G700 Whistling Arrow debuta en el 60.º aniversario de Moab, rindiendo homenaje a la cultura clásica global del off-road
EINPresswire.com/ -- En abril de 2026, el Easter Jeep Safari, el reconocido evento global del mundo off-road, celebró su 60.º aniversario. En este marco, el G700 Whistling Arrow, un SUV híbrido premium todo terreno personalizado de fábrica, hizo una entrada destacada, marcando su primera presentación pública desde su lanzamiento oficial en China, así como un hito para una marca automotriz china al asumir por primera vez el desafío del Easter Jeep Safari.
60.º aniversario del Easter Jeep Safari: el G700 WHISTLING ARROW debuta con invitados de alto perfil
Con 60 años de historia, el Easter Jeep Safari se ha consolidado como un ícono para la comunidad global del off-road y como el escenario definitivo para poner a prueba el desempeño y la confiabilidad de los vehículos al límite de sus capacidades. El evento no solo se centra en la competencia, sino que también busca construir una plataforma global para el intercambio intercultural en torno a la cultura todoterreno.
En la celebración de este año, el G700 WHISTLING ARROW contó con la participación del legendario piloto de rally Robby Gordon y del reconocido aventurero Hazen Audel, quienes se sumaron activamente a las principales actividades del evento. Juntos desafiaron las legendarias rutas off-road de Moab, rindiendo homenaje a la cultura global del todoterreno a través de una travesía extrema.
G700 WHISTLING ARROW: una nueva frontera en los vehículos premium off-road personalizados de fábrica
Para responder a las diversas necesidades de personalización profesional de los entusiastas del off-road en todo el mundo, el G700 WHISTLING ARROW se desarrolla sobre la base del G700. Bajo la filosofía de diseño "Whistling Arrow Apex Aesthetics", ofrece una experiencia superior que combina una estética robusta con un desempeño excepcional, gracias a mejoras integrales en su exterior, chasis y otros componentes clave.
El lanzamiento del G700 WHISTLING ARROW impulsa al mercado premium del off-road desde la "competencia de producto" hacia la "competencia de estilo de vida", estableciendo un nuevo estándar en el segmento de vehículos premium personalizados de fábrica.
Al adentrarse en Moab, el G700 WHISTLING ARROW se enfrenta a la cúspide de la escena off-road de alta gama en Norteamérica. Como homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas del todoterreno a nivel mundial, presenta ante los entusiastas del off-road de todo el mundo su innovador desempeño híbrido enchufable para todo tipo de terrenos, aportando un nuevo impulso al mercado premium global del segmento.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
60.º aniversario del Easter Jeep Safari: el G700 WHISTLING ARROW debuta con invitados de alto perfil
Con 60 años de historia, el Easter Jeep Safari se ha consolidado como un ícono para la comunidad global del off-road y como el escenario definitivo para poner a prueba el desempeño y la confiabilidad de los vehículos al límite de sus capacidades. El evento no solo se centra en la competencia, sino que también busca construir una plataforma global para el intercambio intercultural en torno a la cultura todoterreno.
En la celebración de este año, el G700 WHISTLING ARROW contó con la participación del legendario piloto de rally Robby Gordon y del reconocido aventurero Hazen Audel, quienes se sumaron activamente a las principales actividades del evento. Juntos desafiaron las legendarias rutas off-road de Moab, rindiendo homenaje a la cultura global del todoterreno a través de una travesía extrema.
G700 WHISTLING ARROW: una nueva frontera en los vehículos premium off-road personalizados de fábrica
Para responder a las diversas necesidades de personalización profesional de los entusiastas del off-road en todo el mundo, el G700 WHISTLING ARROW se desarrolla sobre la base del G700. Bajo la filosofía de diseño "Whistling Arrow Apex Aesthetics", ofrece una experiencia superior que combina una estética robusta con un desempeño excepcional, gracias a mejoras integrales en su exterior, chasis y otros componentes clave.
El lanzamiento del G700 WHISTLING ARROW impulsa al mercado premium del off-road desde la "competencia de producto" hacia la "competencia de estilo de vida", estableciendo un nuevo estándar en el segmento de vehículos premium personalizados de fábrica.
Al adentrarse en Moab, el G700 WHISTLING ARROW se enfrenta a la cúspide de la escena off-road de alta gama en Norteamérica. Como homenaje a una de las celebraciones más emblemáticas del todoterreno a nivel mundial, presenta ante los entusiastas del off-road de todo el mundo su innovador desempeño híbrido enchufable para todo tipo de terrenos, aportando un nuevo impulso al mercado premium global del segmento.
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Tina Liu
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