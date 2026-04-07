Europe Energy Week wird ins Leben gerufen um die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie durch sichere Energie zu stärken

HANNOVER, GERMANY, April 7, 2026 / EINPresswire.com / --- Die erste Ausgabe findet vom 5. bis 9. April 2027 in Hannover statt, parallel zur Hannover Messe, der weltweit führenden Industriemesse- Strategische Partnerschaft zwischen dmg events und der Deutschen Messe AG vereint globale Energie-Expertise mit führender Kompetenz in Industrie und Fertigung.- Zusammenkunft von Ministern, CEOs und Führungskräften aus den Bereichen Energie, Industrie und Technologie, um Angebot, Infrastruktur und Investitionen auf die industrielle Nachfrage abzustimmen- Die Europe Energy Week veranstaltet auf der Hannover Messe 2026 eine Podiumsdiskussion und einen Podcast, bei denen führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Energie, Industrie und KI zusammenkommendmg events, Veranstalter der weltweit größten Öl & Gasmessen ADIPEC und GASTECH und die Deutsche Messe AG haben den Start der Europe Energy Week bekannt gegeben. Die neue Fachmesse mit begleitender Konferenz wird vom 5. bis 9. April 2027 in Hannover stattfinden.Parallel zur HANNOVER MESSE, der weltweit wichtigsten Plattform für industrielle Innovationen, ist diese Initiative eine Antwort auf eine der zentralen Herausforderungen in Europa: die Stärkung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit durch den Zugang zu sicherer, widerstandsfähiger und bezahlbarer Energie.Unter dem Motto „Securing Energy. Powering Economies.“ positioniert die Europe Energy Week Energie als Schlüsselfaktor für wirtschaftliche Entwicklung, industrielles Wachstum und langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Veranstaltung bringt Minister und führende CEOs aus dem Energie-, Industrie- und Technologiesektor zusammen, um den Aufbau von Energiesystemen voranzutreiben, die den Anforderungen des industriellen Wachstums gerecht werden.Die Europe Energy Week veranstaltet am 22. April 2026 im Rahmen des Energy Day der Hannover Messe ein Live-Bühnenprogramm, das führende Persönlichkeiten aus Industrie und Energiewirtschaft zusammenbringt. Die Veranstaltung beginnt mit einem Podcast zum Thema „Der Energiehunger der Zukunft: Industrie, KI und der Wettlauf um die Macht“, an dem Gregor Gysi, Mitglied des Deutschen Bundestages, und Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger Bundesminister für Wirtschaft und ehemaliger Verteidigungsminister, teilnehmen.Im Anschluss daran findet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Energiebedarf für industrielle Wettbewerbsfähigkeit in einer hochtechnologischen Zukunft mit wachsender Nachfrage“ statt, an der unter anderem Stefan Mecha, CEO von Volkswagen Nutzfahrzeuge, und Stéphane Michel, Präsident für Gas, Erneuerbare Energien und Strom bei TotalEnergies SE, als Referenten teilnehmen werden.In einer Zeit zunehmender geopolitischer Unsicherheit und sich wandelnder Energiedynamiken sind die Widerstandsfähigkeit und Leistungsfähigkeit von Energiesystemen zu zentralen Faktoren für die wirtschaftliche Stabilität geworden, wodurch die Energiesicherheit in den Mittelpunkt der nationalen Wettbewerbsfähigkeit rückt.Diese Herausforderung wird durch eine klare globale Realität geprägt: Die Wirtschaft von morgen kann nicht mit dem Stromnetz von gestern versorgt werden. Der weltweite Energiebedarf wird bis 2040 voraussichtlich um 30 % steigen, angetrieben durch industrielles Wachstum, Elektrifizierung und steigenden digitalen Verbrauch. Gleichzeitig benötigt Europa Investitionen in Höhe von mehr als 3,5 Billionen US-Dollar, um widerstandsfähige Energiesysteme aufzubauen, die die langfristige Wettbewerbsfähigkeit sichern können.Durch die gemeinsame Ausrichtung mit der Hannover Messe schafft die Europe Energy Week eine direkte Schnittstelle zwischen Energiesystemen und industrieller Nachfrage und verbindet Energieerzeuger, Infrastrukturbetreiber, Investoren, Technologieanbieter und industrielle Nutzer auf einer gemeinsamen Plattform.Die Hannover Messe zieht mehr als 130.000 Besucher aus über 150 Ländern und 4.000 Aussteller an, darunter über 30.000 Teilnehmer, die sich auf Energielösungen fokussieren. Auf dieser Basis wird die Europe Energy Week voraussichtlich mehr als 40.000 Fachleute und 500 Aussteller anziehen und so eine einflussreiche Plattform an der Schnittstelle von Energie und Industrie bilden.Die Europe Energy Week kombiniert eine großflächige Messe mit strategischen und technischen Konferenzprogrammen. Mehr als 700 hochrangige Sprecher – darunter Minister, politische Entscheidungsträger, CEOs, Ingenieure, Energieversorger, Infrastrukturbetreiber und Investoren – werden den Dialog fördern und Kooperationen ermöglichen.Anlässlich des Starts der Europe Energy Week erklärte Christopher Hudson, Präsident von dmg events:„Europa steht vor einer entscheidenden Phase für seine Industrie- und Energiesysteme, und der steigende Energiebedarf übt zunehmenden Druck auf die Energiesysteme aus, zuverlässig und in großem Maßstab zu liefern. Die Bewältigung dieser Herausforderung hängt davon ab, wie effektiv Versorgung, Infrastruktur und Kapital aufeinander abgestimmt sind, um das industrielle Wachstum zu unterstützen. Die Europe Energy Week wurde ins Leben gerufen, um genau diese Abstimmung zu ermöglichen, indem sie die gesamte Energiewertschöpfungskette mit den Industrien zusammenbringt, die von ihr abhängen.“Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender und CEO der Deutschen Messe AG, fügte hinzu:„Die Hannover Messe hat sich stets im Einklang mit den Prioritäten der Industrie weiterentwickelt, und Energie steht heute im Mittelpunkt der industriellen Entwicklung Europas. Diese Partnerschaft mit dmg events positioniert die Europe Energy Week an der Schnittstelle zwischen industriellem Bedarf und Energiesystemen und stellt sicher, dass Investitions-, Infrastruktur- und Technologieentscheidungen aufeinander abgestimmt sind, um langfristiges Wachstum zu fördern.“Im Vorfeld der Veranstaltung im April 2027 werden dmg events und die Deutsche Messe AG eng mit führenden Vertretern aus Industrie, Politik, Finanzwesen und Technologie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Europe Energy Week die nötige Relevanz, Reichweite und wirtschaftliche Wirkung entfaltet und Energiesysteme auf den realen Bedarf abstimmt.Mit ihrem Start zeitgleich zur Hannover Messe wird die Europe Energy Week zu einer entscheidenden Plattform an der Schnittstelle von Energie und Industrie, die es Europa ermöglicht, seine Widerstandsfähigkeit zu stärken, die Infrastruktur auszubauen und in einem zunehmend komplexen globalen Umfeld wettbewerbsfähig zu bleiben.-Ende der Pressemitteilung-Über dmg eventsSeit 1989 schafft dmg events Verbindungen, die Wachstum ermöglichen, indem es globale Branchen, Regierungen und Innovatoren zusammenbringt, um die Zusammenarbeit zu fördern, wirtschaftliche Chancen zu erschließen und bedeutende Fortschritte in den weltweit wichtigsten Märkten voranzutreiben. Durch wirkungsvolle Veranstaltungen und strategische Partnerschaften unterstützt dmg events Unternehmen und Gemeinschaften dabei, den Wandel zu meistern, Innovationen zu beschleunigen und nachhaltigen Erfolg aufzubauen.Mit 13 Standorten weltweit veranstaltet dmg events jährlich mehr als 30 Veranstaltungen zu den Themen Energie und Politik und fördert so das Wirtschaftswachstum in einer Reihe von Schlüsselmärkten und Branchen. Auf vier Kontinenten bringen seine führenden Veranstaltungen, darunter ADIPEC und Gastech, politische Entscheidungsträger, Branchenführer, Investoren und Innovatoren zusammen, um sich mit den Prioritäten auseinanderzusetzen, die die Zukunft der Energiesysteme und der globalen Märkte prägen.dmg events setzt sich für eine nachhaltige und widerstandsfähige Zukunft ein, indem es die sektorübergreifende Zusammenarbeit fördert und einige der drängendsten Herausforderungen der Welt angeht.

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