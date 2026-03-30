GROUPE IDEC SE CONSOLIDA CON LA ADQUISICIÓN DE VHM, EXPERTO DEL SECTOR INMOBILIARIO EN PORTUGAL
GROUPE IDEC formaliza la adquisición de VHM, reconocido actor del sector inmobiliario que cuenta con 300 trabajadores entre Oporto, Lisboa y Coímbra.
GROUPE IDEC formaliza la adquisición de VHM, un reconocido actor del sector inmobiliario que cuenta con 300 trabajadores distribuidos entre Oporto, Lisboa y Coímbra, y que acumula 33 años de experiencia en la ejecución de proyectos ambiciosos en diversos sectores. Este comunicado se enmarca en la estrategia de GROUPE IDEC de reforzar su presencia en el sur de Europa, apoyándose en una empresa de tamaño humano, basada en valores compartidos.
VHM, 33 años al servicio de proyectos inmobiliarios en Portugal
Fundada en 1993 en Oporto por Vítor Hugo, junto a un equipo de ingenieros y arquitectos, VHM cuenta hoy con 300 trabajadores distribuidos entre sus oficinas de Oporto (sede central), Lisboa y Coímbra. Proyectos como el Metro de Lisboa, la red de transporte de Coímbra, el Instituto de Oncología de Coímbra o el Hospital de Évora —el mayor del país—, junto a muchos otros desarrollos en los sectores comercial e industrial, de infraestructuras sociales y culturales, hoteles, centros educativos, oficinas, viviendas y aparcamientos, constituyen la seña de identidad de VHM y de sus equipos.
“Esta integración nos permite entrar en una nueva fase de crecimiento, todo ello manteniendo lo que siempre nos ha definido: la cercanía con el cliente, el rigor técnico y la capacidad de ejecución”, afirma Vítor Hugo, Presidente Fundador de VHM. “Hemos encontrado en GROUPE IDEC un socio cuya visión, ambición y valores coinciden con el futuro que queremos construir”.
Incorporación a GROUPE IDEC
Esta adquisición por parte de GROUPE IDEC, actor destacado del sector inmobiliario presente en Francia, Europa y Asia (500 millones de euros de facturación media, 25 años de experiencia, 700.000 m² construidos cada año, 1.500 millones de euros en proyectos financiados y más de 1.000 hectáreas desarrolladas), refleja la voluntad de ambas empresas por construir un futuro común en Portugal y más allá de sus fronteras.
“Con esta adquisición, nuestro primer objetivo es dar continuidad al trabajo que Vítor ha llevado a cabo durante más de tres décadas”, explica Patrice Lafargue, Presidente y Fundador de GROUPE IDEC. “Queremos contribuir activamente al desarrollo de esta empresa, reconocida en Portugal por la excelencia y el prestigio de los proyectos en los que han intervenido sus equipos. También aspiramos a aprender de su enfoque y modelo económico, al mismo tiempo que aportamos nuestras competencias para impulsar su crecimiento dentro de un modelo inmobiliario innovador, técnico y descarbonizado”.
Adquisición bajo el signo de la continuidad
La adquisición de VHM por parte de GROUPE IDEC se fundamenta en un principio de continuidad, con Vítor Hugo al frente de la empresa y de su equipo directivo, garantizando estabilidad y coherencia en la ejecución de la estrategia.
“También reforzamos los equipos altamente cualificados que constituyen el corazón de esta empresa de tamaño humano, presentes en sus tres sedes en Portugal”, añade Tony Morais, Socio de GROUPE IDEC y Director del área de Ingeniería.
“Tanto nuestra intención como la de Vítor es capitalizar la reputación de VHM ante clientes públicos y privados. Su posicionamiento es único en Portugal: nuestro papel es fidelizar a sus clientes y seguir poniendo en valor su know-how al servicio de grandes proyectos de infraestructuras públicas y de inversiones privadas en proyectos comerciales, industriales, terciarios y hoteleros”.
Escribir juntos los próximos treinta años de VHM
A corto y medio plazo, GROUPE IDEC también tiene la ambición de desarrollar en Portugal sus áreas de actividad consolidadas.
“Urbanismo, promoción residencial y de inmuebles de empresa, inversión, energía e ingeniería llave en mano: estas áreas de actividad reflejan nuestra capacidad de intervenir a lo largo de toda la cadena de valor de los proyectos inmobiliarios de nuestros clientes”, explica Tony Morais. “Este acompañamiento, centrado en la función de asesoramiento y en la orientación al servicio, será desarrollado por VHM con sus clientes actuales y futuros. Representa una palanca de crecimiento complementaria que permitirá consolidar y escribir los próximos treinta años de la empresa, uniendo a todos sus equipos en torno a estos apasionantes desarrollos”, concluye Patrice Lafargue.
Acerca de GROUPE IDEC
GROUPE IDEC, a través de sus cuatro áreas complementarias, está presente a lo largo de toda la cadena de valor inmobiliaria. Destaca como diseñador y constructor llave en mano de activos logísticos e industriales, urbanizador y promotor de parques de actividades, promotor residencial y terciario, inversor inmobiliario y en innovación para la transición energética, así como creador de soluciones energéticas bajas en emisiones de carbono.
En Francia, GROUPE IDEC está presente en todo el territorio nacional: Blois, París, en el corazón del Mercado de Interés Nacional (MIN) de Rungis, Rennes, Saint-Malo, Dunkerque, Poitiers, Grenoble, Saint-Étienne, Lyon y Montpellier. En Europa, cuenta con implantaciones en Suecia, Suiza, Italia (junto a su socio XORI Group), España y Portugal. En Asia, está presente en Vietnam, India y Camboya (junto a su socio ARCHETYPE GROUP) y también en el Norte de África, especialmente en Marruecos.
En cifras, GROUPE IDEC representa una facturación media de 500 millones de euros anuales, cuenta con 620 trabajadores en Francia, 1.000 a nivel internacional junto a sus socios, construye 700.000 m² cada año, gestiona más de 1.500 millones de euros en proyectos y desarrolla más de 1.000 hectáreas.
Varios proyectos emblemáticos ponen de manifiesto su know-how único:
• Fos-sur-Mer: reconversión de una zona industrial de 250 hectáreas en un parque dedicado a la transición energética.
• CAILABS en Rennes: proyecto industrial multinivel centrado en la eficiencia del suelo.
• LE GALLO en Boulogne-Billancourt: programa residencial de alta gama.
• ESSILOR en Wissous: laboratorio oftálmico de desarrollo vertical.
• LIDL en Ablis: mayor plataforma logística europea de la marca.
• SYNUTRA en Carhaix-Plouguer: mayor fábrica de leche en polvo de Europa.
• APTAR en Granville: planta farmacéutica industrial.
• DIOR PARFUMS en Orléans: laboratorio cosmético de alta gama.
• PUERTO SECO DE ANTEQUERA (España): primer parque logístico XXL de energía positiva en Europa.
Sabina Mollart-Rogerson
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