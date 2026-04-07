La Gobernadora Hochul Alienta a Los Estudiantes a Completar Su Fafsa Durante El Mes De Concientización Sobre La Ayuda Financiera en Abril

La gobernadora Kathy Hochul emitió hoy una proclamación declarando abril de 2026 como el Mes de Concientización sobre la Ayuda Financiera en el estado de Nueva York, reafirmando el compromiso del estado de derribar las barreras para acceder a la educación superior. La campaña de este año, titulada "Tú perteneces" (*You Belong*), tiene como objetivo dotar a los estudiantes y a sus familias de las herramientas y recursos necesarios para navegar el proceso de ayuda financiera, haciendo hincapié en que existe una universidad para cada persona en el estado de Nueva York.

"Nueva York se dedica a empoderar a cada estudiante brindándole acceso a la educación superior", afirmó la Gobernadora Hochul. "Al ampliar los recursos de ayuda financiera e introducir herramientas innovadoras, no solo estamos ayudando a los estudiantes y a sus familias a maximizar la ayuda financiera, sino que estamos invirtiendo en su futuro. Durante el Mes de Concientización sobre la Ayuda Financiera, animo a cada estudiante a completar sus solicitudes FAFSA y TAP, y a aprovechar al máximo los recursos disponibles para respaldar su éxito y aliviar la carga financiera de la universidad".

Los continuos esfuerzos de Nueva York para generar conciencia y brindar apoyo dieron como resultado que más de 155,000 estudiantes completaran la FAFSA y que 45,020 presentaran una solicitud para el programa TAP del estado de Nueva York (NYS TAP) durante el Mes de Concientización sobre la Ayuda Financiera en 2025. Este hito representa un paso significativo para ayudar a los estudiantes a asegurar la ayuda financiera que necesitan para alcanzar sus objetivos educativos.

Hitos de la ayuda financiera en Nueva York

Partiendo de la histórica expansión del programa TAP realizada por la gobernadora Hochul, así como del lanzamiento de su iniciativa para la finalización universal de la FAFSA —que comenzó con la clase de graduados de 2025—, Nueva York ocupa ahora el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a presentaciones de solicitudes FAFSA. Este hito refleja el esfuerzo continuo del estado por cerrar la brecha de ayuda financiera y garantizar que los estudiantes tengan acceso a los recursos que necesitan para la educación superior.

La expansión del programa TAP, hecha posible gracias al apoyo de la legislatura, ha introducido cambios transformadores, entre los que se incluyen el aumento del monto mínimo de la subvención de $500 a $1,000 y la ampliación de los límites máximos de ingresos para cumplir con los requisitos de elegibilidad. Estas mejoras han impulsado un crecimiento significativo en el número total de solicitudes del TAP, subrayando el impacto positivo de dichos cambios. Para el año académico 2024-25, los estudiantes de Nueva York presentaron 433,461 solicitudes para el programa TAP. Si bien las solicitudes para el año académico 2025-26 permanecen abiertas hasta el 30 de junio de 2026, el número ya ha ascendido a 473.233, lo que refleja que Nueva York está satisfaciendo la demanda de apoyo financiero. Las solicitudes FAFSA también han aumentado de manera constante, con 1.303.628 solicitudes presentadas para el año académico 2024-25 y 1.397.473 solicitudes ya recibidas para el año académico 2025-26.

Nuevas herramientas y apoyo ayudan a estudiantes y familias a gestionar la ayuda financiera

A lo largo del mes de abril, la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York (HESC, por sus siglas en inglés) organizará más de dos docenas de eventos para ayudar a estudiantes y familias a comprender la ayuda financiera que tienen a su disposición y a gestionar los procesos de solicitud de la FAFSA y el TAP. Estos eventos ofrecerán apoyo personalizado, orientación experta y recursos para maximizar las oportunidades de ayuda financiera. CUNY ha lanzado una serie de videos sobre educación financiera para estudiantes, y los centros de recursos de servicios financieros estudiantiles, ubicados en los diversos campus de CUNY, están abiertos para brindar asistencia personalizada, ya sea en persona o de forma virtual.

Como parte de sus continuos esfuerzos por mejorar el acceso a la información y al apoyo en materia de ayuda financiera, la HESC ha lanzado nuevas herramientas y servicios mejorados, diseñados para brindar respaldo a estudiantes, consejeros, profesionales de ayuda financiera y socios colaboradores. Entre estas iniciativas se incluyen:

Navegador de Ayuda Financiera (*Financial Aid Navigator*): Una herramienta paso a paso que guía a los estudiantes a través de una serie de preguntas sobre sus planes académicos, su situación de residencia y la información de su hogar, con el fin de generar una lista personalizada de programas de ayuda financiera del Estado de Nueva York para los cuales podrían ser elegibles; esta lista incluye subvenciones, becas y oportunidades de asistencia para el pago de la matrícula.

(*Financial Aid Navigator*): Una herramienta paso a paso que guía a los estudiantes a través de una serie de preguntas sobre sus planes académicos, su situación de residencia y la información de su hogar, con el fin de generar una lista personalizada de programas de ayuda financiera del Estado de Nueva York para los cuales podrían ser elegibles; esta lista incluye subvenciones, becas y oportunidades de asistencia para el pago de la matrícula. Panel de Control de Finalización de la FAFSA (*FAFSA Completion Dashboard*): Un panel interactivo que ofrece una instantánea mensual de las tasas de finalización de la FAFSA entre los estudiantes de último año de secundaria del Estado de Nueva York, sirviendo como una herramienta clave para dar seguimiento al progreso a nivel estatal. Los usuarios pueden comparar la tasa de finalización acumulada de Nueva York con el promedio nacional, así como explorar datos a nivel de escuela secundaria, distrito escolar, región y distrito legislativo, con el objetivo de respaldar las iniciativas de difusión dirigidas a grupos específicos y los esfuerzos para fomentar el éxito estudiantil.

(*FAFSA Completion Dashboard*): Un panel interactivo que ofrece una instantánea mensual de las tasas de finalización de la FAFSA entre los estudiantes de último año de secundaria del Estado de Nueva York, sirviendo como una herramienta clave para dar seguimiento al progreso a nivel estatal. Los usuarios pueden comparar la tasa de finalización acumulada de Nueva York con el promedio nacional, así como explorar datos a nivel de escuela secundaria, distrito escolar, región y distrito legislativo, con el objetivo de respaldar las iniciativas de difusión dirigidas a grupos específicos y los esfuerzos para fomentar el éxito estudiantil. Centro de Llamadas Modernizado: La HESC ha optimizado las operaciones de su centro de llamadas, garantizando que los estudiantes y las familias tengan la oportunidad de comunicarse directamente con representantes, eliminando la necesidad de programar citas y facilitando la obtención de respuestas oportunas a sus consultas sobre ayuda financiera. Los estudiantes que deseen hablar con la HESC pueden llamar al 1-888-NYSHESC (1-888-697-4372)

Becas de ayuda financiera disponibles para estudiantes

La gobernadora Hochul mantiene su compromiso de preparar a la futura fuerza laboral de Nueva York para áreas de empleo de alta necesidad mediante oportunidades de becas.

Ya están abiertas las solicitudes para la Beca de Incentivo para Maestros con Maestría en Educación del Estado de Nueva York (NYS Masters in Education Teacher Incentive Scholarship), así como para el Programa de Incentivo para la Enseñanza de Matemáticas y Ciencias del Estado de Nueva York (NYS Math and Science Teaching Incentive Program) para el año académico 2026-27. Estos programas tienen como objetivo apoyar a los estudiantes que cursan carreras en el ámbito de la educación, particularmente en los campos de la enseñanza de matemáticas y ciencias, los cuales son esenciales para abordar la escasez de mano de obra y formar a la próxima generación de trabajadores. Además, continúan abiertas las solicitudes para el Programa de Incentivo STEM del Estado de Nueva York (NYS STEM Incentive Program), el cual está disponible para estudiantes elegibles que se encuentren en el 10 por ciento superior de su clase de graduación y que estén interesados ​​en incursionar en profesiones de alta demanda en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Los estudiantes que asistan a la universidad durante los años académicos 2025-26 o 2026-27 pueden solicitar el programa TAP hasta el 30 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2027, respectivamente. Los estudiantes también deben completar su solicitud FAFSA antes de la misma fecha límite.

Aquellos estudiantes que no cumplan con los requisitos de ciudadanía o residencia pueden solicitar ayuda financiera del Estado de Nueva York a través de la Ley DREAM del Estado de Nueva York (NYS DREAM Act).

Doris Gonzalez, Presidenta Interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York, declaró: "El Mes de Concientización sobre la Ayuda Financiera es un poderoso recordatorio de los recursos disponibles para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus sueños de educación superior. Con nuevas herramientas y apoyo personalizado, estamos haciendo que sea más fácil que nunca para los estudiantes y sus familias navegar por el proceso de ayuda financiera. Gracias al continuo apoyo y compromiso de la gobernadora Hochul de situar la educación en la vanguardia de su agenda, estamos derribando barreras y asegurando que cada estudiante en Nueva York tenga la oportunidad de tener éxito".

La Comisionada de Educación del Estado de Nueva York, Betty A. Rosa, declaró: “El Mes de Concientización sobre la Ayuda Financiera es un recordatorio de que, si bien el potencial existe en cada comunidad, el acceso a las oportunidades no siempre lo acompaña. En el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, trabajamos para cerrar esa brecha asegurando que cada estudiante —independientemente de su código postal o de los ingresos de su familia— tenga acceso a los recursos y al apoyo necesarios para cursar estudios superiores. La ayuda financiera es una vía hacia las posibilidades y la movilidad económica. Al ampliar la concientización, simplificar el acceso y situar la equidad en el centro de nuestros esfuerzos, estamos empoderando a los estudiantes para que se visualicen en la universidad, accedan al apoyo que tienen a su disposición y avancen con confianza hacia un futuro repleto de oportunidades”.

El Canciller de SUNY, John B. King Jr., afirmó: “Durante el Mes de Concientización sobre la Ayuda Financiera, SUNY refuerza su compromiso con la excelencia asequible en la educación superior, brindando a los estudiantes y a sus familias el apoyo que necesitan para obtener su título universitario. El Estado de Nueva York ofrece importantes oportunidades de ayuda financiera, y animamos a más neoyorquinos a aprovecharlas y presentar su solicitud hoy mismo. Agradezco a la Gobernadora Hochul por destacar los esfuerzos de apoyo financiero para los estudiantes de Nueva York y por invertir en la próxima generación de líderes del estado”.

La Junta de Fideicomisarios de SUNY declaró: “La ayuda financiera es crucial para garantizar que una educación de excelencia en SUNY sea accesible y asequible para generaciones de neoyorquinos; de hecho, hoy en día, casi el 55 por ciento de nuestros estudiantes residentes a tiempo completo asisten a clases sin pagar matrícula. Expresamos nuestro agradecimiento a la Gobernadora Hochul y a nuestra Legislatura Estatal por seguir impulsando iniciativas que ayudan a nuestros estudiantes a prosperar”.

El Canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, señaló: “En CUNY, la ayuda financiera constituye un motor indispensable de equidad y oportunidad. Gracias al liderazgo de la Gobernadora Hochul y a las inversiones sostenidas por parte del Estado de Nueva York, más del 70 por ciento de nuestros estudiantes no pagan matrícula, y casi el 80 por ciento se gradúa sin deudas. El Mes de Concientización sobre la Ayuda Financiera subraya la importancia de asegurar que tanto los estudiantes como sus familias completen las solicitudes FAFSA y TAP, para que sus sueños universitarios sigan siendo asequibles y alcanzables”.

Lola W. Brabham, Presidenta de la Comisión de Colegios y Universidades Independientes, declaró: “Garantizar que los estudiantes puedan acceder a la ayuda financiera y comprenderla es esencial para proteger las oportunidades. Aplaudimos a la gobernadora Hochul y a la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de Nueva York por priorizar la concienciación sobre la ayuda financiera y por ampliar las herramientas fundamentales que ayudan a los estudiantes a navegar por un proceso cada vez más complejo. El aumento en las solicitudes de FAFSA y TAP demuestra un fuerte impulso; sin embargo, debemos seguir brindando apoyo a los estudiantes allí donde se encuentren y asegurar que nadie se quede atrás por falta de información o respaldo. Los colegios privados sin fines de lucro de Nueva York están listos para colaborar en estos esfuerzos y ayudar a los estudiantes a transformar la ayuda financiera en una oportunidad real”.

Donna S. Gurnett, Presidenta de la Asociación de Colegios Privados, afirmó: “El Mes de la Concienciación sobre la Ayuda Financiera sirve como un excelente recordatorio para los neoyorquinos de que no están solos a la hora de planificar su educación universitaria. La APC se compromete a trabajar con la gobernadora Hochul, con los líderes de la HESC y con nuestros socios en el gobierno y en los cuatro sectores de la educación superior para promover los numerosos recursos y herramientas que pueden ayudar a estudiantes y familias a gestionar con éxito las solicitudes de FAFSA y TAP. Al trabajar juntos, podemos asegurar que más estudiantes tengan acceso a la ayuda esencial y se sientan preparados para dar el siguiente paso”.

Campaña para mejorar el apoyo a los prestatarios estudiantiles de Nueva York

A medida que evoluciona el panorama federal de la ayuda financiera, Nueva York está adoptando medidas proactivas para abordar los desafíos que enfrentan los estudiantes que han contraído préstamos educativos. Con los cambios federales en las políticas de préstamos estudiantiles programados para entrar en vigor en 2026 —incluida la eliminación de las opciones de reembolso existentes y el establecimiento de nuevos límites en el acceso a los préstamos—, el proceso de endeudamiento se ha vuelto cada vez más complejo. Consciente de la urgencia de estos cambios, la gobernadora Hochul está ampliando los servicios a través del Programa de Asistencia al Consumidor sobre Deudas Educativas (EDCAP) con el fin de brindar apoyo y orientación fundamentales a los prestatarios.

El EDCAP —el primer programa de asistencia al consumidor sobre préstamos estudiantiles de su tipo en la nación, el cual ha generado ahorros por valor de 54 millones de dólares para los neoyorquinos desde su creación en 2019— lanzará una campaña intensiva para contactar, asistir y educar a miles de prestatarios de préstamos estudiantiles que se encuentran en situación de morosidad (o que están próximos a caer en ella). Para ello, el programa colaborará directamente con colegios y universidades —centrando su atención en las instituciones públicas— con el objetivo de implementar un sólido modelo de triaje que combine seminarios web, herramientas de aprendizaje a ritmo propio y asesoramiento personalizado. El Departamento de Servicios Financieros también desarrollará un nuevo programa educativo para informar a las personas sobre los préstamos abusivos y llevará a cabo esfuerzos adicionales de divulgación dirigidos a los consumidores. En conjunto, estas acciones ayudarán a los prestatarios estudiantiles a cumplir con las normativas en constante evolución, acceder a servicios de apoyo para salir de la morosidad y recuperarse de ella, y evitar esquemas de préstamos abusivos.

Para obtener más información sobre todas las subvenciones, becas, programas de condonación de préstamos y eventos del Estado de Nueva York, visite hesc.ny.gov.