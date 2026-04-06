WG Education 發佈《2026 德國留學數據白皮書》 揭示香港升學市場結構性轉變 赴德人數創五年新高
報告顯示香港學生赴德升學人數持續上升，反映教育選擇轉向歐洲體系
香港領先的德國升學諮詢機構 WG Education 㯋德學府教育集團 今日正式發佈《2026 德國留學數據白皮書》。報告指出，隨著全球高等教育成本上升及職場對 STEM 人才需求增加，香港學生赴德國升學的人數在過去兩年錄得顯著增長，反映出本地學生升學重心正由傳統的英美澳加，轉向具備「免學費」及「高就業率」優勢的歐洲體系。
香港領先的德國升學權威機構 WG Education（㯋德學府）今日正式發佈《2026 德國留學數據白皮書》。報告揭示了香港學生赴歐升學的結構性轉變，同時宣佈 WG Education 成功在港引入「德國大學入學考試（Aufnahmeprüfung）」，學生無需遠赴德國即可在港完成考核。配合其在德國當地的實體支援團隊，WG Education 正式轉型為全港首家提供「學術、生活、金融」一站式閉環服務的德國留學機構。
深度戰略合作：涵蓋金融、通訊與生活支援
為了真正實現「落地無憂」，WG Education 在 2026 年進一步擴展其合作版圖，與德國當地大型銀行及電訊供應商簽署官方合作協議：
金融服務：學生在港即可預先開立德國限制性帳戶（Blocked Account）。
通訊接軌：離港前獲發德國官方電話卡，確保抵達後通訊無間斷。
實體落地：WG Education 於德國設立海外辦公室及專屬團隊，提供 24/7 緊急支援。
全方位託管：提供專業的當地監護人服務及優質寄宿家庭（Host Family）安排，徹底解決家長對低齡留學生的安全顧慮。
突破地域限制：全港首個德國入學試考點
白皮書指出，過去香港學生面臨最大的挑戰是必須親身飛往德國參加大學預科（Studienkolleg）入學試，成本高昂且風險大。
WG Education 㯋德學府營運總監 岑俊穎先生 (Anson Sham) 宣佈：
「我們正式與多間德國院校達成戰略合作，將入學考試移師香港舉行。這不僅降低了學生的心理壓力和經濟負擔，更大幅提升了香港學生的取錄成功率。」
五大核心趨勢：德國成為香港學生首選
根據 WG Education 收集自 2022 至 2026 年超過 1,000 宗諮詢及申請個案，白皮書揭示了以下五大關鍵趨勢：
結構性移轉：赴德留學人數較 2023 年同期上升 35%。
STEM 與工程學科領跑：超過 60% 的申請者選擇相關學科。
年齡層下沉：修讀德國預科人數增加 20%。
就業導向轉型：75% 留學生計劃畢業後留德工作。
一站式需求：80% 家長重視當地支援。
技術移民政策更新加速人才流向德國
WG Education 㯋德學府教育集團營運總監 岑俊穎先生 (Anson Sham) 表示：
「2026 年是德國留學的轉折點。隨著德國更新《技術移民法》，外籍畢業生留德工作的門檻大幅降低。」
關於 WG Education
WG Education 成立於 2021 年，是香港專注於德國高等教育的領先諮詢機構。
官方網站： https://www.educationineu.com
Anson Sham
WG Education Company Limited
+852 2193 5186
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