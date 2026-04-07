Presidenta del Concejo del Condado Natali Fani-González Organiza una Clínica Gratuita de Ciudadanía en Wheaton el 11 de Abril

MARYLAND, June 4 - For Immediate Release: Monday, April 6, 2026

De la Oficina de la Presidenta del Concejo Natali Fani-González

Habrá asesoría legal disponible para los residents eligibles interesados en solicitar la naturalización. Es necesario registrarse.

La Presidenta del Concejo del Condado de Montgomery Natali Fani-González organiza una Clinica de Ciudadanía gratis, en conjunto con la Oficina de Asuntos de Inmigración del Gobernador, la Oficina de Alianzas Comunitarias del Condado y el Centro de Recursos para el Inmigrante Gilchrist, en el Centro Comunitario de Recreación de Wheaton, el sábado, 11 de abril.

“El proceso para convertirse en ciudadano estadounidense es largo, complejo y costoso; sin embargo, vale absolutamente la pena,” dijo la Presidenta del Concejo Fani-González. “El ser ciudadano conlleva a muchos beneficios fundamentales, entre ellos la protección frente a cambios en las leyes de inmigración y el derecho al voto. Por eso, estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para alentar a aquellos miembros de nuestra comunidad que reúnen los requisitos para que se conviertan en ciudadanos estadounidenses de manera inmediata.”

“Convertirse en ciudadano no debería parecer algo tan inalcanzable debido a los costos o a la confusión que esto conlleva,” afirmo el Ejecutivo del Condado Marc Elrich. “Clínicas como esta son importantes, ya que brindan a las personas información clara y confiable. El Condado de Montgomery es un lugar al que acuden personas de todo el mundo para construir una vida, formar una familia y contribuir a nuestra comunidad. Cuando un mayor número de nuestros vecinos logran dar ese paso definitivo hacia la ciudadanía, todos salimos fortalecidos. Agradezco a la Presidenta del Concejo Fani-González, a nuestra Oficina de Alianzas Comunitarias y a nuestros colaboradores para asegurar que los residentes tengan el acceso y el apoyo que necesitan.”

“Apoyar el acceso a la ciudadanía beneficia a las familias, a las comunidades y al estado,” dijo Sonia Lin, directora legal de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Gobernador de Maryland. “Agradecemos a los voluntarios pro bono de toda la comunidad legal que están aportando su tiempo y talento, y damos las gracias a la Presidenta del Concejo Fani-González, la Oficina de Alianzas Comunitarias del Condado de Montgomery, el Centro de Ayuda al Inmigrante Gilchrist y el Centro de Recursos Legales Asiático-Pacífico Estadounidense por su liderazgo.”

“El Centro de Recursos Legales Asiático-Pacífico Estadounidense tienen el honor de colaborar con la Oficina del Gobernador de Maryland para Asuntos de Inmigrantes y con la Oficina de la Presidenta del Concejo del Condado de Montgomery Natali Fani-González en su primera Clínica de Ciudadanía,” declaro Naznin Saifi, Esq., quien se desempeña como la directora ejecutiva del Centro de Recursos Legales Asiático-Pacífico Estadounidense. “La posibilidad de solicitar y obtener la ciudadanía estadounidense es un privilegio que aquellos que llegan a Estados Unidos se esfuerzan por alcanzar. El Centro de Recursos Legales Asiático-Pacífico Estadounidense trabaja diligentemente con esta comunidad para asegurar que comprendan sus derechos y logren convertirse exitosamente en ciudadanos estadounidenses.”

La Clínica de Ciudadanía es un evento gratuito para las personas que son residentes permanentes y puede que sean elegibles para aplicar para la ciudadanía estadounidense. Los residentes elegibles recibirán asesoría legal gratuita sobre si pueden aplicar para la naturalización. La clínica se realizará el sábado, 11 de abril de 2-6 p.m. en el Centro Comunitario de Recreación de Wheaton (11701 Georgia Ave., Wheaton, Md., 20902).

La Presidenta del Concejo Fani-González se ha unido con representantes de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Gobernador, la Oficina de Alianzas Comunitarias del Condado y el Centro de Recursos Legales Asiático-Pacífico Estadounidense en una conferencia de prensa celebrada el lunes para promover el próximo evento.

Se requiere registrarse con antelación. Aunque el evento está actualmente al límite, las personas inscritas serán puestos en lista de espera y tendrán la oportunidad de asistir a futuras clínicas de ciudadanía.

# # #