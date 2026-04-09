La industria brasileña de maquinaria para minería busca ampliar su presencia en América Latina con una rueda de negocios
30 empresas brasileñas participarán en la 3.ª edición del evento, con soluciones que van desde equipos pesados, bombas industriales hasta sistemas de medición.BUENOS AIRES, ARGENTINA, April 9, 2026 /EINPresswire.com/ -- Un sector clave para las exportaciones industriales de Brasil, la industria de maquinaria y equipos para minería viene ampliando sus negocios internacionales: las ventas externas crecieron 6% anual y alcanzaron USD 222,6 millones en 2025. El avance acompaña la transformación del perfil minero de Brasil, históricamente concentrado en hierro y oro, y hoy cada vez más orientado a minerales críticos como cobre, cobalto, litio y tierras raras. Esta diversificación genera nuevas demandas para los proveedores de equipos.
En ese contexto, la Ronda Internacional de Negocios de Minería 2026, que se realizará del 8 al 10 de abril en Belo Horizonte, se presenta como una plataforma estratégica para conectar a empresas brasileñas con compradores de mercados clave de América Latina, como Argentina, Chile, Perú, Colombia y Bolivia. Esta será la tercera edición del encuentro organizado por Brazil Machinery Solutions (BMS), un programa impulsado por la Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ) en alianza con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones).
Para Patrícia Gomes, directora de Mercado Externo de ABIMAQ, las empresas participantes se destacan por su innovación y su capacidad de adaptarse a las exigencias globales. “El comprador internacional ve a Brasil como un proveedor confiable de tecnología, y la rueda de negocios es una excelente oportunidad para fortalecer esa percepción y ampliar la presencia de las empresas en mercados estratégicos de América Latina”, afirmó.
En total, 30 empresas brasileñas y nueve compradores internacionales ya confirmaron su participación. Chile, México, Perú y Argentina figuran entre los principales destinos de las exportaciones brasileñas de maquinaria para minería (solo por detrás de Estados Unidos). Chile, segundo mayor importador del sector, registró USD 33,6 millones en compras de equipos brasileños, 10% más que en 2024. México alcanzó USD 22,3 millones en importaciones el año pasado, mientras que Perú invirtió USD 22 millones en maquinaria y equipos brasileños para minería, 17% más que en 2024. Argentina, por su parte, acumuló USD 13,6 millones en importaciones del sector, con un aumento anual de 53%.
BMS espera que la edición de este año supere los resultados de la anterior. En el último encuentro, el contacto entre empresas brasileñas y compradores generó expectativas de negocios por USD 36,5 millones, de los cuales USD 8,3 millones se concretaron durante el propio evento.
La edición 2026 reunirá a empresas como Açoforja, Acoplast Brasil, Altave, Antares, Astec do Brasil, Automated, Bariontec, Brastorno, BRG, Bristol, BS&B, Coester, Ebara, Eikon, Gratt, Haver & Boecker, Máquinas Furlan, Marb do Brasil, Mineral Technologies, Mult Engrenagens, Multibelt, Nova Smar, Porta Cabos, PROGT, PUR Equipamentos, Semco, Verdes Máquinas, Weidmüller, Wilo Indústria y Zanardo. Las compañías representan la diversidad e innovación del sector, con soluciones que incluyen equipos pesados, acoplamientos industriales y bombas, además de rodamientos, filtros y sistemas de forja, orientadas a responder a las demandas de la minería con alta eficiencia y desempeño.
Además de impulsar nuevos negocios, la Ronda Internacional de Negocios de Minería 2026 contará con la participación de instituciones como el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), la ABGF (Agencia Brasileña Gestora de Fondos de Garantía y Garantías) y ApexBrasil, que presentarán herramientas de financiamiento a la exportación. “Estas herramientas son esenciales para mitigar riesgos y viabilizar proyectos internacionales, permitiendo que las empresas brasileñas expandan sus operaciones con mayor seguridad y eficiencia”, añadió Gomes.
ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS
Brazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.
ACERCA DE ABIMAQ
La ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.
ACERCA DE APEXBRASIL
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña.
Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a promover los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que también buscan fortalecer la marca Brasil.
La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.
Rafaela Tavares Kawasaki
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