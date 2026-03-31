CustomWeather presenta la edición española de MyForecast.com para pronósticos y alertas meteorológicos en todo el mundo
Mejorar la accesibilidad a pronósticos meteorológicos precisos garantiza que más personas estén preparadas, seguras e informadas.MILL VALLEY, CA, UNITED STATES, March 31, 2026 /EINPresswire.com/ -- CustomWeather, Inc. anuncia que MyForecast.com, la web pública para las previsiones meteorológicas premium de CustomWeather, está ahora completamente disponible en español a https://www.myforecast.com/?lang=es. Los usuarios también pueden cambiar su selección de idioma simplemente haciendo el cambio en sus configuraciones.
MyForecast.com es una fuente de primer nivel para pronósticos hiperlocales fiables y precisos, perspectivas ampliadas, alertas y avisos para más de 85.000 ubicaciones en todo el mundo, incluyendo una amplia cobertura meteorológica en Las Americas y España. Los usuarios pueden confiar en previsiones horarias y extendidas, alertas y avisos oportunos, y gráficos y mapas interactivos para tomar decisiones informadas sobre sus planes y actividades diarias y a largo plazo.
Ofrecer MyForecast en español es un paso importante para ampliar la accesibilidad de información meteorológica crítica a nuestros usuarios de todo el mundo. ¡Visítate MyForecast.com hoy para que puedas hacer planes para mañana!
Acerca de CustomWeather, Inc.
CustomWeather, Inc., con sede en el Área de la Bahía de San Francisco, ofrece las soluciones meteorológicas más robustas del sector tanto para soporte a la toma de decisiones como para aplicaciones al consumidor. CustomWeather genera pronósticos meteorológicos detallados para más de 200 países y combina servicios meteorológicos con un desarrollo y soporte al cliente inigualables. Durante más de 25 años, CustomWeather ha sido la solución integral líder para servicios meteorológicos históricos, en tiempo real y de pronóstico. Para más información, visita CustomWeather.com. Para obtener tu último pronóstico, consulta MyForecast.com.
Susan Flint
CustomWeather, Inc.
+1 415-777-3303
email us here
