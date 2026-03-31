Kuzá Beach & Adventure Park revoluciona la experiencia en el Caribe Mexicano con parque acuático y circuito de tirolesas

Vive la aventura playera más emocionante de Cozumel, donde se unen aguas turquesas, arenas blancas y copas de árboles imponentes. Deslízate por una tirolesa a gran altura sobre la selva y las palmeras, disfrutando de vistas panorámicas del océano y paisaj

¡KUZÁ LO TIENE TODO! Adéntrate en KUZÁ, el primer y único parque temático de Cozumel , diseñado para los amantes de la adrenalina, la playa y las familias. Aquí, el espíritu de Cozumel cobra vida para siempre.