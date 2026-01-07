ADAO anuncia a Semana do Amianto 2026 (1–7 abril) para reduzir a exposição e acabar com doenças no mundo

A 22ª Campanha: Educar o Público sobre os Riscos para a Saúde do Amianto Traz Recursos e Esperança aos Trabalhadores e às Famílias

WASHINGTON, CA, UNITED STATES, March 30, 2026 / EINPresswire.com / -- A ADAO ANUNCIA A SEMANA GLOBAL DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE O AMIANTO DE 2026 (1 A 7 DE ABRIL) PARA PREVENIR A EXPOSIÇÃO E ELIMINAR AS DOENÇAS CAUSADAS PELO AMIANTO EM TODO O MUNDOA Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO), uma organização independente e sem fins lucrativos dedicada à prevenção da exposição ao amianto através da educação, da defesa de direitos e do envolvimento comunitário, anunciou o período de 1 a 7 de abril como a 22ª Semana Global Anual de Sensibilização para o Amianto (GAAW) , com o objetivo de alertar para os perigos da exposição ao amianto e promover a prevenção.A ADAO reúne cientistas, líderes de saúde pública, organizações laborais, decisores políticos, defensores e famílias para partilhar informações fiáveis ​​e promover soluções que protejam a saúde pública contra as doenças causadas pelo amianto.“Mais de duas décadas depois de termos lançado a Semana Global de Sensibilização para o Amianto, a mensagem continua a ser clara: a exposição ao amianto é evitável, e a prevenção salva vidas”, afirmou Linda Reinstein, presidente e CEO da Asbestos Disease Awareness Organization e cofundadora da campanha internacional. “Ao partilhar ciência fidedigna, ao dar voz aos afetados e ao promover soluções políticas — como o *Alan Reinstein Ban Asbestos Now Act* (ARBAN) —, podemos proteger os trabalhadores, as famílias e as gerações futuras contra esta doença totalmente evitável.”Os materiais da Semana Global de Sensibilização para o Amianto serão partilhados em diversas línguas — incluindo inglês, francês, hindi, português, russo, espanhol e ucraniano —, alargando o acesso a informação que salva vidas em todo o mundo.O amianto é um conhecido carcinogéneo humano, sem um nível seguro de exposição. Embora proibido em mais de 70 países, o amianto continua a ser legal e letal nos Estados Unidos. Por ano, mais de 40.000 norte-americanos morrem de doenças relacionadas com o amianto, enquanto mais de 200.000 pessoas em todo o mundo morrem de enfermidades ligadas à exposição ao amianto.“O amianto continua a ser um dos carcinógenos ocupacionais e ambientais mais letais do mundo”, afirmou Reinstein. “Tragicamente, mais de 200.000 pessoas em todo o mundo morrem por ano em consequência de doenças relacionadas com o amianto que são totalmente evitáveis. A Semana Global de Sensibilização para o Amianto recorda-nos que a prevenção é possível e que a eliminação do amianto é essencial para a proteção da saúde pública.”A ADAO continua a expandir os seus esforços globais de educação e prevenção, visando proteger os trabalhadores e as comunidades da exposição ao amianto. Em colaboração com a Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), a British Occupational Hygiene Society (BOHS) e outros parceiros, a ADAO irá partilhar recursos educativos, perspetivas de especialistas e histórias pessoais de indivíduos cujas vidas foram transformadas para sempre pela exposição ao amianto.Uma Vigília Virtual à Luz das Velas — em homenagem aos perdidos para doenças evitáveis ​​causadas pelo amianto e reafirmando um compromisso partilhado com a prevenção — encerrará a semana.Os temas diários deste ano incluem:1 de abril: Acenda o Movimento: Legado, Factos e Prevenção do Cancro2 de abril: Crise Global do Amianto: O Custo Humano da Inação3 de abril: Inspirar a Mudança: Arte, Advocacia e Ação4 de abril: Exigir Justiça: Prevenção através da Lei e das Políticas Públicas5 de abril: Una-se Globalmente: Trabalhadores, Saúde e Segurança6 de abril: Reforçar a Prevenção: Tecnologia para o Acesso Global7 de abril: Vigília Virtual à Luz das Velas para Homenagear e Recordar as Vítimas do Amianto em Todo o MundoAgora no seu 22º ano, a Semana Global de Sensibilização para o Amianto continua a expandir-se, partilhando informações que salvam vidas em diversas línguas, reforçando parcerias internacionais e promovendo ferramentas digitais acessíveis que ajudam a prevenir a exposição ao amianto.A ADAO convida indivíduos e organizações de todo o mundo a participar na Semana Global de Sensibilização para o Amianto de 2026 e a ajudar a prevenir a exposição ao amianto e a eliminar as doenças por ele causadas.Sobre a ADAOA Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) é a maior organização independente sem fins lucrativos dos Estados Unidos dedicada à eliminação de doenças causadas pelo amianto, através da educação, da defesa de direitos e de parcerias comunitárias. Para mais informações, visite https://www.asbestosdiseaseawareness.org/

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