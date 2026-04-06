Europcar México se prepara para la Feria Nacional de San Marcos 2026: impulso a la movilidad en Aguascalientes

La Feria Nacional de San Marcos 2026, Europcar México refuerza su presencia estratégica en la región para atender la demanda de movilidad.

Queremos ser la primera opción de movilidad para quienes visitan México. Eventos como la Feria de San Marcos 2026 nos permiten demostrar nuestra capacidad de adaptación y nuestro enfoque en el cliente” — Antonio Luis Llinas Oñate

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO, April 6, 2026 /EINPresswire.com/ -- Con la llegada de una de las celebraciones más emblemáticas del país, la Feria Nacional de San Marcos 2026, Europcar México refuerza su presencia estratégica en la región para atender el incremento en la demanda de movilidad. Bajo el liderazgo de Antonio Llinas, CEO de Europcar México, la compañía ha iniciado un plan integral de preparación en sus oficinas de Aguascalientes, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente, ágil y alineado a las necesidades de miles de visitantes nacionales e internacionales.

La Feria Nacional de San Marcos 2026, considerada una de las ferias más importantes de América Latina, atraerá a millones de asistentes durante varias semanas. En este periodo, la ciudad se transforma en un epicentro cultural, gastronómico y de entretenimiento, con actividades que van desde conciertos de talla internacional en el Palenque y el Foro de las Estrellas, hasta exposiciones ganaderas, corridas de toros, eventos deportivos y una amplia oferta culinaria que resalta la identidad mexicana.

Ante este panorama, Antonio Llinas ha encabezado una estrategia operativa que busca anticiparse al aumento en la demanda de renta de vehículos. “La Feria de San Marcos 2026 representa una oportunidad clave para fortalecer nuestra conexión con los clientes y demostrar nuestra capacidad operativa en momentos de alta demanda. Nos estamos preparando para ofrecer una experiencia de movilidad sin fricciones, que permita a los visitantes disfrutar plenamente de la feria”, señaló el directivo.

Como parte de esta preparación, Europcar México ha optimizado su flota en Aguascalientes, incrementando la disponibilidad de vehículos en categorías clave como económicos, familiares y SUVs. Asimismo, se han implementado mejoras en los procesos de atención al cliente, incluyendo capacitación intensiva al personal, digitalización de procesos de check-in y check-out, y refuerzo en los protocolos de mantenimiento y limpieza de las unidades.

La ubicación estratégica de Aguascalientes, en el centro del país, convierte a la ciudad en un punto de conexión ideal para quienes desean explorar otros destinos cercanos durante su visita a la feria. En este sentido, Europcar busca posicionarse como un aliado clave para los viajeros, facilitando traslados cómodos y seguros hacia ciudades como Guadalajara, León o San Luis Potosí.

Además del impacto turístico, la Feria Nacional de San Marcos 2026 también representa un importante motor económico para la región, generando empleo y dinamizando sectores como la hotelería, el comercio y el transporte. En este contexto, la participación de empresas como Europcar contribuye a fortalecer la infraestructura de servicios, elevando el nivel de atención para los visitantes.

Antonio Llinas destacó que esta iniciativa forma parte de una visión más amplia de la compañía para consolidar su liderazgo en el mercado mexicano. “Nuestro compromiso es claro: queremos ser la primera opción de movilidad para quienes visitan México. Eventos como la Feria de San Marcos 2026 nos permiten demostrar nuestra capacidad de adaptación y nuestro enfoque centrado en el cliente”, afirmó.

Con esta preparación, Europcar México no solo responde a una necesidad operativa, sino que también reafirma su papel como un actor clave en la experiencia turística del país. A medida que Aguascalientes se prepara para recibir a millones de visitantes en la Feria Nacional de San Marcos 2026, la movilidad se convierte en un elemento esencial, y Europcar está listo para ser parte de ese recorrido.

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