Kuzá Beach & Adventure Park revoluciona la experiencia en el Caribe Mexicano con parque acuático y circuito de tirolesas
Vive la aventura playera más emocionante de Cozumel, donde se unen aguas turquesas, arenas blancas y copas de árboles imponentes. Deslízate por una tirolesa a gran altura sobre la selva y las palmeras, disfrutando de vistas panorámicas del océano y paisaj
Lanza el Pase Deluxe + Parque Acuático: una propuesta todo incluido que combina adrenalina, playa y gastronomía en un solo destino
Como parte de esta evolución, el parque presenta el Pase Deluxe + Parque Acuático, una experiencia todo incluido que integra acceso a playa, actividades acuáticas, gastronomía tipo buffet, bebidas y una amplia variedad de amenidades en un solo lugar.
El nuevo parque acuático ofrece toboganes, albercas, áreas infantiles y espacios de relajación diseñados para todas las edades, creando el equilibrio perfecto entre diversión y descanso en un entorno natural privilegiado.
La adrenalina también forma parte de esta nueva etapa: Kuzá ha inaugurado tres líneas de tirolesas, la primera con una longitud de 274 metros, la segunda de 151 metros y la tercera, con 64 metros de recorrido, que invitan a los visitantes a vivir una experiencia aérea única, recorriendo el paisaje natural del parque desde una perspectiva distinta y emocionante. Esta incorporación fortalece su oferta de aventura y amplía las opciones para quienes buscan algo más que un día de playa.
Además, el Pase Deluxe permite disfrutar de acceso directo a la playa, actividades recreativas, zonas de descanso y una propuesta gastronómica que celebra los sabores mexicanos, todo bajo un concepto de comodidad y servicio continuo.
Diseñado para responder a las nuevas tendencias del turismo, Kuzá ofrece experiencias para: familias, que buscan diversión segura y memorable, parejas que privilegian relajación y momentos compartidos, grupos de amigos que buscan dinamismo y entretenimiento y visitantes de cruceros, que requieren experiencias completas en poco tiempo.
El parque cuenta con infraestructura y servicios pensados para maximizar la experiencia del visitante, incluyendo camastros, áreas de sombra, vestidores, atención personalizada y espacios diseñados para el confort.
Con estas nuevas atracciones, Kuzá Beach & Adventure Park no solo amplía su oferta, sino que redefine la manera en que se vive el destino, posicionándose como un referente en entretenimiento integral en el Caribe Mexicano.
Datos clave
● Nuevo Parque Acuático en Cozumel
● Circuito de Tirolesas recién aperturado
● Lanzamiento del Pase Deluxe + Parque Acuático (todo incluido)
● Gastronomía buffet y bebidas incluidas
● Acceso a playa, albercas, áreas infantiles y zonas de descanso
● Experiencias para familias, parejas, grupos y cruceristas
Acerca de Kuzá Beach & Adventure Park
Kuzá Beach & Adventure Park es uno de los parques más completos en Cozumel, diseñado para ofrecer una experiencia todo incluido que combina parque acuático, playa, aventura y gastronomía mexicana en un solo lugar. A través de sus distintos pases, los visitantes pueden disfrutar de actividades acuáticas, espacios de relajación, experiencias recreativas y alimentos y bebidas incluidos, todo dentro de un entorno natural.
Su propuesta está enfocada en brindar comodidad, diversión y accesibilidad para familias, parejas y grupos, posicionándose como una de las principales opciones para quienes buscan qué hacer en Cozumel durante su visita. https://kuzapark.com/
Ana María Irabien
KUZÁ Beach and Adventure Park
+52 998 874 4484
amirabien@irabienrp.com
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