Zazoon AG „Cyberangriffe als Waffe: Unternehmen geraten zunehmend ins Visier geopolitischer Konflikte“

zazoon AG

ZURICH, SWITZERLAND, April 6, 2026 / EINPresswire.com / -- In einer Welt zunehmender geopolitischer Spannungen findet Krieg längst nicht mehr nur auf physischen Schlachtfeldern statt. Cyberangriffe sind zu einer zentralen Waffe moderner Konflikte geworden – und treffen zunehmend nicht nur Staaten, sondern auch Unternehmen.Zazoon, eine innovative Plattform für Governance, Risk & Compliance (GRC), warnt: Unternehmen jeder Größe befinden sich heute faktisch an der Front eines digitalen Krieges.„Cybersecurity ist kein reines IT-Thema mehr – sie ist eine Frage der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit“, erklärt das Team von Zazoon. „Wir beobachten, dass Hackerangriffe immer häufiger strategisch mit politischen und militärischen Zielen verknüpft sind.“Aktuelle Entwicklungen zeigen deutlich: In Zeiten geopolitischer Krisen steigt die Zahl von Cyberangriffen massiv an. Kritische Infrastrukturen, Finanzsysteme und Lieferketten geraten ins Visier – nicht nur zur Störung, sondern zur gezielten Destabilisierung ganzer Volkswirtschaften.Besonders kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind gefährdet. Ihnen fehlen oft die Ressourcen für umfassende Sicherheitsmaßnahmen, während sie gleichzeitig verstärkt als Einfallstor oder eigenständige Ziele genutzt werden.Zazoon begegnet dieser Herausforderung mit einer integrierten GRC-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken frühzeitig zu erkennen, Compliance sicherzustellen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber Cyberbedrohungen zu stärken. Durch den Einsatz von Automatisierung, KI und regulatorischer Intelligenz ermöglicht Zazoon einen Wechsel von reaktiver Verteidigung hin zu proaktivem Risikomanagement.„Die Zukunft der Sicherheit liegt nicht nur in der Abwehr von Angriffen, sondern im Aufbau resilienter Organisationen“, so Zazoon weiter.Fest steht: Im digitalen Zeitalter muss jedes Unternehmen denken wie ein Verteidiger in einem globalen Konflikt – denn genau das ist es bereits.

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