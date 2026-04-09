State health department to send MMR vaccine reminder texts and emails

Messages urge families to protect their children as measles cases rise

Denver (March 12, 2026) — Beginning this afternoon, as part of a routine public health reminder program, the Colorado Department of Public Health and Environment will send text messages and email notifications to families of roughly 200,000 children aged 12 months through 19 years whose records in the Colorado Immunization Information System indicate they may be overdue for their first measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. The reminder program operates year-round.

The outreach comes during a nationwide surge in measles, with 1,281 cases reported in 2026. Colorado has recorded eight cases this year, including seven linked to an outbreak involving two schools that required unvaccinated students to stay home from in-person learning, sports, and other activities.

The text messages will come from 45778 and read:

From CDPHE: Measles is spreading in some Colorado schools. Our records show your child may not have received the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. If measles is identified at your child’s school and they are not vaccinated, they may be required to stay home from school and activities for at least 21 days because they are at high risk of infection. The MMR vaccine is 97% effective and is the best way to protect your child from measles, which can cause serious and long-lasting health problems. Keep your child healthy and in the classroom. Find a vaccine provider: https://cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated. You may exempt your child from school-required vaccines. Learn more: cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

Emails will come from cdphe.vaccine.registry@state.co.us and read:

Dear parent(s) and/or guardian(s), According to state public health records, your child may not have received the measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine. Colorado is currently seeing an increase in measles cases, including outbreaks in schools. Measles can cause serious health problems and spreads very easily through the air. The virus can remain in the air for up to two hours after a person infected with measles leaves a room, and people can spread measles before they know they are sick. If someone at your child’s school or child care is diagnosed with measles and your child has not received the MMR vaccine or does not have immunity, they may be required to stay home from school, child care, sports, and other activities for at least 21 days. This is the incubation period for measles and helps prevent further spread of the virus. The MMR vaccine is 97% effective at preventing measles and is the best way to protect your child and keep them in the classroom. You can learn more about measles and the MMR vaccine from Colorado pediatricians at: cdphe.colorado.gov/dcphr/measles-information. To find a vaccine provider near you, visit: cdphe.colorado.gov/immunizations/get-vaccinated. If your child is already up to date on their MMR vaccine, please let us know by completing this secure Google form and attaching a copy of their vaccination record. We will update their record in the Colorado Immunization Information System and notify you by email once it has been updated. You may exempt your child from school-required vaccines. Learn more: cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

You can access immunization records for yourself or your children through the Colorado Immunization Information System self-serve portal. Instructions are available at: cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.

Most health insurance plans, including Medicaid and Child Health Plan Plus (CHP+), cover the cost of the MMR vaccine at no cost when provided by a participating provider. If you do not have health insurance, you can still receive the MMR vaccine and other recommended vaccines for free at one of nearly 600 vaccine providers across Colorado.

For more information about measles symptoms and prevention, visit: cdphe.colorado.gov/dcphr/measles-information.

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Los mensajes instan a las familias a proteger a sus niños ante el aumento de casos de sarampión

Denver (12 de marzo de 2026) — A partir de esta tarde, como parte de un programa rutinario de recordatorios de salud pública, el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE por sus siglas en inglés), enviará mensajes de texto y notificaciones por correo electrónico a las familias de aproximadamente 200,000 niños de entre 12 meses y 19 años cuyos registros en el Sistema de Información de Inmunización de Colorado indican que su(s) hijo(s) podrían estar atrasados con su primera dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, también conocida como la triple viral). Este programa de recordatorios funciona durante todo el año.

Esta iniciativa se lleva a cabo ante un aumento de casos de sarampión a nivel nacional, con 1,281 casos reportados en 2026. Colorado ha registrado ocho casos este año, incluyendo siete relacionados con un brote involucrando a dos escuelas que obligaron a los estudiantes no vacunados a quedarse en casa, no practicar deportes y no realizar otras actividades.

Los mensajes de texto serán enviados del número 45778 con lo siguiente:

De CDPHE: El sarampión se está propagando en algunas escuelas de Colorado. Nuestros registros muestran que es posible que su hijo no haya recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple viral o MMR por sus en inglés). Si se identifica un caso de sarampión en la escuela de su hijo y este no está vacunado, es posible que deba quedarse en casa y no participar en actividades durante al menos 21 días, debido al alto riesgo de infección. La vacuna MMR tiene una efectividad del 97% y es la mejor manera de proteger a su hijo contra el sarampión, el cual puede causar problemas de salud graves y duraderos. Mantenga a su hijo sano y en el salón de clases. Encuentre un proveedor de vacunas en: cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese. Usted puede eximir a su(s) hijo(s) de las vacunas requeridas por la escuela. Más información: cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions

Los correos electrónicos serán enviados de cdphe.vaccine.registry@state.co.us con lo siguiente:

Estimado(s) padre(s) y/o tutor(es): Según los registros de salud pública del estado, es posible que su hijo no haya recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, conocida comúnmente como la triple viral). Colorado está presentando actualmente un aumento en los casos de sarampión, incluyendo brotes en las escuelas. El sarampión puede causar problemas de salud graves y se propaga muy fácilmente por el aire. El virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada sale de una habitación, y las personas pueden contagiar el sarampión antes de saber que están enfermas. Si alguien en la escuela o guardería de su hijo es diagnosticado con sarampión y su hijo no ha recibido la vacuna MMR o no tiene inmunidad, es posible que se le pida que se quede en casa y no asista a la escuela, guardería, deportes y otras actividades durante al menos 21 días. Este es el período de incubación del sarampión y ayuda a prevenir una mayor propagación del virus. La vacuna MMR tiene una efectividad del 97% para prevenir el sarampión y es la mejor manera de proteger a su hijo y mantenerlo en el salón de clases. Puede obtener más información sobre el sarampión y la vacuna MMR de parte de pediatras de Colorado en: cdphe.colorado.gov/dcphr/measles-information. Para encontrar un proveedor de vacunas cerca de usted, visite: cdphe.colorado.gov/inmunizaciones/vacunese. Si su hijo ya está al día con su vacuna MMR, por favor infórmenos completando este formulario seguro de Google y adjunte una copia de su registro de vacunación. Actualizaremos su registro en el Sistema de Información de Inmunización de Colorado y le notificaremos por correo electrónico una vez que haya sido actualizado. Usted puede eximir a su hijo de las vacunas requeridas por la escuela. Obtenga más información en: cdphe.colorado.gov/vaccine-exemptions.

Puede acceder a su cartilla de vacunación para usted o sus hijos a través del portal de autoservicio del Sistema de Información sobre Vacunación de Colorado. Las instrucciones están disponibles en: cdphe.colorado.gov/immunization/for-the-public/get-a-copy-of-your-records.

La mayoría de las coberturas médicas, incluyendo Medicaid y Child Health Plan Plus (CHP+), cubren el costo de la vacuna MMR cuando la proporciona un proveedor participante. Si no tiene seguro médico, aún puede recibir la vacuna MMR y otras vacunas recomendadas de forma gratuita en uno de los casi 600 proveedores de vacunas de todo el Estado.

Para obtener más información sobre los síntomas y la prevención del sarampión, visite cdphe.colorado.gov/dcphr/measles-information.

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