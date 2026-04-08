¡Alto a Las Estafas! La Gobernadora Hochul Anuncia una Alianza Entre la Policía Estatal y el Departamento de Servicios Financieros para Combatir el Fraude de Seguros

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros se asociarán para combatir el fraude de seguros mediante la organización de una capacitación especializada, con el fin de fortalecer aún más las habilidades de sus investigadores y de los profesionales de las fuerzas del orden locales en todo el estado, para que puedan detectar, investigar y procesar mejor los delitos financieros, incluido el fraude de seguros de automóviles. Esta asociación se basa en el compromiso de la Gobernadora de hacer frente al fraude de seguros y al alto costo de los seguros de automóviles. El nuevo programa, desarrollado en colaboración con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y los fiscales, brindará capacitación a 250 miembros de las fuerzas del orden, incluidos investigadores y agentes uniformados de la Policía Estatal, así como a representantes de agencias policiales de todo el estado de Nueva York.

“La seguridad pública es mi prioridad número uno. Por eso estoy combatiendo con firmeza el fraude y las prácticas engañosas que ponen en riesgo a los neoyorquinos y elevan los costos. Esta nueva capacitación, desarrollada en colaboración entre la Policía del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros, proporcionará a las agencias herramientas más sólidas y eficaces para detectar, investigar y detener el fraude”, declaró la Gobernadora Hochul. “Estos esfuerzos, junto con mis propuestas para combatir el fraude de seguros y reducir las primas de los seguros de vehículos, tienen un objetivo simple: hacer que Nueva York sea un lugar más seguro y asequible para todos”.

El Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Steven G. James, afirmó: “Este simposio servirá para mejorar nuestra capacidad de investigación en todo el estado, permitiéndonos identificar e investigar este tipo de delitos, que a menudo se perpetran contra los neoyorquinos más vulnerables. Al proporcionar una mayor concienciación y capacitación a nuestros miembros en el terreno, fomentaremos asociaciones más eficaces con el DFS y las autoridades locales, lo que conducirá a investigaciones más complejas, un aumento en los arrestos y una reducción medible del fraude, apoyando directamente los objetivos de la gobernadora Hochul de reducir los costos de los seguros de automóviles para los residentes de Nueva York”.

La Superintendente Interina del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, Kaitlin Asrow, señaló: “Combatir el fraude de seguros requiere la fuerza conjunta de todo el gobierno estatal trabajando en equipo, y eso es precisamente lo que ofrece esta asociación. La gobernadora Hochul ha dejado claro que proteger a los neoyorquinos del costo creciente derivado del fraude de seguros es una prioridad. El DFS se enorgullece de compartir su experiencia y colaborar con la Policía Estatal para convertir ese compromiso en acción”.

Simposio de Capacitación Especializada de la Policía Estatal y el DFS

El simposio, programado para el mes de julio en la Academia de la Policía Estatal de Nueva York en Albany, abordará los delitos financieros y diversas categorías de fraude de seguros —incluyendo el seguro de automóviles—, así como las investigaciones relacionadas con contratistas fraudulentos y el fraude contra personas mayores. La capacitación ofrecerá una visión general de las leyes pertinentes sobre el fraude de seguros, estudios de caso e instrucción práctica por parte de las Unidades de Delitos Financieros y de Investigaciones Especiales (SIU) de la Oficina de Investigación Criminal (BCI) de la Policía Estatal de Nueva York, centrada en las técnicas de investigación fundamentales.

Este programa se fundamenta en una colaboración ya establecida entre la División de la Policía Estatal y el Departamento de Servicios Financieros (DFS). La Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Nueva York —que forma parte de la Oficina de Investigación Criminal— trabaja conjuntamente con la Oficina de Fraudes de Seguros del DFS para hacer frente al aumento de los casos de fraude en el seguro de automóviles, una problemática recurrente en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York. Como resultado de esta nueva capacitación, los investigadores de la Policía Estatal de Nueva York estarán mejor preparados para investigar casos que trasciendan el ámbito de los cinco distritos.

El Plan de la Gobernadora Hochul para Combatir el Fraude de Seguros y Reducir las Primas de los Seguros

Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el estado de Nueva York ha reafirmado su compromiso de combatir el fraude de seguros y reducir las primas de los seguros de vehículos. Las recientes propuestas impulsadas por la Gobernadora tienen como objetivo hacer frente a las reclamaciones fraudulentas y a los accidentes simulados, factores que han contribuido al encarecimiento de los costos del seguro de automóviles para las familias neoyorquinas.

Esto incluye:

Combatir el fraude dentro del sistema mediante la creación de nuevas responsabilidades legales para los delincuentes que orquestan accidentes simulados.

Revitalizar la Junta de Prevención del Robo de Vehículos Motorizados y del Fraude de Seguros para mejorar su eficiencia en la promoción de la investigación y el enjuiciamiento del fraude de seguros en todo el estado.

Encomendar al DFS, la NYSP, el DMV y el DCJS la adopción de un enfoque más proactivo y coordinado en la aplicación de la ley, lo que incluye la asignación de recursos y personal dedicados en el DFS y la NYSP, enfocados específicamente en los seguros de automóviles y en garantizar la coordinación con las fuerzas del orden.

Garantizar que aquellos declarados culpables de un accidente no puedan demandar a sus víctimas para exigirles una compensación.

Exigir a las aseguradoras que ofrezcan descuentos obligatorios por el uso de cámaras de tablero (dashcams) que puedan ayudar a captar el fraude en el momento en que este ocurre.

Ampliar el plazo que tienen las aseguradoras para denunciar casos de fraude, pasando de 30 a 60 días, con el fin de disponer de más tiempo para investigar las reclamaciones y evitar el pago de aquellas que resulten fraudulentas.

Los neoyorquinos pagan algunas de las tarifas de seguro de automóvil más altas de la nación: más de 4.000 dólares anuales en promedio, lo que supone casi 1.500 dólares por encima del promedio nacional. Las primas abrumadoramente altas de Nueva York son el resultado directo de leyes obsoletas y anómalas que propician el fraude, fomentan litigios costosos y dejan a Nueva York desfasada con respecto a otros estados. En 2025, las compañías de seguros reportaron 43.811 incidentes de presunto fraude en seguros de vehículos motorizados a la Oficina de Fraudes de Seguros del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York. Esta cifra representa un aumento con respecto a los 24.238 incidentes de presunto fraude reportados en 2020, lo que supone un incremento del 80 por ciento en un periodo de cinco años.

El Instituto de Información sobre Seguros ha estimado que las reformas destinadas a limitar los casos de fraude podrían reducir las tarifas de los seguros de automóvil en unos 300 dólares por póliza; esto representaría una reducción de casi el 8 por ciento en la tarifa anual a nivel estatal. La gobernadora Hochul está adoptando un enfoque integral, que involucra a todo el gobierno, para combatir el fraude en los seguros de automóviles, limitar las indemnizaciones pagadas a actores malintencionados y garantizar que se dé prioridad a los consumidores, y no a las compañías de seguros.

La Policía del Estado de Nueva York mantiene su firme compromiso de salvaguardar a los neoyorquinos mediante una aplicación proactiva de la ley, el establecimiento de alianzas estratégicas y el desarrollo profesional continuo. Mediante el aumento de la concienciación y la capacitación, así como el fomento de la colaboración interinstitucional, la Policía del Estado de Nueva York tomará medidas enérgicas contra los actores malintencionados que están elevando estos costos a expensas de los neoyorquinos. Una vez completada la sesión de capacitación inicial, este módulo de formación especializada se incorporará de manera permanente al plan de estudios de la escuela del BCI (Oficina de Investigación Criminal) de la Policía del Estado de Nueva York para todos los futuros investigadores.

Michelle Rafeld, Directora Ejecutiva de la Coalición contra el Fraude de Seguros (Coalition Against Insurance Fraud), declaró: “La Coalición contra el Fraude de Seguros respalda el enfoque integral de la gobernadora Kathy Hochul, reconociendo que una capacitación mejorada y una coordinación más sólida entre la Policía del Estado de Nueva York y el Departamento de Servicios Financieros son esenciales para desarticular las tramas de fraude de seguros, cada vez más sofisticadas. Estos esfuerzos ayudarán a proteger a los consumidores y a reducir los costos crecientes impulsados ​​por el fraude”.

Cassandra Anderson, Presidenta de la Asociación de Seguros de Nueva York (New York Insurance Association), afirmó: “El fraude de seguros perjudica a los neoyorquinos honestos, amenaza la seguridad en las carreteras, disminuye la calidad de la atención médica en nuestro estado y añade cargas financieras a las familias de Nueva York. El anuncio de la gobernadora Hochul representa un paso significativo para hacer frente a este desafío. La capacitación especializada y la colaboración interinstitucional son fundamentales para combatir el fraude de seguros. La ampliación de estos esfuerzos a través de las fuerzas del orden fortalecerá las capacidades de investigación y mejorará la coordinación. Al dotar a los investigadores de las herramientas y la formación necesarias para identificar y perseguir el fraude, Nueva York se posiciona mejor para exigir responsabilidades a los actores malintencionados. Iniciativas como estas son esenciales para mejorar la asequibilidad en el estado y proteger a los consumidores”.