¿Cómo los hoteles de lujo en la CDMX se recuperaron tras la pandemia?

Hoteles de lujo en la Ciudad de México muestran una sólida recuperación tras la pandemia, impulsada por el turismo internacional y la demanda de experiencias premium.

Los hoteles de lujo en la CDMX impulsan su recuperación tras la pandemia con alta ocupación, turismo internacional y experiencias premium renovadas.

CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, April 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- Entre 2019 y 2025, los hoteles de la CDMX en Polanco han atravesado un periodo de alta volatilidad marcado por la pandemia, la reactivación económica y un cambio en los patrones de consumo turístico.

El análisis de este ciclo permite entender cómo la hotelería premium urbana ajustó tarifas, oferta y un lugar frente al contexto post pandemia.

Panorama previo a la disrupción sanitaria

En 2019, la Ciudad de México registró uno de sus mejores desempeños turísticos. De acuerdo con cifras oficiales, la ocupación hotelera promedio superaba el 65%, impulsada por el turismo corporativo, congresos internacionales y una agenda cultural constante.

Zonas como Polanco concentraban la mayor tarifa promedio diaria (ADR), asociada a hoteles de lujo, experiencias gastronómicas de alto nivel y cercanía con centros financieros y culturales.

Este contexto ubicó a Polanco como un termómetro del turismo de alto gasto en el país, con una demanda estable proveniente de viajeros internacionales y ejecutivos nacionales.

Impacto de 2020–2021: Contracción histórica

La pandemia provocó en 2020 una caída sin precedentes. La ocupación hotelera en la CDMX descendió por debajo del 25% en los meses más críticos, mientras que los ingresos por hospedaje se redujeron más de 50% respecto a 2019, según INEGI y SECTUR.

La cancelación de eventos masivos, ferias y congresos en recintos como el Auditorio Nacional impactó directamente en la demanda de hotel en Polanco y corredores aledaños.

Durante 2021, la recuperación fue parcial. Aunque el turismo nacional comenzó a reactivarse, el segmento corporativo y de reuniones permaneció limitado, retrasando el repunte total de los hoteles urbanos frente a destinos de sol y playa.

Recuperación 2022–2023: Regreso del viajero premium

A partir de 2022, la tendencia cambió. La reactivación del turismo internacional, el regreso de eventos presenciales y la consolidación del modelo “bleisure” impulsaron nuevamente la ocupación.

En 2023, la CDMX alcanzó niveles cercanos al 60% de ocupación promedio, mientras que las tarifas hoteleras ya superaban las de 2019 en términos nominales.

En este periodo, los hoteles de lujo se consolidaron como sinónimo de valor agregado, al contar con diseño, gastronomía de autor, bienestar y experiencias personalizadas. El viajero de lujo antepuso menos volumen y mayor calidad, elevando el gasto promedio por estancia.

Nivel actual 2024–2025: Más valor que volumen

El consenso del sector indica que la hotelería urbana en zonas premium no solo recuperó la demanda en 2024 y 2025, sino que redefinió su propuesta.

En diciembre de 2025 se reportó que la ocupación hotelera llegó al 67.5 % durante la semana del 15 al 21, lo que significó un incremento de 12.1 puntos porcentuales respecto al mismo periodo en 2024.

También registros mensuales durante 2025 muestran ocupaciones medias de 64.1 % en abril y 65.3 % en agosto, lo cual confirma una tendencia sostenida de recuperación y crecimiento de la demanda hotelera.

Si bien los años 2024 y 2025 forman parte del contexto reciente y las fuentes oficiales todavía no han liberado cifras definitivas para estos periodos, sin duda este comportamiento apoyado en reportes preliminares y tendencias observadas, indican una recuperación y crecimiento del turismo urbano, impulsado por mayor llegada de visitantes y dinamismo motivado por eventos, negocios y turismo general.

Este ciclo demuestra que la recuperación de la hotelería de lujo fue estratégica más que inmediata. A través de ajustes en su oferta y enfoque en experiencias de alto valor, los hoteles de la CDMX lograron dejar atrás el impacto de la pandemia y reafirmarse como un eje clave del turismo urbano de lujo en el contexto actual.

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