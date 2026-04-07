World Baseball Network nombrado socio oficial de medios en inglés de la Real Federación Española de Béisbol y Sófbol
WBN cubrirá los torneos internacionales del campeonato español
“Esta colaboración con RFEBS,” declaró Louis Tallarini, Presidente y Chairman de World Baseball Network, “WBN refuerza nuestra misión de conectar a los aficionados con el béisbol internacional y de destacar el crecimiento de España en el escenario global.”
Como parte del acuerdo, WBN proporcionará cobertura editorial integral de las selecciones nacionales españolas, incluyendo reportajes, contenido multimedia y difusión internacional de sus principales competiciones. Entre los eventos destacados se incluyen:
Selección Nacional Absoluta de Sófbol de España:
• All-Star Game (9 de mayo) – Ubicación: Valencia (España). Los mejores jugadores de la liga se enfrentarán a la selección nacional española.
• Spain Softball Week (8–12 de junio) – Ubicación: Sant Boi (España) Con la participación de equipos internacionales como España, Cuba y Francia, y posibles invitados adicionales. Se han extendido invitaciones a México, República Checa y Canadá.
Selección Nacional Absoluta de Béisbol de España:
• All-Star Game (2 de mayo) – Ubicación: Barcelona (España). Los mejores jugadores de la liga se enfrentarán a la selección nacional española.
• Clasificación Premier 12 (septiembre–octubre) – Ubicación: Barcelona (España). Torneo oficial de 4 equipos con la participación de dos equipos europeos y uno latinoamericano.
World Baseball Network, es una empresa estadounidense certificada como Service-Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB), está construyendo el ecosistema de béisbol más grande y diverso del mundo para aficionados, ligas, equipos, jugadores y patrocinadores. Fundada en 2022, WBN identifica áreas de innovación que están revolucionando el béisbol a nivel global, incluyendo Major League Baseball, Minor League Baseball, NCAA, África, Australia, Europa, Corea, Japón, el Caribe, el Clásico Mundial de Béisbol y la Confederación Mundial de Béisbol y Sófbol (WBSC).
WBN continuará ampliando su cobertura bajo el concepto “Baseball Without Borders” con foco en los mercados emergentes y el crecimiento global del deporte. WBN emplea una estrategia omni-media que incluye su sitio web, móvil, app, podcast, distribución de video, redes sociales, servicios de agencia y componentes multimedia personalizados, incluyendo videojuegos y entornos virtuales. Sigue a WBN en Facebook, Instagram, TikTok, Twitter/X, YouTube y en https://WorldBaseball.com.
La Real Federación Española de Béisbol y Sófbol (RFEBS), fundada el 23 de marzo de 1944, es el organismo oficial que rige el béisbol y el sófbol en España.
Como federación nacional, la RFEBS supervisa el desarrollo y la organización del deporte en todo el país, trabajando en colaboración con federaciones regionales, clubes, atletas, entrenadores y oficiales. Gestiona competiciones nacionales, publica resultados y calendarios oficiales, y lidera la identificación, formación y selección de jugadores que representan a España en torneos internacionales. Actualmente, la RFEBS está dirigida por el Presidente Carpio y cuenta con Jordi Vallès como Secretario General, cuyo liderazgo continúa impulsando el crecimiento y la presencia internacional del béisbol y sófbol español. https://www.rfebs.es/
Paul Calento
World Baseball Network LLC
pcalento@worldbaseball.com
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