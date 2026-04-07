La Gobernadora Hochul Destaca Los Logros en La Lucha Contra La Discriminación en La Vivienda Durante El Mes De La Vivienda Justa

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un progreso significativo en los esfuerzos del estado para combatir la discriminación en la vivienda, destacando que la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York otorgó en 2025 casi un millón de dólares en compensación económica a personas que presentaron quejas por discriminación en la vivienda ante la agencia, e implementó cambios en las políticas y procedimientos que frenarán futuras acciones discriminatorias por parte de los proveedores de vivienda y sus agentes. Desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo en 2021, la Unidad de Investigaciones de Vivienda de la agencia ha más que triplicado su resolución anual de casos y ha logrado un aumento de más de cinco veces en el monto total anual de compensación económica otorgada a las víctimas de discriminación en la vivienda.

“Mi administración está totalmente enfocada en mantener seguros a los neoyorquinos y en hacer que Nueva York sea más asequible”, declaró la Gobernadora Hochul. “Prevenir la discriminación en la vivienda y otras prácticas injustas en este ámbito es crucial para ambos objetivos. Nadie debería verse impedido de encontrar un hogar seguro y asequible debido a la discriminación u otras prácticas injustas de vivienda; el Estado de Nueva York continuará defendiendo la vivienda justa y combatiendo los prejuicios en todas sus formas”.

La gobernadora Hochul también dispuso que varios lugares emblemáticos de todo el estado se iluminen de azul esta noche, martes 7 de abril, para conmemorar el Mes de la Vivienda Justa y celebrar el 58.º aniversario de la histórica Ley Federal de Vivienda Justa (Fair Housing Act), la cual entró en vigor el 11 de abril de 1968, prohibiendo las prácticas discriminatorias en la vivienda y exigiendo a las localidades de todo el país promover la vivienda justa.

Se iluminarán los siguientes lugares emblemáticos:

One World Trade Center

Puente Gobernador Mario M. Cuomo

Puente Kosciuszko

Edificio H. Carl McCall de la SUNY

Edificio de Educación del Estado

Edificio de Oficinas Estatales Alfred E. Smith

Empire State Plaza

Recinto Ferial Estatal – Entrada Principal y Centro de Exposiciones

Cataratas del Niágara

Puente Mid-Hudson “Franklin D. Roosevelt”

Grand Central Terminal – Viaducto Pershing Square

Entrada del Aeropuerto Internacional de Albany

MTA LIRR – Entrada East End en Penn Station

Puente Levadizo de Fairport sobre el Canal Erie

Moynihan Train Hall

Faro de Roosevelt Island

La Comisionada de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, Denise M. Miranda, Esq., declaró: “Todo neoyorquino merece una oportunidad equitativa para conseguir un hogar seguro y digno. En la División de Derechos Humanos, estamos profundamente comprometidos a proteger a los inquilinos y propietarios —actuales o potenciales— contra la discriminación, a educar al público sobre sus derechos y responsabilidades en virtud de la Ley de Derechos Humanos, y a exigir rendición de cuentas a quienes discriminen. Agradecemos a la Gobernadora Hochul su liderazgo y a HCR su continua colaboración; asimismo, me siento orgullosa de la labor realizada por la Unidad de Investigaciones de Vivienda, la Unidad de Procesamientos, la Unidad de Litigios de Vivienda y la Unidad de Acciones Iniciadas por la División, las cuales desempeñan un papel fundamental en la protección de los neoyorquinos frente a la discriminación en materia de vivienda”.

La Comisionada de Hogares y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR), RuthAnne Visnauskas, afirmó: “El acceso a la vivienda nunca debería verse limitado por la discriminación, sino caracterizarse por la oportunidad, la libertad de elección y la igualdad. Nuestra Oficina de Vivienda Justa y Equitativa trabaja para garantizar que todo neoyorquino tenga igualdad de acceso para alquilar o comprar una vivienda en vecindarios vibrantes. Agradecemos a la Gobernadora Hochul por contribuir a la construcción de comunidades que promueven la vivienda justa y la movilidad económica”.

El anuncio de hoy pone de manifiesto el impacto continuo de las inversiones históricas realizadas por la Gobernadora Hochul en la División de Derechos Humanos. Desde que asumió el cargo, la Gobernadora Hochul ha duplicado con creces la financiación de la División, lo que ha permitido a esta entidad —bajo el liderazgo de la Comisionada Denise Miranda— emprender una serie de reformas cruciales y continuas, centradas en optimizar sus operaciones y en mejorar el funcionamiento del proceso de denuncia de actos discriminatorios para beneficio de todos los neoyorquinos.

Muchas de estas reformas se implementaron inicialmente en el seno de la Unidad de Investigaciones de Vivienda (HIU) de la División; los resultados recientes de dicha unidad demuestran que estos esfuerzos están dando sus frutos. Desde que la gobernadora Hochul asumió el cargo en 2021, la tasa anual de cierre de casos de la HIU se ha más que triplicado, pasando de 333 en 2021 a 1.020 en 2025. Durante el mismo periodo, la HIU obtuvo una compensación económica anual más de cinco veces superior para los neoyorquinos que enfrentan discriminación en la vivienda, aumentando de $172.214 en 2021 a $939.557 en 2025.

Chelsea L. John, Esq., Comisionada Adjunta Asociada de Vivienda Justa de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, declaró: “La gobernadora Hochul y la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York han demostrado su compromiso de garantizar que los neoyorquinos cuenten con una agencia estatal que busque la verdadera justicia en la lucha por una vivienda justa. Y las personas que realizan el trabajo sobre el terreno reflejan este compromiso. La dedicada Unidad de Investigaciones de Vivienda de la División, los fiscales y la Unidad de Litigios de Vivienda están llevando a cabo investigaciones más sólidas y justas, procesando las denuncias de discriminación en la vivienda y trabajando para servir a los neoyorquinos con mayor eficiencia, al tiempo que exigen rendición de cuentas a los infractores”.

Algunos ejemplos de quejas por discriminación en materia de vivienda resueltas por la División el año pasado incluyen:

Un acuerdo de $40,000 en un caso que involucraba a una organización sin fines de lucro de vivienda justa que presentó una queja contra una agencia inmobiliaria alegando que sus agentes discriminaron a varios posibles inquilinos que planeaban pagar su alquiler con subsidios. Además del pago de $40,000, la entidad demandada en este caso también acordó brindar servicios de intermediación a varios clientes de la demandante para ayudarlos a buscar y obtener vivienda gratuitamente. La entidad demandada también acordó adoptar una política antidiscriminación, completar la capacitación en vivienda justa y actualizar su sitio web para reflejar la aceptación de inquilinos con cualquier fuente de ingresos lícita.

Un acuerdo en un caso que involucraba alegaciones de trato discriminatorio y manipulación de posibles compradores por motivos de raza. Los demandados pagaron $8,000 en concepto de daños y perjuicios y acordaron actualizar todos sus anuncios y materiales promocionales con logotipos de igualdad de oportunidades de vivienda, asistir a capacitaciones sobre vivienda justa, exhibir el cartel antidiscriminación de la División, adoptar una política antidiscriminación y someterse al monitoreo de la División durante un año.

Multa de $55,000 en un caso de discriminación en materia de vivienda contra los propietarios, administradores y agentes de un edificio residencial en Jamaica, Queens. La División presentó una denuncia tras informes de que los proveedores de vivienda colocaron un letrero en el vestíbulo del edificio que alentaba a las personas a denunciar a otras ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. basándose únicamente en el origen nacional de la persona. Además del pago de una multa de $55,000, como parte del acuerdo, los demandados acordaron exhibir el cartel de vivienda justa de la División en un área común del edificio, implementar una política escrita de vivienda justa, eliminar de su política de alquiler las preguntas relacionadas con el origen nacional del solicitante o inquilino y participar en un programa de capacitación sobre vivienda justa.

Multa impuesta a una empresa de administración de propiedades y a sus agentes en un caso surgido tras la denuncia inicial de una persona usuaria de silla de ruedas, en la que alegaba que no habían brindado las adaptaciones necesarias a las personas con discapacidad. Las partes llegaron a un acuerdo en esta denuncia original, pero la División presentó posteriormente una nueva denuncia alegando que la empresa no había demostrado el cumplimiento de los términos del acuerdo inicial. En el nuevo acuerdo con la División, la empresa aceptó pagar una multa de $20,000, adoptar nuevas políticas para proteger a los inquilinos con discapacidad y completar la capacitación para prevenir futuras infracciones.

Además de estos casos, la División resolvió otros casos que brindaron beneficios adicionales a los denunciantes, incluyendo, entre otros, la condonación de cuotas de mantenimiento y pagos atrasados; plazas de estacionamiento adaptadas para personas con discapacidad; la instalación de una rampa para una persona usuaria de silla de ruedas; nuevos apartamentos, traslados de apartamentos o renovaciones de contratos de arrendamiento; créditos de alquiler; y la posibilidad de rescindir contratos de arrendamiento anticipadamente sin penalización.

Presentar una denuncia ante la División no garantiza una compensación económica ni ningún otro tipo de reparación. Todas las quejas se investigan según sus circunstancias individuales y se obtienen soluciones a través del proceso de quejas de la agencia.

Conferencia del Mes de la Vivienda Justa

Como parte del Mes de la Vivienda Justa, la División de Derechos Humanos organizará la conferencia “Abriendo Puertas y Desbloqueando Oportunidades” el martes 28 de abril en la Universidad de Fordham en el Bronx. Esta conferencia de un día completo reunirá a profesionales de la vivienda, el derecho, la academia, el sector inmobiliario y el gobierno para conocer y abordar los desafíos actuales que afectan a la vivienda justa en todo el estado de Nueva York. El programa incluirá mesas redondas, talleres y oportunidades para establecer contactos y colaborar. Las plazas presenciales son limitadas y se ofrece la opción de asistencia virtual. Los interesados ​​pueden obtener más información e inscribirse visitando la página web de la conferencia.

Una trayectoria de lucha por una vivienda justa y asequible

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha luchado constantemente no solo para que la vivienda sea más asequible para todos los neoyorquinos, sino también para fortalecer las leyes y políticas de vivienda justa en todos los rincones del estado.

Desde el año fiscal 2023, la gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda mediante inversiones específicas, lanzó un Plan Integral de Vivienda de $25 mil millones e implementó nuevas protecciones para inquilinos y propietarios. El Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal del Gobernador, de $25 mil millones, para crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 80,000 viviendas asequibles. El Presupuesto Ejecutivo también invierte $250 millones para acelerar la construcción de viviendas asequibles y así agilizar la construcción de miles de viviendas más.

Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul también ha promulgado una importante legislación sobre vivienda justa para codificar las protecciones contra el impacto dispar; prohibir la discriminación en las tasaciones; aumentar las sanciones por discriminación ilegal en la vivienda; crear un fondo para apoyar las pruebas de cumplimiento de la vivienda justa; y ampliar las capacitaciones obligatorias para los profesionales del sector inmobiliario.

Acerca de la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York

La División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York es la agencia estatal encargada de hacer cumplir la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, la ley antidiscriminatoria de nivel estatal más antigua del país y uno de los conjuntos de protecciones de derechos civiles más completos de la nación.

Cualquier persona que considere haber sido objeto de discriminación puede denunciarlo ante la División llamando al (844) 697-3471 o visitando dhr.ny.gov. Todos los procedimientos de la División se llevan a cabo de forma gratuita.

Para obtener más información sobre la Ley de Derechos Humanos del Estado de Nueva York o para denunciar un caso de discriminación, visite dhr.ny.gov y siga a la División de Derechos Humanos en las redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, Threads, X y YouTube.