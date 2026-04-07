Circularo kooperiert mit T Cloud Public und erweitert souveräne Digital-Trust-Services in der DACH-Region

FRANKFURT AM MAIN, GERMANY, April 7, 2026 /EINPresswire.com/ -- Circularo, ein führender Anbieter einer Digital-Trust-Plattform für sicheres elektronisches Signieren und dokumentenzentrierte Workflows, gibt heute seine Partnerschaft mit der T Cloud Public (früher Open Telekom Cloud), der Public-Cloud-Plattform der Deutschen Telekom AG, bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist Circularo ab sofort für Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden über den T Cloud Public Marketplace verfügbar und kann dort compliant und effizient bereitgestellt werden.

Circularo stellt sein vollständiges Leistungsportfolio - Start, Pro, Business und Ultimate - Organisationen in der DACH-Region und den Niederlanden zur Verfügung. Der Ultimate-Tarif richtet sich an Unternehmen, die eine souveräne Bereitstellung in einer eigenen dedizierten T Cloud Public-Instanz wünschen und dabei maximale Kontrolle, Datenresidenz in Europa, sowie[VA1] [AM2] [AM3] regulatorische Konformität sicherstellen möchten. Für größere und anspruchsvollere Organisationen ist Circularo zudem als sicherer Shared Service im Multi-Tenant-Betriebsmodell verfügbar.

„Die Partnerschaft mit der T Cloud Public ist ein strategischer Meilenstein für Circularo“, erklärt Andrei Mochola, Chief Operating Officer (COO) von Circularo. „Da europäische Organisationen zunehmend Wert auf Datensouveränität, DSGVO-Konformität und eine sichere Cloud-Infrastruktur legen, bietet T Cloud Public die ideale Grundlage, um vertrauenswürdige digitale Dokumenten-Workflows skalierbar bereitzustellen. Diese Kooperation unterstreicht unser Engagement, sichere, regelkonforme und mehrsprachige Digital-Trust-Services über die GCC-Region hinaus zugänglich zu machen.“

Die Kooperation stellt einen weiteren konsequenten Schritt in der internationalen Wachstumsstrategie von Circularo dar. Nach mehreren erfolgreichen Jahren als führende Plattform für elektronische Signaturen, Dokumentenmanagement und Vertrauensdienste in der GCC-Region treibt das Unternehmen seine Expansion nach Europa gezielt voran. Erst im vergangenen Monat kündigte Circularo eine umfassende Erweiterung seiner Mehrsprachigkeitsfunktionen an und machte seine Plattform damit für Nutzer in einer stetig wachsenden Zahl von Ländern und Regionen weltweit zugänglich.

Durch die Bereitstellung über die T Cloud Public profitieren europäische Kunden insbesondere von:

● Souveräner Cloud-Infrastruktur mit Betrieb in EU-basierten Rechenzentren

● DSGVO-konformem Hosting sowie Ausrichtung an eIDAS-Anforderungen

● Open-Source-basierter Architektur zur Minimierung von Vendor-Lock-in-Risiken

● Skalierbarer, unternehmensgerechter Infrastruktur für sichere digitale Workflows

Die T Cloud Public wurde 2016 eingeführt und basiert auf OpenStack-Technologie. Sie wurde speziell für Geschäftskunden entwickelt und legt besonderen Wert auf Datensouveränität, DSGVO-Konformität sowie den sicheren Betrieb in europäischen Rechenzentren in Deutschland und den Niederlanden. Die Plattform betreut mehr als 4.000 Kunden und unterstützt unter anderem skalierbare Anwendungsfälle wie KI-Verarbeitung, containerisierte Anwendungen, Multi-Cloud-Strategien und Disaster-Recovery-Szenarien - betrieben mit 100 Prozent erneuerbarer Energie.

Diese Initiative markiert einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansion von Circularo über die GCC-Region hinaus. Ziel ist es, Organisationen und ihren Geschäftspartnern weltweit die Möglichkeit zu geben, mit vertrauenswürdigen digitalen Dokumenten in ihrer jeweiligen Landessprache zu arbeiten - unabhängig von geografischen Grenzen. Die Partnerschaft mit T Cloud Public ist ein konsequenter Schritt auf diesem Weg.

T Cloud Public: Europas #1 Alternative zu Hyperscalern

T Cloud Public ist die Public-Cloud-Plattform der Deutschen Telekom - von Analysten als Europas führende Alternative zu globalen Hyperscalern eingestuft.

In europäischen Rechenzentren entwickelt und betrieben, bietet sie skalierbare, hochleistungsfähige Cloud-Infrastruktur mit integrierter Daten-, Betriebs- und Rechtshoheit (sovereignty by design) - und gewährleistet damit volle Kontrolle, Transparenz und Compliance nach europäischem Recht. Mit dreimal so vielen Zertifizierungen wie andere europäische Anbieter setzt T Cloud Public neue Maßstäbe in Sachen Vertrauen.

Bereits heute erreicht die Plattform eine Funktionsparität von 80 % mit globalen Hyperscalern - bis Jahresende werden 100 % erreicht. Dabei verbindet sie Innovationsgeschwindigkeit mit unternehmensgerechter Zuverlässigkeit. Gestützt auf 10 Jahre bewährte operative Stabilität und Skalierbarkeit können Kunden geschäftskritische Workloads mit voller Sicherheit betreiben.

Flexible Compute-, Storage- und Netzwerkdienste lassen sich nahtlos in bestehende IT-Landschaften integrieren - und beschleunigen so Innovation, DevOps und datengetriebenes Wachstum.

T Cloud Public definiert einen neuen Standard: unabhängige, sichere und zukunftsfähige Cloud-Infrastruktur - gemacht für Europa.

Über Circularo

Circularo ist ein führender Anbieter von Digital-Trust-Plattformen für sicheres elektronisches Signieren und dokumentenzentrierte Workflows. Regierungen, Unternehmen und Institutionen im Nahen Osten und weltweit vertrauen auf die Lösungen von Circularo. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Compliance und Sicherheit unterstützt Circularo Organisationen dabei, ihre dokumentenbasierten Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, ohne Kontrolle oder Vertrauen einzubüßen. Circularo erfüllt zentrale internationale Standards und regulatorische Anforderungen, darunter ISO/IEC 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27017, eIDAS und DSGVO.

Mehr Info: app.circularo.de

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