ChargeHub et AXSO : une première plateforme de réservation de recharge pour camions électriques en Amérique du Nord

Un projet collaboratif appuyé par le Circuit électrique et des opérateurs de flottes, pour lever un frein majeur à l'électrification du transport lourd.

Avec ce projet, nous mettons en place l'infrastructure logicielle qui permettra à l'Amérique du Nord de franchir ce cap, en nous appuyant sur notre expertise et sur des partenariats industriels.” — Francis De Broux

MONTRéAL, QC, CANADA, May 4, 2026 / EINPresswire.com / -- ChargeHub (Mogile Technologies Inc.) et AXSO inc. annoncent aujourd'hui le lancement d'un projet de développement collaboratif visant à créer la première plateforme de réservation de recharge interopérable, neutre et ouverte pour les camions électriques en Amérique du Nord. Ce projet constitue une étape structurante pour l'électrification du transport lourd longue distance au Québec et au-delà.Un verrou à lever pour l'électrification du transport lourdSelon Transports Canada, les véhicules moyens et lourds ne représentent que 9 % des véhicules sur route, mais sont responsables de 26 % des émissions totales du secteur des transports — lui-même la deuxième source d'émissions de GES au pays. Leur électrification est donc essentielle pour atteindre les objectifs climatiques du Québec et du Canada — mais cette transition achoppe sur une impasse structurelle : l'infrastructure ne se développe pas faute de demande garantie, et la demande ne décolle pas faute d'infrastructure fiable.Les opérateurs d'infrastructure hésitent à investir dans des stations de recharge faute d'une fréquentation garantie et prévisible. De leur côté, les opérateurs de flottes peinent à électrifier leurs opérations longue distance sans la certitude de trouver une borne disponible, adaptée à leurs camions, au bon endroit et au bon moment. Ce cercle vicieux freine l'adoption à grande échelle.La réservation de créneaux de recharge est la clé pour sortir de cette impasse : en garantissant l'accès à l'infrastructure, elle sécurise les opérations des transporteurs tout en rendant les investissements en recharge plus rentables et prévisibles.Le défi est autant technologique qu'organisationnel. Il réside dans la capacité à intégrer, dans un processus fluide et fiable, des acteurs multiples aux systèmes informatiques hétérogènes : logiciels de gestion de flotte (TMS), outils de navigation, systèmes de gestion de recharge. C'est précisément ce verrou que ce projet s'engage à lever.Une première en Amérique du NordSi quelques initiatives de réservation propriétaires ont vu le jour — limitées à un seul réseau de recharge —, aucune plateforme centrale, ouverte et interopérable n'existe encore en Amérique du Nord pour la recharge des camions électriques.Le projet annoncé aujourd'hui vise à combler ce vide en développant une plateforme neutre, capable de connecter plusieurs opérateurs de réseaux de recharge et plusieurs opérateurs de flottes au sein d'un même écosystème. ChargeHub et AXSO entendent ainsi tracer la voie pour la réservation de recharge des camions électriques en Amérique du Nord.Tout en restant flexible face aux besoins des acteurs nord-américains, la plateforme s'appuiera sur OCPI 2.3, la dernière version du protocole international ouvert d'interopérabilité de recharge, qui intègre pour la première fois un module dédié à la réservation.Des partenaires au cœur de l'écosystèmeChargeHub est la principale plateforme d'itinérance de recharge en Amérique du Nord. Connue dans l'industrie pour sa solution Passport Hub, elle pilote le développement de la plateforme centrale de réservation et des interfaces avec les systèmes des opérateurs de flottes. ChargeHub compte aujourd'hui plus de 500 connexions d'itinérance actives et est intégrée à plus de 160 000 bornes de recharge publiques au Canada et aux États-Unis.AXSO, développeur et opérateur du système de gestion de recharge du Circuit électrique — le plus important réseau de recharge publique au Québec, qui a déjà déployé des infrastructures dédiées aux camions lourds — développera le module de réservation intégré aux systèmes des opérateurs de recharge.Le projet sera réalisé en étroite collaboration avec le Circuit électrique, opérateur d'un des plus importants réseaux de recharge en Amérique du Nord, et des opérateurs de flottes commerciales nationaux, tels que Nationex et Intelcom, fortement engagés dans la transition vers l'électrique. Leur participation permettra de valider la solution directement dans un environnement opérationnel réel, garantissant une adéquation étroite entre la plateforme et les besoins concrets de l'industrie.Citations« La réservation de recharge est la condition sine qua non à l'électrification des flottes longue distance. Avec ce projet, nous mettons en place l'infrastructure logicielle qui permettra à l'Amérique du Nord de franchir ce cap, en nous appuyant sur notre expertise en itinérance et sur des partenariats industriels de premier plan. »— Francis De Broux, chef de l'exploitation, ChargeHub« La réservation interopérable est l'élément manquant pour rendre la recharge des camions électriques aussi fiable que le plein de diesel. Notre proximité avec le Circuit électrique et les opérateurs de recharge nous permettra de construire une solution ancrée dans la réalité industrielle. »— Louis-Vincent Courchesne, directeur ventes et marketing, AXSOUn projet financé par le gouvernement du QuébecCe projet est rendu possible grâce au soutien financier de 450 000 $ accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre de la mesure INNOV-R PME du Plan pour une économie verte 2030, administrée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, en collaboration avec InnovÉÉ. Cette mesure soutient les petites et moyennes entreprises québécoises dans leurs projets de recherche et développement à fort potentiel d'innovation en réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).À propos de ChargeHubChargeHub est reconnu pour Passport Hub, la principale plateforme d'itinérance de recharge en Amérique du Nord, comptant plus de 500 connexions actives. Utilisée par les opérateurs de mobilité et les réseaux de recharge, elle simplifie les intégrations et prend en charge les transactions Plug & Charge. ChargeHub opère la plus grande application de recharge communautaire et indépendante du continent, avec plus d'un million d'utilisateurs annuellement.chargehub.comÀ propos d'AXSOFondée en 2019 à Québec, AXSO est une entreprise logicielle de pointe spécialisée dans la gestion de réseaux de recharge à grande échelle. Partenaire technologique du Circuit électrique (Hydro-Québec) depuis 2020, AXSO opère le plus vaste réseau gouvernemental au Canada. Forte d'une équipe de 40 experts, l'entreprise propulse l'électromobilité partout en Amérique du Nord, soutenant des réseaux majeurs tels qu'Eddie, leader de la recharge en multilogement.axso.ioContacts médiasLouis-VincentCourchesne1-888-380-1266lvcourchesne@axso.io

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