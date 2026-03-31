ADAO anuncia la Semana Mundial de Concienciación sobre el Amianto 2026: prevenir la exposición y erradicar enfermedades

La 22.ª Campaña: Educar al público sobre los riesgos para la salud del amianto brinda recursos y esperanza a trabajadores y familias en todo el mundo.

WASHINGTON, CA, UNITED STATES, March 30, 2026 / EINPresswire.com / -- ADAO anuncia la Semana Mundial de Concienciación sobre el Amianto 2026 (del 1 al 7 de abril) para prevenir la exposición y erradicar las enfermedades causadas por el amianto en todo el mundo.La Organización para la Concientización sobre las Enfermedades causadas por el Amianto (ADAO), una organización independiente sin fines de lucro dedicada a prevenir la exposición al amianto mediante la educación, la defensa de derechos y la participación comunitaria, anunció que del 1 al 7 de abril se celebrará la 22.ª Semana Mundial Anual de Concientización sobre el Amianto (GAAW), con el fin de sensibilizar a la población sobre los peligros de la exposición a esta sustancia y promover su prevención.ADAO reúne a científicos, líderes de salud pública, organizaciones laborales, responsables políticos, defensores y familias para compartir información confiable y promover soluciones que protejan la salud pública de las enfermedades causadas por el asbesto.«Más de dos décadas después de que lanzáramos la Semana Mundial de Concienciación sobre el Amianto, el mensaje sigue siendo claro: la exposición al amianto es prevenible, y la prevención salva vidas», afirmó Linda Reinstein, presidenta y directora ejecutiva de la Asbestos Disease Awareness Organization y cofundadora de la campaña internacional. «Al difundir ciencia fiable, dar voz a los afectados y promover soluciones legislativas —como la Ley Alan Reinstein para la Prohibición del Amianto (ARBAN)—, podemos proteger a los trabajadores, a las familias y a las generaciones futuras de esta enfermedad totalmente prevenible».Los materiales de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Amianto se compartirán en múltiples idiomas —incluidos el inglés, el francés, el hindi, el portugués, el ruso, el español y el ucraniano—, ampliando así el acceso a información vital en todo el mundo.El asbesto es un carcinógeno humano reconocido que no tiene ningún nivel de exposición seguro. Aunque está prohibido en más de 70 países, el asbesto sigue siendo legal y letal en los Estados Unidos. Cada año, más de 40.000 estadounidenses mueren a causa de enfermedades relacionadas con el asbesto, mientras que más de 200.000 personas en todo el mundo fallecen por enfermedades vinculadas a la exposición al asbesto.«El asbesto sigue siendo uno de los carcinógenos ocupacionales y ambientales más letales del mundo», afirmó Reinstein. «Trágicamente, más de 200.000 personas en todo el mundo mueren cada año a causa de enfermedades relacionadas con el asbesto que son totalmente prevenibles. La Semana Mundial de Concienciación sobre el Asbesto nos recuerda que la prevención es posible y que la eliminación del asbesto es esencial para proteger la salud pública».ADAO continúa ampliando sus esfuerzos globales de educación y prevención para proteger a los trabajadores y a las comunidades de la exposición al asbesto. En colaboración con la Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), la British Occupational Hygiene Society (BOHS) y otros socios, ADAO compartirá recursos educativos, perspectivas de expertos e historias personales de personas cuyas vidas han cambiado para siempre a causa de la exposición al asbesto.Una vigilia virtual a la luz de las velas, en honor a quienes perdieron la vida a causa de enfermedades prevenibles provocadas por el asbesto y para reafirmar un compromiso compartido con la prevención, cerrará la semana.Los temas diarios de este año incluyen:1 de abril: Encender el movimiento: Legado, hechos y prevención del cáncer2 de abril: Crisis mundial del amianto: El costo humano de la inacción3 de abril: Inspirar el cambio: Arte, defensa y acción4 de abril: Exigir justicia: Prevención a través de la ley y las políticas5 de abril: Unirse globalmente: Trabajadores, salud y seguridad6 de abril: Potenciar la prevención: Tecnología para el acceso global7 de abril: Vigilia virtual con velas para honrar y recordar a las víctimas del amianto en todo el mundoAhora en su 22.º año, la Semana Mundial de Concienciación sobre el Amianto continúa expandiéndose al compartir información vital en múltiples idiomas, fortalecer las alianzas internacionales y promover herramientas digitales accesibles que ayudan a prevenir la exposición al amianto.ADAO invita a personas y organizaciones de todo el mundo a unirse a la Semana Mundial de Concienciación sobre el Amianto 2026 y a ayudar a prevenir la exposición al amianto y a erradicar las enfermedades causadas por este.Acerca de ADAOLa Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) es la organización independiente sin fines de lucro más grande de los Estados Unidos dedicada a erradicar las enfermedades causadas por el asbesto a través de la educación, la defensa y las alianzas comunitarias. Para más información, visite https://www.asbestosdiseaseawareness.org/

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