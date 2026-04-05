Zazoon erfüllt vollständig die europäischen Informationspflichten gemäss ESMA-Standards

zazoon AG

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ZURICH, SWITZERLAND, April 5, 2026 /EINPresswire.com/ -- Zazoon AG bestätigt, dass sie sämtliche einschlägigen europäischen Informationspflichten im Zusammenhang mit ihren Finanzierungsaktivitäten vollständig erfüllt.

Insbesondere wurde ein EU-konformer Prospekt erstellt, der den Anforderungen der europäischen Wertpapierregulierung entspricht und im Einklang mit den Standards der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA steht). Damit stellt die Zazoon sicher, dass Investoren umfassend, transparent und regelkonform über die relevanten Risiken und Rahmenbedingungen informiert werden.

Die Gesellschaft legt grossen Wert auf Transparenz, regulatorische Konformität und eine verantwortungsvolle Kommunikation gegenüber Investoren und Partnern. Sämtliche Finanzierungsaktivitäten erfolgen unter Berücksichtigung der geltenden gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben.

Zazoon ist ein wachstumsorientiertes Technologieunternehmen mit Fokus auf Governance-, Risk- und Compliance-Lösungen sowie innovative digitale Plattformen. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Wachstumsstrategie und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seiner Produkte und Dienstleistungen.

Mit der Einhaltung der europäischen Informationspflichten unterstreicht Zazoon ihr klares Bekenntnis zu höchsten regulatorischen Standards und zur Stärkung des Vertrauens von Investoren und Geschäftspartnern.

Layla Adamosse
Zazoon AG
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Zazoon erfüllt vollständig die europäischen Informationspflichten gemäss ESMA-Standards

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