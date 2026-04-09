Get Ahead Colorado campaign helps families claim tax credits that can cut child poverty by 37%
Denver (March 5, 2026): The Colorado Department of Public Health and Environment is relaunching its statewide bilingual Get Ahead Colorado and Hacia Adelante Colorado campaigns to urge families to file their taxes for free to ensure they claim valuable state and federal tax credits. New research shows that refundable credits have the potential to reduce child poverty in Colorado by 37%.
The campaigns make it easy for Coloradans to access these benefits by connecting them to free tax filing help and a simple online tax credit calculator that estimates, in seconds, how much they may qualify to receive.
“These credits put real money directly into the hands of families,” said Isabel Dickson, Economic Mobility Program manager at CDPHE. “When people file their taxes, they may qualify for thousands of dollars that can help cover essentials like rent, groceries, child care, transportation, and unexpected emergencies.”
A recently released study found that more than 52,000 children would no longer be in poverty if families claimed their Colorado Family Affordability Tax Credit, state Earned Income Tax Credit, and state Child Tax Credit. These credits have the potential to lower Colorado’s child poverty rate to 7.3%, one of the lowest in the nation.
Last filing season, more than 330,000 Colorado families qualified for the Family Affordability Tax Credit and related refundable credits. Many families qualify for more than one credit and can receive refunds even if they do not owe income tax.
Key Credits Available for 2025 Tax Returns (Filed in 2026)
- Colorado Family Affordability Tax Credit: Up to approximately $3,200 per child under age 6 and up to $2,400 per child ages 6–16, depending on income.
Colorado Child Tax Credit: Up to $1,200 per eligible young child, depending on income.
- Colorado Earned Income Tax Credit: A refundable credit up to $4,230 or 50% of the federal EITC for working individuals and families.
- Federal Child Tax Credit: Up to $2,200 per qualifying child under 17.
- Federal Earned Income Tax Credit: Worth up to $8,046 for eligible families, depending on income and number of children.
Families can file online for free, receive virtual support from IRS-certified tax professionals, or find a free in-person VITA/TCE or AARP Tax-Aide site near them. Visit GetAheadColorado.org or HaciaAdelanteColorado.org to explore these resources and claim your tax credits today.
La campaña Hacia Adelante Colorado ayuda a las familias a obtener créditos fiscales que pueden reducir la pobreza infantil en un 37%
Denver (5 de marzo de 2026): El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado está relanzando sus campañas bilingües estatales Get Ahead Colorado y Hacia Adelante Colorado para instar a las familias a presentar sus impuestos de forma gratuita y asegurarse de obtener valiosos créditos fiscales estatales y federales. Nuevas investigaciones demuestran que los créditos reembolsables tienen el potencial de reducir en un 37% la pobreza infantil en Colorado.
Las campañas facilitan a los habitantes de Colorado el acceso a estos beneficios conectándolos con ayuda gratuita para la presentación de impuestos y una calculadora de créditos fiscales en línea que estima, en segundos, cuánto podrían recibir en reembolsos.
"Estos créditos representan dinero en manos de las familias", dijo Isabel Dickson, gerente del Programa de Movilidad Económica del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado. "Cuando las personas presentan sus impuestos, pueden calificar para miles de dólares que pueden ayudar a cubrir pagos como la renta, alimentos, cuidado infantil, transporte y gastos de emergencias".
Un estudio publicado recientemente encontró que más de 52,000 niños dejarían de estar en la pobreza si las familias obtuvieran su Crédito Fiscal de Asequibilidad Familiar de Colorado, el Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo estatal y el Crédito Fiscal por Hijos estatal. Estos créditos tienen el potencial de reducir la tasa de pobreza infantil de Colorado al 7.3%, una de las más bajas de la nación. La temporada de presentación de impuestos del año pasado, más de 330,000 familias de Colorado calificaron para el Crédito Fiscal de Asequibilidad Familiar y créditos reembolsables relacionados. Muchas familias califican para más de un crédito y pueden recibir reembolsos incluso si no deben impuestos sobre los ingresos.
Créditos Clave Disponibles para las Declaraciones de Impuestos de 2025 (Presentados en 2026)
- Crédito Fiscal de Asequibilidad Familiar de Colorado: Hasta aproximadamente $3,200 por niño menor de 6 años y hasta $2,400 por niño de 6 a 16 años, dependiendo de los ingresos.
- Crédito Fiscal por Hijos de Colorado: Hasta $1,200 por niño pequeño elegible, dependiendo de los ingresos.
- Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo de Colorado: Un crédito reembolsable de hasta $4,230 o el 50% del EITC federal para personas y familias trabajadoras.
- Crédito Fiscal por Hijos Federal: Hasta $2,200 por hijo calificado menor de 17 años.
- Crédito Fiscal por Ingreso del Trabajo Federal: Con un valor de hasta $8,046 para familias elegibles, dependiendo de los ingresos y el número de hijos.
Las familias pueden presentar sus impuestos en línea de forma gratuita, recibir apoyo virtual de profesionales de impuestos certificados por el IRS, o encontrar un sitio gratuito de VITA/TCE o AARP Tax-Aide en persona cerca de ellos. Visite GetAheadColorado.org o HaciaAdelanteColorado.org para más información y obtener sus créditos fiscales lo más pronto posible.
