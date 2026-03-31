Una fintech pagará hasta US$50 para eliminar la barrera del capital inicial en freelancers

Según datos internos, el 68% de los freelancers latinoamericanos no dispone de capital para invertir, aun cuando cobra en dólares o euros desde el exterior.

El mayor obstáculo para que la gente empiece a generar rendimientos no es el conocimiento, es el capital inicial; y ahora eliminamos esa barrera” — Rubén Galindo Steckel, CEO de Airtm.

LA PAZ, BOLIVIA, March 31, 2026 / EINPresswire.com / -- La fintech regional Airtm anunció el lanzamiento de un esquema que otorga hasta US$50 en USDC desbloqueables por uso y suma un sistema de cashback progresivo de comisiones, iniciativa que comenzará en Bolivia y apunta a trabajadores remotos y freelancers que buscan generar rendimientos en dólares digitales sin necesidad de contar con capital propio.En un contexto de inflación persistente, restricciones cambiarias y creciente adopción de stablecoins en América Latina, la compañía presentó el programa como una herramienta para eliminar una de las principales barreras de entrada al mundo de los rendimientos en activos digitales: la falta de dinero inicial. Según datos internos, el 68% de los freelancers latinoamericanos no dispone de capital para invertir, aun cuando cobra en dólares o euros desde el exterior.“El mayor obstáculo para que la gente empiece a generar rendimientos no es el conocimiento, es el capital inicial; y ahora eliminamos esa barrera”, afirmó Rubén Galindo Steckel, CEO y cofundador de Airtm. El ejecutivo explicó que el objetivo es que más usuarios puedan experimentar con rendimientos en USDC utilizando dinero real y bajo una mecánica de uso sostenido.En Bolivia, los usuarios recibirán un bono inicial de US$50 en USDC que se desbloquea luego de cuatro meses de actividad consistente —al menos una transacción mensual por un mínimo acumulado de US$350—. Una vez liberado, el bono pasa a formar parte del saldo disponible y comienza a generar rendimientos diarios automáticamente. El programa también incorpora un esquema de devolución progresiva de comisiones que aumenta del 5% al 60% en un período de 12 meses, premiando la permanencia y el volumen de uso.El lanzamiento se da en un momento en que cada vez más trabajadores digitales de la región buscan alternativas para cobrar en moneda dura, proteger ingresos frente a monedas locales volátiles y acceder a instrumentos de rendimiento sin operar como traders. Frente a plataformas globales, cuyo modelo se centra en el cobro de comisiones por transferencias y retiros internacionales, la empresa plantea una estrategia basada en devolución de valor.Con más de diez años de operación en la región, la compañía señala haber procesado más de 41 millones de transacciones, con el 96% liquidadas en menos de una hora y presencia en 190 países a través de más de 500 métodos de pago. “Queremos que los usuarios nos vean como un socio, no como una plataforma que solo cobra comisiones. El modelo tradicional es: cobramos fees porque podemos. Nuestro modelo es: devolvemos valor porque es lo correcto”, concluyó Galindo.

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