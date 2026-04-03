La Gobernadora Hochul Anuncia Financiamiento Para 12 Proyectos Comunitarios De La Copa Mundial en Siete Regiones Para Celebrar La Copa Mundial De La Fifa 2026

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que 12 proyectos de base comunitaria, distribuidos en siete regiones del estado de Nueva York, han sido seleccionados como beneficiarios a través del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria del Estado de Nueva York. Los fondos estatales respaldarán eventos locales de proyección pública y programación relacionada, vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más de 371.000 dólares en subvenciones facilitarán la realización de eventos diseñados para reunir a residentes y visitantes, al tiempo que impulsan la actividad económica y aumentan la afluencia de público a los negocios locales.

“Nueva York se enorgullece de desempeñar un papel fundamental como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026, y queremos que las comunidades de todo el estado compartan la emoción y los beneficios económicos que traerá consigo este evento global”, declaró la Gobernadora Hochul. “Estas subvenciones ayudarán a ciudades, pueblos y organizaciones locales a organizar eventos que unan a las personas, apoyen a las pequeñas empresas y garanticen que los neoyorquinos de todas las regiones puedan participar en la celebración”.

Hope Knight, Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, afirmó: “El Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria ayuda a extender el impacto de la Copa Mundial mucho más allá del estadio anfitrión, empoderando a las comunidades locales para que creen sus propias celebraciones en torno al torneo. Estos eventos generarán tráfico peatonal hacia los negocios locales, fortalecerán el turismo regional y crearán experiencias memorables tanto para residentes como para visitantes”.

Justin Brannan, Director Sénior de Operaciones de Grandes Eventos de la Gobernación, comentó: “El Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria del Estado de Nueva York llevará la emoción del fútbol internacional, desde los Meadowlands, directamente a las calles principales de todo el estado. Gracias al liderazgo de la gobernadora Hochul, comunidades desde Buffalo hasta Binghamton podrán compartir la emoción de la Copa Mundial, generando beneficios económicos y culturales duraderos mucho después del pitido final”.

Don Jeffries, Presidente y Director Ejecutivo de Visit Rochester, expresó: “Agradecemos a la gobernadora Hochul y a Empire State Development su apoyo a comunidades como Rochester para la organización de eventos con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los cuales unirán a nuestra comunidad en torno a uno de los eventos deportivos más esperados del año. El deporte es el gran unificador por excelencia, y esperamos con entusiasmo contribuir a dar vida a estos eventos de proyección pública y celebraciones de la Copa Mundial en el condado de Monroe. Invitamos tanto a los residentes como a los visitantes a sumarse a la celebración. Este programa de subvenciones generará un impacto económico positivo para nuestros restaurantes, tiendas y negocios del sector hostelero en toda la comunidad”.

El Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria, dotado con 500.000 dólares, respalda activaciones de base comunitaria, tales como proyecciones públicas de partidos, programación cultural y festivales comunitarios, programados para coincidir con los encuentros del torneo. Estos eventos, organizados a nivel local, están diseñados para impulsar el turismo regional, fomentar el gasto en restaurantes y comercios cercanos, y brindar a los neoyorquinos la oportunidad de participar en este torneo de alcance mundial sin alejarse de sus hogares. Empire State Development comenzó a aceptar solicitudes para el programa en enero, tras el anuncio de la Gobernadora que daba inicio a esta iniciativa.

Empire State Development recibió solicitudes de organizaciones provenientes de múltiples regiones abarcadas por los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. Tras un proceso de revisión y consulta con los socios regionales, se seleccionaron 12 proyectos —distribuidos en siete regiones— como beneficiarios del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria.

Beneficiarios del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria

Región Capital

Discover Albany — $29,825

Downtown Troy Business Improvement District — $70,000

Centro de Nueva York

Finger Lakes

Visit Rochester – East and Alex Entertainment District — $24,875

Visit Rochester – High Falls — $22,000

Southern Tier

Ciudad de Binghamton — $25,000

Mohawk Valley

Ciudad de Amsterdam — $12,125

North Country

Regional Office of Sustainable Tourism, Southern Essex — $7,500

Cámara de Comercio de Potsdam — $20,000

Oeste de Nueva York

Ciudad de Buffalo — $60,000

Visit Buffalo — $70,000

Westminster Economic Development Initiative (WEDI) — $5,000

El anuncio de hoy complementa los esfuerzos de la Gobernadora Hochul por capitalizar el entusiasmo que despierta la Copa Mundial en el estado de Nueva York. Además del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria, el estado de Nueva York está respaldando diversas iniciativas diseñadas para garantizar que las comunidades de todo el estado puedan sumarse a la emoción que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La Gobernadora anunció recientemente dos eventos comunitarios gratuitos y a gran escala para la visualización de partidos, que se llevarán a cabo en Long Island y en la región del Mid-Hudson, como parte de un esfuerzo coordinado para maximizar el impacto estatal y económico de la Copa Mundial de 2026 en las comunidades de todo el estado. Los eventos de Long Island y del Mid-Hudson contarán con la transmisión en vivo de los partidos, junto con una programación desarrollada por la propia comunidad, diseñada para reflejar de manera auténtica el carácter de cada región y celebrar la pasión de Nueva York por el deporte más popular del mundo.

Concebidos como experiencias al aire libre con capacidad para recibir a miles de asistentes, cada evento reflejará el carácter único de su región, al tiempo que fomentará la participación comunitaria, la intervención de las pequeñas empresas y el acceso inclusivo. Los detalles adicionales sobre los eventos se anunciarán en una fecha posterior. Para obtener más información —incluyendo cómo registrarse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios del estado de Nueva York relacionados con la Copa Mundial—, visite el sitio web de I LOVE NY aquí.

La gobernadora Hochul también ha impulsado la iniciativa NY Kicks como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026 y de su Presupuesto Ejecutivo para el año fiscal 2027; se trata de una nueva iniciativa destinada a ampliar el acceso de los jóvenes al fútbol mediante la inversión en nuevas instalaciones futbolísticas y en programas comunitarios en las comunidades desfavorecidas de todo el estado. NY Kicks también promueve la iniciativa de la gobernadora Hochul titulada "Get Offline, Get Outside" (Desconéctate, Sal al aire libre), la cual anima a los neoyorquinos a desconectarse de sus dispositivos electrónicos y a pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, activando para ello los espacios públicos de todo el estado y creando experiencias compartidas y activas para las familias.

Estos esfuerzos también se fundamentan en la estrategia más amplia del Estado para maximizar los beneficios económicos, turísticos y comunitarios asociados a la celebración de partidos durante el torneo.

Acerca de Empire State Development

Empire State Development (ESD) es la principal agencia de desarrollo económico del estado de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico, respalda la equidad en el acceso a la banda ancha a través de la oficina ConnectALL y está formando la fuerza laboral del mañana mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de próxima generación —como la energía limpia y la fabricación de semiconductores— que buscan expandirse en el estado de Nueva York; asimismo, opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar, y promueve los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de la campaña "I LOVE NY". Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conéctese con ESD en LinkedIn, Facebook y X

Acerca del Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial del Estado de Nueva York

El Programa de Subvenciones Comunitarias para la Copa Mundial del Estado de Nueva York proporciona fondos para apoyar eventos de base comunitaria vinculados a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estas subvenciones ayudan a los gobiernos locales, a las organizaciones sin fines de lucro y a los socios comunitarios a organizar eventos públicos para ver los partidos y programas relacionados, diseñados para impulsar el turismo, aumentar la afluencia de visitantes a los negocios locales y garantizar que las comunidades de todo el estado puedan participar en este torneo de alcance mundial.