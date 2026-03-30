El Salón de la Fama de México reconoce a Mauricio Perez y Sosa de Nauphilus.io por transformar la IA mediante el uso de insights conductuales profundos.

CIUDAD DE MéXICO, CDMX, MEXICO, March 30, 2026 / EINPresswire.com / -- Mauricio Perez y Sosa, Líder de Nauphilus.io , es Galardonado con el Premio Nacional de Liderazgo 2026 por Innovación en IANauphilus.io se enorgullece en anunciar que Mauricio Perez y Sosa, Head of Solutions Architecture & AI, ha sido distinguido con el prestigioso Premio Nacional de Liderazgo 2026. Otorgado por el Salón de la Fama de México, este reconocimiento posiciona a Perez y Sosa como una de las "Personalidades más Influyentes del Año" por su labor transformadora al fusionar las Ciencias del Comportamiento con la Inteligencia Artificial. Este reconocimiento llega en un momento crucial para el sector tecnológico en América Latina.Bajo el liderazgo de Perez y Sosa, Nauphilus.io ha desarrollado sistemas propios impulsados por IA que van más allá de la simple automatización, enfocándose en insights conductuales profundos para optimizar la toma de decisiones críticas en organizaciones globales. "Este premio es una validación de nuestra visión en Nauphilus.io: que el futuro de la IA pertenece a quienes entienden el comportamiento humano tan profundamente como entienden el código", afirmó Mauricio Perez y Sosa. "Al integrar las ciencias del comportamiento en nuestra arquitectura central, estamos construyendo tecnología que realmente complementa el elemento humano de los negocios".Colaboración Estratégica con Infraestructura Global Este galardón se suma a una serie de hitos significativos para la compañía, incluyendo una colaboración técnica estratégica con Amazon Web Services (AWS). Al aprovechar la infraestructura nativa en la nube de alto rendimiento de AWS, Nauphilus.io está posicionada para escalar sus modelos de IA conductual para satisfacer la demanda de empresas globales, garantizando una ejecución fluida y confiabilidad de clase mundial. Esta sinergia entre el conocimiento humano y la infraestructura escalable marca una nueva era para Nauphilus.io en su expansión global, captando la atención de los principales actores de la industria y medios de comunicación internacionales. Nauphilus.io es una firma tecnológica líder especializada en la intersección de las ciencias del comportamiento y la inteligencia artificial. La empresa ofrece soluciones escalables impulsadas por IA, diseñadas para mejorar la toma de decisiones organizacional y la eficiencia operativa mediante conocimientos humanos profundos y una robusta arquitectura nativa en la nube.

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