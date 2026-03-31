VEPPEX lanza censo del exilio venezolano para fortalecer la representación internacional

VEPPEX - Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. EST. 2008. Miami, FL. Jose Antonio Colina, Presidente de la organización VEPPEX.

La organización presenta dos herramientas digitales dirigidas a venezolanos fuera del país: una para civiles y otra para militares y personal de seguridad.

MIAMI, FL, UNITED STATES, March 31, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) anunció la puesta en marcha del Censo de la Sociedad Civil y del Censo de Militares y Policías Venezolanos en el exilio, una iniciativa dirigida exclusivamente a venezolanos que se encuentran fuera del país.

El objetivo de estos censos es documentar de forma estructurada la realidad de la diáspora venezolana y fortalecer su capacidad de organización en el ámbito internacional. La iniciativa busca generar datos actualizados que permitan visibilizar la magnitud del exilio y respaldar acciones en espacios multilaterales vinculados a la defensa de la democracia.

De acuerdo con VEPPEX, este esfuerzo también tiene como propósito integrar a distintos sectores del exilio, incluyendo a la sociedad civil y a los militares y funcionarios de seguridad que han salido de Venezuela, promoviendo una visión más cohesionada de la comunidad venezolana en el exterior.

“Contar con información precisa y actualizada es fundamental para reflejar el impacto de la crisis venezolana y avanzar en la articulación de iniciativas que contribuyan al futuro del país”, señaló José Antonio Colina, presidente de VEPPEX.

Uno de los elementos clave de la iniciativa es el resguardo de la información suministrada. Según explicó Colina, los datos recopilados serán manejados con criterios de confidencialidad y utilizados exclusivamente con fines estadísticos y de representación, en línea con el compromiso institucional de la organización.

Para facilitar la participación, VEPPEX ha habilitado dos recursos digitales diferenciados dentro de su plataforma oficial. El primero está dirigido a la sociedad civil venezolana en el exilio, llamado Censo de la Sociedad Civil Venezolana en el extranjero disponible en: https://veppex.org/censo-de-venezolanos-en-el-exilio/. El segundo corresponde al registro de militares y funcionarios de seguridad venezolanos fuera del país, accesible en: https://veppex.org/censo-de-militares-y-funcionarios-de-seguridad-venezolanos-en-el-exilio/.

El proceso es completamente digital, ágil y puede completarse en pocos minutos desde cualquier país.

La organización destacó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo sostenido por más de 17 años de trabajo en defensa de los venezolanos en el exilio, orientado a generar herramientas que permitan una mejor representación y articulación de la diáspora.

VEPPEX hizo un llamado a todos los venezolanos fuera del país a participar en este proceso, subrayando que cada registro contribuye a consolidar una base informativa clave para la comunidad internacional y para los futuros procesos de reconstrucción de Venezuela.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.