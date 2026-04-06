Carreteras Más Lisas y Seguras: Tras un Invierno Histórico, la Gobernadora Hochul Anuncia el Lanzamiento de un Esfuerzo Sin Precedentes para Rellenar Baches y Repavimentar Carreteras en Todo el Estado de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy un esfuerzo estatal sin precedentes para reparar baches y repavimentar carreteras en todo el estado de Nueva York, tras uno de los inviernos más fríos de la memoria reciente. Este mes, las cuadrillas del Departamento de Transporte del Estado (NYSDOT) llevarán a cabo una campaña a nivel estatal para abordar los baches en las carreteras estatales. En abril, 215 cuadrillas colocarán más de 8,000 toneladas de asfalto para rellenar una cifra estimada de 175,000 baches en todo el estado. Existen planes para rellenar cientos de miles más a medida que las condiciones climáticas lo permitan en los próximos meses.

“Sé exactamente dónde se esconde cada uno de los baches en el sistema de carreteras estatales, y tengo malas noticias para estas molestias públicas: sus días están contados”, declaró la Gobernadora Hochul. “Hemos tenido un invierno implacable este año en Nueva York, y el frío gélido y las fuertes nevadas pueden cobrar un alto precio en nuestras carreteras. Por eso estamos intensificando nuestros esfuerzos con una iniciativa estatal sin precedentes para repavimentar cientos de millas de carreteras y rellenar cientos de miles de baches tan solo en las próximas semanas. Nuestras excepcionales cuadrillas del DOT y de la Thruway no descansarán hasta que se haya reparado cada bache en este estado”.

La Comisionada del Departamento de Transporte del Estado de Nueva York, Marie Therese Dominguez, afirmó: “Nuestras cuadrillas han trabajado incansablemente este invierno para mantener nuestras carreteras despejadas para los neoyorquinos durante una temporada brutalmente fría y repleta de nieve y hielo. Ahora, a medida que cambia el clima, pasamos de combatir la nieve y el hielo a ejecutar uno de los programas de construcción más sólidos de la memoria reciente, respaldado por inversiones récord en infraestructura y pavimentación por parte de la gobernadora Hochul. Nuestras fuerzas están listas para acelerar al máximo el ritmo de la construcción en los próximos meses, con miles de millas de carreteras más fluidas y cómodas por delante para los habitantes de todas las regiones del estado”.

Frank G. Hoare, Director Ejecutivo de la Autoridad de la Thruway del Estado de Nueva York, declaró: “La Autoridad de la Thruway se compromete a invertir en proyectos de infraestructura crítica a lo largo de nuestro sistema de 570 millas, garantizando así que nuestra red vital se mantenga modernizada y confiable. Con más de 1.000 millones de dólares en proyectos de construcción previstos y un plan de capital histórico a cinco años —que permitirá repavimentar aproximadamente el 60 por ciento de nuestro sistema de autopistas—, estas inversiones refuerzan la seguridad, la confiabilidad y la experiencia de viaje en general para millones de automovilistas. Agradecemos a la gobernadora Hochul su continuo apoyo y su compromiso de invertir en una infraestructura que mantiene a Nueva York en movimiento”.

El Senador Estatal Jeremy Cooney Declaró: “Cuanto más frío es el invierno, mayor es el trabajo que tenemos por delante para mantener nuestras carreteras fiables y seguras. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por abordar de frente el problema de los baches; a nuestros equipos de carreteras, por sus esfuerzos para reparar nuestras vías; y a todo el equipo del NYSDOT, por priorizar la seguridad de los conductores en todo Nueva York. Me complace especialmente ver que estos proyectos comenzarán en las próximas semanas, en particular aquellos que afectan a mis electores aquí en Rochester y en la región de los Finger Lakes”.

El Asambleísta William Magnarelli afirmó: “Invertir en la rehabilitación del pavimento de nuestras carreteras garantiza que estas sigan siendo seguras y sostenibles para todos los usuarios. Las carreteras y la infraestructura que se mantienen y fortalecen contribuyen a fomentar el comercio y los desplazamientos en todo el estado. Un reconocimiento a la gobernadora Hochul por su continuo compromiso de proveer y mantener nuestro sistema de transporte en Nueva York”.

Además, la gobernadora Hochul destacó que esta semana marca el inicio oficial de la temporada de pavimentación en Nueva York, a medida que los equipos del NYSDOT dan comienzo al año más ambicioso de mejoras viales en la historia del estado. El pasado octubre, la gobernadora anunció una inversión estatal récord destinada a docenas de carreteras estatales vitales en todo el estado de Nueva York durante la temporada de construcción de 2026. Aprovechando los 800 millones de dólares asegurados en el Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2026 para reforzar los dos últimos años de su Plan de Capital quinquenal, el NYSDOT invertirá más de 600 millones de dólares en más de 180 proyectos de pavimentación en todo el estado, los cuales se completarán durante la próxima temporada de pavimentación.

Estos proyectos, que suman casi 2.150 millas de carril, se añaden a las iniciativas de pavimentación ya programadas como parte de los programas fundamentales del NYSDOT y, en conjunto, representan el programa anual de repavimentación de carreteras más ambicioso jamás realizado en la historia del estado, totalizando más de 4.000 millas de carril con pavimento renovado para ofrecer a los conductores de Nueva York un trayecto más fluido y seguro.

El anuncio realizado hoy por la gobernadora coincide con la puesta en marcha de las plantas de asfalto en todo el estado, marcando el inicio de la temporada de pavimentación en la mayoría de las regiones de Nueva York. En Long Island darán comienzo las obras correspondientes a una inversión de 58,8 millones de dólares destinada a mejorar su red de transporte, mediante la incorporación de nuevo pavimento, rampas en las aceras, carriles de giro y otras mejoras en vías críticas, entre las que se incluyen la Northern State Parkway, la Nassau Expressway, la Veterans Memorial Highway, la Hempstead Turnpike, la Middle Country Road y las vías de servicio de la Sunrise Highway.

Estos proyectos en Long Island incluyen:

Ha comenzado un proyecto de 18,5 millones de dólares para repavimentar 50 millas de carril en la Northern State Parkway, en los condados de Nassau y Suffolk. El reasfaltado de la dirección este de la autopista comenzará en el cruce con la Wantagh State Parkway (Salida 33), en la localidad de Westbury, y continuará hacia el este hasta el paso elevado de New York Avenue, cerca de la Salida 40, en el municipio de Huntington. Los carriles en dirección oeste se completaron el otoño pasado. Cuando se termine esta sección en el verano, marcará la fase final de un esfuerzo de cinco años para renovar la superficie de rodadura de la autopista; las secciones anteriores se completaron en 2020, 2023 y 2024.

Un proyecto de 13,8 millones de dólares para reasfaltar aproximadamente 36 millas de carril de la Ruta Estatal 24 (Hempstead Turnpike/Fulton Avenue) y la Ruta Estatal 102 (Front Street) en la localidad de Hempstead y sus alrededores, la cual es una de las zonas más densamente pobladas de Long Island y constituye un importante centro económico y de transporte. Se han planificado trabajos en las siguientes ubicaciones: Ruta Estatal 24, entre Munson Avenue y North Franklin Street; Ruta Estatal 24, entre Hendrickson Avenue y la Meadowbrook State Parkway; y Ruta Estatal 102, desde William Street hacia el este hasta la Ruta Estatal 24.

Un proyecto de renovación del pavimento de 8,8 millones de dólares que acaba de ponerse en marcha; este rehabilitará 27 millas de carril de la calzada y mejorará aproximadamente 100 rampas de acera en las siguientes ubicaciones: Nassau Expressway (Ruta Estatal 878), entre Burnside Avenue y la caseta de peaje del puente Atlantic Beach, en el municipio de Hempstead (condado de Nassau); y Veterans Memorial Highway (Ruta Estatal 454), entre la Ruta Estatal 111 y la vía de servicio norte de la Long Island Expressway (Interestatal 495), en el municipio de Islip (condado de Suffolk). • Se están reanudando las obras de un proyecto de 17,7 millones de dólares que comenzó el otoño pasado, destinado a repavimentar 61 millas de carriles y mejorar más de 180 rampas de acera en el condado de Suffolk, a lo largo de tramos clave de las vías de servicio de la Sunrise Highway (Ruta Estatal 27) y de la Ruta Estatal 25. El otoño pasado se completó la repavimentación del pavimento en ambas direcciones de las vías de servicio de la Sunrise Highway, entre Manor Lane y Brentwood Road, en el municipio de Islip.

Está previsto que las obras principales concluyan a finales de este año en las siguientes ubicaciones:

Ruta Estatal 25 (Middle Country Road), desde la Ruta Estatal 25A hasta Splish Splash Drive, en el municipio de Riverhead.

Vía de servicio sur de la Sunrise Highway, desde la Montauk Highway (Ruta del Condado 85) hasta Nicolls Road (Ruta del Condado 97), en el municipio de Islip.

Vía de servicio norte de la Sunrise Highway, desde Nicolls Road (Ruta del Condado 97) hasta Pond Road, en el municipio de Islip.

En el oeste de Nueva York, han comenzado las obras de la segunda y última fase de un proyecto de 5,1 millones de dólares destinado a mejorar la seguridad y la movilidad a lo largo de Harlem Road (Ruta Estatal 240), en el municipio de West Seneca, condado de Erie. El proyecto incluye la repavimentación de la calzada y la reconfiguración de los carriles para incorporar un carril central bidireccional para giros a la izquierda. Asimismo, contempla la instalación de nuevos bordillos, sistemas de drenaje y aceras con el fin de mejorar la seguridad, la resiliencia y la movilidad para todos los usuarios.

A medida que las condiciones meteorológicas sigan mejorando, darán comienzo a cientos de proyectos de todos los tamaños comenzarán en todo Nueva York.

Entre los principales proyectos de pavimentación programados para comenzar en las próximas semanas se incluyen:

Región Capital:

113 millas de carril desde Western Avenue hasta la Salida 11 en la Adirondack Northway, en los condados de Albany y Saratoga.

23 millas de carril en la I-90, desde la Salida 1 (87 Split) hasta la Salida 5A (Corp Woods Blvd).

2.4 millas de carril en la Ruta 385 en Athens.

Valle Mohawk:

28 millas de carril en la I-88, desde el límite del condado de Otsego hasta un punto justo al este de la Salida 20, en el pueblo y la aldea de Richmondville, condado de Schoharie.

23 millas de carril en la Ruta Estatal 365 en el condado de Oneida.

11.9 millas de carril en la Ruta Estatal 167, desde la Ruta 5 hasta el límite de la aldea de Dolgeville.

3 millas de carril en la Ruta Estatal 5 en Palatine Bridge.

Centro de Nueva York:

28 millas de carril en la circunvalación de la Ruta 5, desde Old Route 5 hasta la Ruta 695, en el pueblo de Camillus, condado de Onondaga.

5.9 millas de carril en la I-81, desde el límite de la ciudad de Syracuse hasta Mattydale.

12.6 millas en la ciudad de Ithaca, en tramos de las Rutas 13, 34, 96, 79 y 89.

2.5 millas de carril en la Ruta Estatal 370 en el condado de Onondaga.

20 millas de carril en tramos de la I-81 y la I-481 en el condado de Onondaga.

Finger Lakes:

67 millas de carril en la I-490, desde la Salida 2 (Rt 33A) hasta la Salida 6 (Rt 204), en los pueblos de Gates, Chili, Riga y Bergen, en los condados de Monroe y Genesee.

30.5 millas de carril en la Ruta Estatal 104, entre Ridgeway Avenue en la ciudad de Rochester y Culver Road en el pueblo de Irondequoit. Oeste de Nueva York:

28 millas de carril en la I-190, desde la Ruta 31 hasta Upper Mountain Road, y en la NY 951A (LaSalle Expressway), desde la I-190 hasta Williams Road, en el condado de Niagara.

27 millas de carril en la I-86, entre la Salida 29 (Friendship) y la Salida 30 (Belmont), así como en el área de descanso de Friendship, en los municipios de Friendship, Amity y Angelica, en el condado de Allegany.

Región del Norte (North Country):

26 millas de carril en la Ruta Estatal 37, desde Waddington hasta la Ruta 56, en los municipios de Waddington y Louisville, en el condado de St. Lawrence.

Mid-Hudson:

38 millas de carril en la Interestatal 287 —también conocida como Cross Westchester Expressway—, desde la Ruta 119 hasta el cruce con Westchester Avenue, en los municipios de Greenburgh y Harrison, las aldeas de Elmsford y Harrison, y la ciudad de White Plains, en el condado de Westchester.

6.5 millas de carril en la Ruta Estatal 308, en los municipios de Rhinebeck y Milan, y en la aldea de Rhinebeck.

3.6 millas de carril en la Sprain Brook Parkway, en los municipios de Greenburgh y Mount Pleasant, y en la aldea de Elmsford, en el condado de Westchester.

1 milla de carril en la Taconic State Parkway, desde la Sprain Brook Parkway hasta la Saw Mill River Parkway, en el municipio de Mount Pleasant, en el condado de Westchester.

Southern Tier:

13 millas de carril en la Ruta Estatal 268, desde Lang Road hasta la Ruta 10, en los municipios de Hancock y Tompkins, en el condado de Delaware.

48 millas de carril en la I-81, en el condado de Broome, en los municipios de Dickinson, Chenango y Barker.

Long Island:

35 millas de carril en la Ruta Estatal 27 (Sunrise Highway), desde Harrison Avenue hasta la Wantagh State Parkway, en el municipio de Hempstead, en el condado de Nassau.

Ciudad de Nueva York:

11 millas de carril en diversas ubicaciones a lo largo de la Brooklyn-Queens Expressway y la Cross Bronx Expressway, en los condados del Bronx y Kings.

17.3 millas de carril en la Korean War Veterans Parkway y la West Shore Expressway en Staten Island.

Las ubicaciones prioritarias para la campaña de esta semana de reparación de baches incluyen:

Región Capital:

Central Ave/Ruta Estatal 5 en los condados de Albany y Schenectady

«The Box» (área de las rutas 787, 90, Northway y 7)

Ruta Estatal 443/Delaware Avenue

Centro de Nueva York:

Ruta Estatal 298 en Lyncourt y el municipio de Salina

US 11 en el municipio de Cicero y la localidad de North Syracuse.

Finger Lakes:

Ruta Estatal 19, desde la NY 31 hasta la NY 104, en el municipio de Sweden y la localidad de Brockport

Ruta Estatal 18, desde la NY 237 hasta la NY 259, en los municipios de Hamlin y Parma.

Southern Tier:

I-86 en East Corning

I-390 en Kanona

Oeste de Nueva York:

Ruta Estatal 990 y Millersport Road en el municipio de Amherst

Walden Avenue en el municipio de Lancaster

Ruta Estatal 39 en el municipio de Yorkshire

US 219 en el municipio de Ellicottville

I-86 en los municipios de Sherman y North Harmony

I-86 en los municipios de Ellicott y Poland

US 20 en el municipio de Westfield

Ruta Estatal 394 en la localidad de Lakewood

Región del Norte (North Country):

Ruta Estatal 11 en el pueblo de Malone

Ruta Estatal 11 desde Gouverneur hasta el límite del condado de Jefferson

Ruta Estatal 3 en la ciudad de Watertown

Valle del Hudson (Hudson Valley):

Sprain Brook Parkway en el intercambio con la I-287, en el condado de

Westchester

Saw Mill River Parkway en varias ubicaciones del condado de Westchester

Long Island:

Ruta Estatal 25 entre la Ruta Estatal 347 y la Carretera del Condado 83, en el condado de Suffolk

Autoridad de la Thruway del Estado de Nueva York

El presupuesto aprobado por la Autoridad de la Thruway para el año 2026 destina un total de más de 600 millones de dólares a contratos de capital programados para ser adjudicados en dicho año, lo que constituye una de las mayores inversiones de un solo año en la historia de la Thruway. El presupuesto de 2026 incluye un histórico Plan de Capital de 2.800 millones de dólares para el periodo 2026-2030, el cual representa una de las inversiones en infraestructura más significativas en la historia de la Thruway; de este monto, más de 1.300 millones de dólares se dedican a proyectos de pavimentación, rehabilitación y reconstrucción, y más de 835,6 millones de dólares se invierten en la sustitución y conservación de puentes en todo el estado.

Este plan quinquenal financiará la sustitución o conservación de 150 de los 819 puentes de la Thruway —aproximadamente el 18 por ciento—, así como el reasfaltado de más de 1.500 de sus 2.800 millas de carriles de autopista, es decir, cerca del 60 por ciento.

Para consultar una lista y un mapa interactivo que detallan todos los proyectos de capital de la Thruway —ya sean completados, en curso o futuros—, visite thruway.ny.gov/oursystem.

Entre los proyectos significativos de reasfaltado que se encuentran actualmente en ejecución, o cuyo inicio está programado para el próximo mes, se incluyen los siguientes:

Un proyecto de repavimentación de 36 millas de carril de la I-90 en el condado de Erie, entre la salida 49 (Depew - Lockport - NY Route 78) y un punto al oeste de la salida 52 (52E y 52W en ambas direcciones: Buffalo - Cheektowaga - Walden Avenue). Un proyecto de reasfaltado de pavimento en 20 millas de carril de la New England Thruway (I-95) en el condado de Westchester, desde la salida 18 (Mamaroneck - Fenimore Road) hasta la salida 20 (Rye - US Route 1 South).

Un proyecto de reasfaltado de pavimento en 20 millas de carril central de la I-90 en los condados de Monroe y Ontario, entre la salida 42 (Geneva - Lyons - NY Route 14) y la salida 44 (Canandaigua - Victor - NY Route 33).

Un proyecto de reasfaltado de pavimento en 41 millas de carril de la I-87 en el condado de Ulster, desde el norte de la salida 18 (New Paltz - Poughkeepsie - NY Route 299) hasta el sur de la salida 19 (Kingston - NY Route 28 - Kingston-Rhinecliff Bridge).

Un proyecto de reasfaltado de pavimento en la I-90 en los condados de Albany y Schenectady, que incluye el reasfaltado de más de 36 millas de carril en total, desde la salida 24 (Albany - Montreal - I-90 East - I-87 North) hasta el oeste de la salida 25 (Schenectady - I-890 - NY Routes 7 & 146).

Un proyecto de reasfaltado de pavimento en la I-90 en el condado de Madison, que incluye el repavimentado de más de 25 millas de carril en total, entre la salida 34 (Canastota - Oneida - Chittenango - NY Route 13) y el este de la salida 34A (Syracuse - Chittenango - Oswego - I-481).

Un proyecto de reasfaltado de pavimento en 11 millas de carril de la I-90, desde el este de la salida 49 (Depew - Lockport - NY Route 78) hasta el este de la salida 50 (Niagara Falls - I-290), en el condado de Erie.

Estos esfuerzos se suman a los trabajos realizados el año pasado por las cuadrillas del Departamento de Transporte para rellenar más de 1.3 millones de baches en las carreteras estatales, desde Long Island hasta Buffalo y en todas las áreas intermedias. Desde mediados de febrero hasta el 1 de abril de 2026, las cuadrillas del Departamento de Transporte Ya se han colocado más de 1.400 toneladas de asfalto en las carreteras estatales de todo Nueva York, rellenando más de 28.000 baches durante ese periodo. Muchas zonas de Nueva York experimentaron algunas de las temporadas invernales más frías de la memoria reciente; la región del sur del estado, en particular, vivió su invierno más nevado en al menos una década, lo cual contribuyó en gran medida al ciclo de congelación y descongelación que provoca la formación de baches en las carreteras de todo el estado de Nueva York. Las cuadrillas llevan ya muchas semanas trabajando, compaginando los continuos esfuerzos de respuesta ante la nieve y el hielo — iniciados en octubre — con la reparación de baches, siempre que las condiciones meteorológicas lo han permitido.

Se insta a los automovilistas a llamar al 1-800-POTHOLE (1-800-768-4653) para reportar baches en cualquier carretera de propiedad estatal —incluida la Thruway—, a excepción de la ciudad de Nueva York, donde los conductores pueden reportar los baches marcando el 311. Los baches en carreteras de condado o de municipio, en calles de ciudades y pueblos, o en vías privadas deben reportarse al propietario correspondiente. Los baches se forman principalmente debido a la infiltración de agua en el pavimento a través de grietas en la superficie. El clima frío hace que el agua se congele, creando un abultamiento en el pavimento. Cuando la temperatura sube por encima del punto de congelación, la superficie del pavimento vuelve a su nivel original. Los ciclos posteriores de congelación y descongelación debilitan el material del pavimento, y así se forma un bache. El proceso se repite durante los ciclos subsiguientes de congelación y descongelación, haciendo que los baches empeoren y se vuelvan más numerosos. El tráfico pesado también contribuye a la aparición de nuevos baches y al agravamiento de los ya existentes.