Fest ha estado arraigado en la celebración de la comunidad latina de Chicago. Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer un festival para nosotros, por nosotros.” — Fernando Nieto y Miguel Torres

CHICAGO, IL, UNITED STATES, April 9, 2026 / EINPresswire.com / -- Michelada Fest Chicago regresa con un cartel icónico que cubre cada sonido para cada generación: Latin Mafia, Jhayco, Jessie Reyez, Sean Paul y más. El festival también destacará a los artistas de Chicago que están dando forma a la escena regional de hoy, y fusionará la experiencia musical con micheladas, comida y arte en una verdadera celebración de cultura y comunidad.Michelada Fest Chicago se llevará a cabo del 26 al 28 de junio, con dos escenarios que presentarán actos nacionales y locales que abarcan géneros para todos los gustos: pop, R&B, regional mexicano y reggaeton. El cartel completo de artistas incluye Latin Mafia, Jhayco, Sean Paul, Los Farmerz, Herencia de Patrones, DannyLux, Panter Belico, Dareyes de la Sierra, Ovy On The Drums, Jessie Reyez, Paloma Mami, Chuyin, Angel y Khriz, Julio Caesar, El Malo, Grupo Love Secreto, Nezza, Coronado, Eva Maria, M-DOK y Las Vibras de ChicagoEste festival es más que solo los artistas principales. Michelada Fest regresa con un compromiso aún más profundo con la comunidad al ofrecer un día de entrada gratuita el viernes 26 de junio. En lugar de pagar la entrada, se le invitará a los asistentes a hacer una donación sugerida de $10 a La Casa Norte, organización que atiende a personas que enfrentan inseguridad habitacional."Desde 2022, Michelada Fest ha estado arraigado en la celebración de la comunidad latina de Chicago que conecta generaciones y culturas", dijeron los co-propietarios Fernando Nieto y Miguel Torres. "Además de brindar una experiencia musical increíble, nuestro objetivo siempre ha sido darle a Chicago un festival para nosotros, por nosotros. Por eso también nos esforzamos por retribuir a través del día comunitario y destacar la escena de artistas locales."Michelada Fest Chicago muestra sus raíces comunitarias a través de alianzas con referentes artísticos locales. El festival albergará un pop-up exclusivo de mercancía con Gente Fina, una marca de moda con sede en Chicago y Durango, y exhibirá instalaciones de arte de Sentrock Studio. Curado por Sentido, el segundo escenario contará con DJs locales que traerán su energía característica de formato abierto al escenario de Michelada Fest."Sentido fue construido desde la memoria y movido por el sonido", dijo el fundador de Sentido, Oscar Castillo. "Se trata de crear espacios para Chicago donde la música, la cultura y los negocios locales se unan. Michelada Fest comparte ese mismo espíritu, por lo que curar el cartel de DJs en este escenario se siente como una extensión natural de lo que hemos estado construyendo."Michelada Fest se llevará a cabo en Union Park (1501 W Randolph St, Chicago, IL 60606) el viernes 26 de junio, sábado 27 de junio y domingo 28 de junio de 12 p.m. a 10 p.m. El evento es abierto a todas las edades con entrada gratuita para niños de cinco años o menos. Los boletos tienen un costo de $89 el sábado y domingo, y salen a la venta general el viernes 10 de abril a las 12 p.m.Michelada Fest crea espacios para que la comunidad latina se conecte a través de festivales de música y carreras 5K en Chicago y El Paso. Para más información sobre Michelada Fest Chicago, visita MicheFest.live y sigue @MicheFestChi en Instagram y @MicheFest en TikTok.Sobre Windy City Events ManagementWindy City Events Management es una empresa independiente de producción de eventos con sede en Chicago, detrás de festivales y carreras 5K líderes, incluyendo Michelada Fest, Chicago House Run, y más. Impulsada por una pasión por la música en vivo y los eventos a gran escala, WCEM crea experiencias inclusivas y llenas de energía que celebran la música, la cultura y la comunidad.Para más información, visita https://www.wcem.live/

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