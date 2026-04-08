Alex Belli conduce su Prime Video il docu-reality ‘Benvenute a bordo’
EINPresswire.com/ -- Grande attesa per il nuovo docu-reality tra viaggio, scoperta e identità
Cresce l’attesa e l’aspettativa per Benvenute a bordo: l’Italia in van, il nuovo docu-reality che si prepara a portare sullo schermo un racconto autentico, dinamico e contemporaneo del nostro Paese. Il format sarà disponibile a partire dal 20 giugno su Prime Video e su ScenixTV, proponendo un viaggio esperienziale tra territori, tradizioni e storie tutte da scoprire.
Alla guida del racconto troviamo l’attore Alex Belli, volto noto del piccolo schermo e recentemente diventato papà insieme alla showgirl Delia Duran. La coppia, già protagonista del Grande Fratello VIP con grande riscontro di pubblico, torna così sotto i riflettori in un progetto che unisce intrattenimento e valorizzazione del territorio.
Le protagoniste: tre percorsi, un’unica esperienza
Elemento centrale del programma è la scelta delle protagoniste, frutto di un’attenta analisi dei profili e delle attitudini personali, con l’obiettivo di creare un gruppo eterogeneo ma armonico.
Aurora Celli, influencer romana con oltre 4 milioni di follower, incarna perfettamente il linguaggio della comunicazione digitale. Abituata a raccontare la quotidianità con spontaneità e immediatezza, porterà nel viaggio uno sguardo giovane e contemporaneo, capace di tradurre ogni esperienza in contenuto coinvolgente per il pubblico social.
Natalia Guglielmo, modella e ambassador attiva in numerose iniziative sociali, rappresenta invece una sensibilità più attenta ai temi della responsabilità e dell’impegno. Il suo contributo arricchirà il racconto con una prospettiva consapevole, capace di valorizzare non solo l’estetica dei luoghi, ma anche le storie e le persone che li abitano.
A completare il trio Maritza Baerne, coach spirituale profondamente legata al mondo della natura e del benessere. Il suo approccio introspettivo offrirà una lettura più profonda del viaggio, trasformando ogni tappa in un’esperienza di connessione interiore, oltre che di scoperta territoriale.
Tre identità diverse ma complementari, che si intrecciano lungo il percorso dando vita a un racconto autentico, sfaccettato e ricco di emozioni.
Un viaggio lungo lo stivale
Le protagoniste partiranno per un itinerario che attraversa l’Italia da nord a sud, a bordo di un van simbolo di libertà e condivisione. Il viaggio toccherà città e territori ricchi di storia, cultura ed eccellenze locali, offrendo uno spaccato reale e dinamico del Paese.
Le riprese prenderanno il via il 9 maggio da Milano, per poi proseguire lungo tutta la penisola fino a raggiungere anche la Sicilia, in un percorso che valorizza le diversità e le unicità del territorio italiano.
Prodotto da NotiCaMania.
Ideato e diretto da Antonio Sepe,
Post produzione di Vincenzo Pellegrino.
Casting: Pavone Management
Press office: Michell Fascella (NotiCaMania)
La distribuzione è prevista su Prime Video e ScenixTV, mentre contenuti extra e aggiornamenti saranno disponibili anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del programma.
Antonio Sepe
Cresce l’attesa e l’aspettativa per Benvenute a bordo: l’Italia in van, il nuovo docu-reality che si prepara a portare sullo schermo un racconto autentico, dinamico e contemporaneo del nostro Paese. Il format sarà disponibile a partire dal 20 giugno su Prime Video e su ScenixTV, proponendo un viaggio esperienziale tra territori, tradizioni e storie tutte da scoprire.
Alla guida del racconto troviamo l’attore Alex Belli, volto noto del piccolo schermo e recentemente diventato papà insieme alla showgirl Delia Duran. La coppia, già protagonista del Grande Fratello VIP con grande riscontro di pubblico, torna così sotto i riflettori in un progetto che unisce intrattenimento e valorizzazione del territorio.
Le protagoniste: tre percorsi, un’unica esperienza
Elemento centrale del programma è la scelta delle protagoniste, frutto di un’attenta analisi dei profili e delle attitudini personali, con l’obiettivo di creare un gruppo eterogeneo ma armonico.
Aurora Celli, influencer romana con oltre 4 milioni di follower, incarna perfettamente il linguaggio della comunicazione digitale. Abituata a raccontare la quotidianità con spontaneità e immediatezza, porterà nel viaggio uno sguardo giovane e contemporaneo, capace di tradurre ogni esperienza in contenuto coinvolgente per il pubblico social.
Natalia Guglielmo, modella e ambassador attiva in numerose iniziative sociali, rappresenta invece una sensibilità più attenta ai temi della responsabilità e dell’impegno. Il suo contributo arricchirà il racconto con una prospettiva consapevole, capace di valorizzare non solo l’estetica dei luoghi, ma anche le storie e le persone che li abitano.
A completare il trio Maritza Baerne, coach spirituale profondamente legata al mondo della natura e del benessere. Il suo approccio introspettivo offrirà una lettura più profonda del viaggio, trasformando ogni tappa in un’esperienza di connessione interiore, oltre che di scoperta territoriale.
Tre identità diverse ma complementari, che si intrecciano lungo il percorso dando vita a un racconto autentico, sfaccettato e ricco di emozioni.
Un viaggio lungo lo stivale
Le protagoniste partiranno per un itinerario che attraversa l’Italia da nord a sud, a bordo di un van simbolo di libertà e condivisione. Il viaggio toccherà città e territori ricchi di storia, cultura ed eccellenze locali, offrendo uno spaccato reale e dinamico del Paese.
Le riprese prenderanno il via il 9 maggio da Milano, per poi proseguire lungo tutta la penisola fino a raggiungere anche la Sicilia, in un percorso che valorizza le diversità e le unicità del territorio italiano.
Prodotto da NotiCaMania.
Ideato e diretto da Antonio Sepe,
Post produzione di Vincenzo Pellegrino.
Casting: Pavone Management
Press office: Michell Fascella (NotiCaMania)
La distribuzione è prevista su Prime Video e ScenixTV, mentre contenuti extra e aggiornamenti saranno disponibili anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del programma.
Antonio Sepe
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