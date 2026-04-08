TRIDO TRIDO - The Style The Style

TRIDO hat The Style auf Kickstarter vorgestellt – ein magnetisches Designobjekt, das nicht zum Spielen, sondern zur Förderung von Konzentration entwickelt wurde

LONDON, LONDON, UNITED KINGDOM, April 8, 2026 /EINPresswire.com/ -- TRIDO präsentiert The Style - ein von Mondrian inspiriertes, magnetisches Designobjekt für Fokus, Form und kreativen Flow

TRIDO hat „The Style“ auf Kickstarter vorgestellt – ein magnetisches Designobjekt, das nicht zum Spielen, sondern zur Förderung von Konzentration entwickelt wurde.

Als stilvolles Schreibtischobjekt für den gehobenen Anspruch positioniert und nicht als klassisches Konstruktionsspielzeug gedacht, verbindet The Style geometrische Präzision mit einer ausdrucksstarken, kunstinspirierten Ästhetik, angelehnt an Piet Mondrian. Das Ergebnis ist ein modulares System, das an eine moderne Skulptur erinnert.

Gefertigt aus magnetischen geometrischen Formen, lassen sich die einzelnen Elemente nahtlos miteinander verbinden. So können Nutzer Strukturen intuitiv aufbauen und immer wieder neu gestalten - ganz ohne Anleitung oder vorgegebene Ergebnisse. Stattdessen bietet The Style eine haptische, greifbare Möglichkeit, Gedanken neu zu ordnen, kreative Blockaden zu überwinden oder im Arbeitsalltag Momente ruhiger Konzentration zu schaffen.

Während viele Schreibtischobjekte passiv bleiben, ist The Style bewusst interaktiv konzipiert.

Seine klaren Linien und die Primärfarbpalette spiegeln die Balance und Struktur von Mondrians Werk wider und laden dazu ein, Symmetrie, Kontrast und Komposition in Echtzeit zu erkunden. Ob als ausdrucksstarkes Designobjekt arrangiert oder im Laufe des Tages immer wieder neu konfiguriert - es fungiert sowohl als visuelles Statement als auch als mentales Werkzeug.

In einer Zeit, in der Bildschirmmüdigkeit und kognitive Überlastung zunehmend verbreitet sind, greift „The Style“ den wachsenden Wunsch nach physischer, achtsamer Interaktion auf – und bietet eine Möglichkeit, die Hände zu beschäftigen, um den Kopf freier zu machen.

The Style ist in verschiedenen Varianten erhältlich:

The Style 14 – Early Bird £47

The Style 28 – Early Bird £79

The Style 28 + Style 14 – Super Early Bird £110 (nur in den ersten 48 Stunden verfügbar)

Der Kickstarter-Launch markiert den nächsten Schritt von TRIDO, sich über klassische Konstruktionsprodukte hinauszuentwickeln und das System als kreatives Medium für Erwachsene zu positionieren – an der Schnittstelle von Design, Achtsamkeit und Produktivität.

The Style ist ab sofort auf Kickstarter erhältlich.

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