Ab August müssen deutsche Autohändler die EU-Transparenzvorschriften für KI einhalten

Bilder, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, müssen identifizierbar sein

Neue Leitlinien warnen vor Transparenzpflichten, Betreiberverantwortung und Urheberrechtsrisiken im Automobilvertrieb

AMSTERDAM, NETHERLANDS, March 30, 2026 /EINPresswire.com/ -- IMAGIN.studio fordert deutsche Autohändler, Makler, Leasinggesellschaften und Online-Marktplätze dringend auf, ihre Nutzung künstlicher Intelligenz zu überprüfen, bevor das EU-Gesetz über künstliche Intelligenz (EU AI Act) am 2. August 2026 vollständig in Kraft tritt.

Das Unternehmen warnt davor, dass viele Automobilunternehmen aufgrund ihrer Nutzung von KI-generierten Bildern, automatisierten Marketing-Tools und KI-gesteuerten Finanzsystemen möglicherweise bereits in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen, selbst wenn diese Tools von Drittanbietern bereitgestellt werden.

Laut den neuen Leitlinien von IMAGIN.studio ergibt sich die unmittelbarste Auswirkung für den Automobilhandel aus Artikel 50, der von Unternehmen verlangt, klar offenzulegen, wenn Bilder, Video- oder Audioinhalte durch KI generiert oder erheblich manipuliert wurden.

Für Autohäuser, Makler, Leasingfirmen und Marktplätze könnte dies für gängige Praktiken wie KI-generierte Fahrzeughintergründe, optimierte Bilder oder synthetische Fahrzeugkonfigurationen gelten, die in Online-Angeboten verwendet werden.

Martijn Versteegen, CEO und Mitbegründer von IMAGIN.studio, sagte: „Der Automobilhandel hat KI im Marketing und Merchandising schnell eingeführt, aber die Regulierung holt nun auf. Viele Unternehmen sind sich noch nicht bewusst, dass sie ihren Kunden mitteilen müssen, wenn KI zur Erzeugung oder Veränderung von Fahrzeugbildern eingesetzt wurde. Das hat direkte Auswirkungen auf das Vertrauen und die Konversionsrate.“

Die Leitlinien weisen zudem auf ein weit verbreitetes Missverständnis hinsichtlich der Haftung hin. Nach dem EU-KI-Gesetz ist die Organisation, die ein KI-System einsetzt, für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlich, selbst wenn die Technologie von einem externen Anbieter bereitgestellt wird.

Das bedeutet, dass Automobilhändler nicht davon ausgehen können, dass die Verantwortung bei ihren Technologiepartnern liegt, sondern stattdessen verstehen müssen, wie KI in ihrem gesamten digitalen Ökosystem eingesetzt wird.

Über die Transparenz hinaus weist IMAGIN.studio auf potenzielle Urheberrechtsrisiken im Zusammenhang mit generativer KI hin. In vielen Fällen genießen rein KI-generierte Bilder möglicherweise keinen Urheberrechtsschutz, wodurch visuelle Inhalte für die Wiederverwendung durch Wettbewerber offen stehen.

Die Regulierung geht zudem über das Marketing hinaus. KI-Systeme, die bei der Bonitätsprüfung und bei Finanzierungsentscheidungen eingesetzt werden, gelten als risikoreich und erfordern strenge Überwachungs-, Dokumentations- und menschliche Überprüfungsprozesse.

Gleichzeitig wird von Unternehmen bereits erwartet, dass sie die Anforderungen an die KI-Kompetenz erfüllen und sicherstellen, dass die Mitarbeiter die von ihnen verwendeten Tools und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Versteegen fügte hinzu: „Das EU-KI-Gesetz ist ein operatives Thema für Automobilunternehmen. Es beeinflusst, wie Fahrzeuge vermarktet werden, wie Finanzierungsentscheidungen getroffen werden und wie das Vertrauen der Kunden aufrechterhalten wird. Unternehmen müssen ihre Lieferanten prüfen, ihre Prozesse überprüfen und verstehen, wo sie Risiken ausgesetzt sind.“

IMAGIN.studio weist zudem auf einen wichtigen Unterschied zwischen generativer KI und deterministischen Methoden der Bilderstellung hin. Während generative Modelle Inhalte auf der Grundlage von Trainingsdaten synthetisieren und unter die Transparenzanforderungen fallen, folgt das physikbasierte 3D-Rendering unter Verwendung von CAD-Daten einem kontrollierten, von Menschen gesteuerten Prozess.

„Nicht alle automatisierten Bilder werden im Rahmen der Verordnung gleich behandelt. Automobilunternehmen müssen verstehen, wie ihre Bildmaterialien erstellt werden und ob diese Methoden Transparenzpflichten auslösen oder Eigentumsrechte beeinträchtigen“, so Versteegen.

IMAGIN.studio rät Automobilunternehmen zu folgenden Maßnahmen:

Prüfung aller Bild- und Marketing-Workflows, um festzustellen, wo KI eingesetzt wird

Überprüfung von Lieferantenverträgen und Klärung der Verantwortung für die Einhaltung der Vorschriften

Bewertung von Finanz- und Kreditsystemen hinsichtlich einer Einstufung als risikoreich

Einführung interner Schulungen zur Erfüllung der Anforderungen an die KI-Kompetenz

Angesichts der bevorstehenden Durchsetzung erwartet das Unternehmen eine verstärkte Überprüfung der KI-Nutzung in digitalen Einzelhandelsumgebungen und fordert Automobilunternehmen auf, jetzt zu handeln, um Compliance-Risiken zu vermeiden.

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Über IMAGIN.studio:

IMAGIN.studio ist ein Autotech-SaaS-Unternehmen und die weltweit führende Plattform zur Optimierung des Automobilhandels und Leasingerlebnisses durch eine Echtzeit-Bild-API mit Dienstleistungen in über 100 Ländern. Die Plattform erzeugt konsistente, hochwertige Visuals für jedes Modell, in jeder Farbe und aus jedem Winkel und liefert klare Bilder, die das Vertrauen der Kunden stärken und die Conversion steigern. IMAGIN.studio erstellt einzigartige Automotive-Visuals in großem Maßstab, optimiert für das Zeitalter der KI-Suche.

Die Plattform nutzt fortschrittliches Machine Learning innerhalb eines vollständig konformen Rahmens ohne Urheberrechtsrisiken. Jedes Bild ist zu 100 % kommerziell nutzbar. Im Gegensatz zu statischen Bildbibliotheken werden die Visuals in Echtzeit generiert und sind dadurch stets aktuell und markenkonform.

IMAGIN.studio wurde mit zwei FD Gazelle Awards ausgezeichnet, die das schnelle Wachstum und die Innovationskraft im Autotech-Bereich würdigen.

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James Parsons

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