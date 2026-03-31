Neuer Investment-Podcast beleuchtet die Schnittstelle zwischen Märkten, Mindset und Realität

WIEN, WIEN, AUSTRIA, March 31, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit [Bulle & Mensch] – So handeln Profis wirklich. geht ein neuer Podcast an den Start, der sich bewusst von der oft oberflächlichen Finanzberichterstattung abgrenzt. Statt schneller Tipps und kurzfristiger Trends steht hier ein klarer Anspruch im Mittelpunkt: Märkte verstehen – und den Menschen dahinter.Der Podcast richtet sich an Anleger, Unternehmer und alle, die sich intensiver mit den Mechanismen von Finanzmärkten auseinandersetzen wollen. Im Fokus stehen nicht nur Strategien und Systeme, sondern vor allem die Denkweisen, Fehler und Erfahrungen, die langfristigen Erfolg wirklich prägen.Ein Blick hinter die Fassade der FinanzweltJede Folge bringt spannende Gesprächspartner – von Investoren über Analysten bis hin zu Praktikern aus der Branche – die offen über ihre Perspektiven sprechen. Dabei geht es nicht um perfekte Lebensläufe, sondern um echte Einblicke:Warum viele Strategien scheiternWelche Rolle Emotionen an den Märkten spielenWas erfolgreiche Investoren anders denkenUnd wo die größten Missverständnisse im Umgang mit Geld liegenMehr als ein weiterer Finanzpodcast[Bulle & Mensch] versteht sich nicht als Anleitung zum schnellen Reichtum, sondern als Plattform für ehrliche Gespräche. Der Podcast setzt bewusst auf Tiefe statt Hype – und stellt auch unbequeme Fragen.„Mich interessiert nicht die nächste heiße Aktie, sondern wie Menschen wirklich Entscheidungen treffen – gerade dann, wenn es schwierig wird“, so Mario Märzinger Podcasts-Host.Webseite: [Bulle & Mensch] Podcast Die ersten Folgen von [Bulle & Mensch] sind ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

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