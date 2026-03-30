La aprobación ciudadana de la presidenta Claudia Sheinbaum se sitúa en 70.2% durante marzo, revela encuesta de SRC

Aprobación de Claudia Sheinbaum en Marzo de 2026 de acuerdo a SRC Aprobación de Claudia Sheinbaum en Marzo de 2026 de acuerdo a SRC

Más de 7 de cada 10 mexicanos avalan su gestión. El estudio de SRC refleja un apoyo constante en todo el país, liderando Quintana Roo, Hidalgo y Tabasco.

El mapa de aprobación refleja un respaldo constante hacia el Ejecutivo. Siete de cada diez ciudadanos encuestados a nivel nacional continúan avalando la gestión presidencial en este mes.” — Cristhian Mercado - Director de SRC

CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO, March 29, 2026 / EINPresswire.com / -- De acuerdo con el más reciente estudio de opinión pública realizado por la casa encuestadora Statistical Research Corporation ( SRC ), la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mantiene un sólido respaldo ciudadano, registrando una aprobación del 70.2% a nivel nacional para el cierre del mes de marzo.Ante la pregunta expresa: "En general, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México?", más de siete de cada diez ciudadanos encuestados evaluaron positivamente la gestión de la mandataria.Resultados destacados por región:El estudio, que desglosa los niveles de aprobación en las 32 entidades federativas del país, muestra que el respaldo hacia la titular del Ejecutivo es mayoritario en todo el territorio, aunque con variaciones regionales importantes:Mayor aprobación: Entidades como Quintana Roo (79.0%), Hidalgo (76.4%) y Tabasco (75.3%) se posicionan como los estados con el nivel más alto de apoyo a la presidenta.Aprobación media/alta: Estados clave como la Ciudad de México (71.1%), Baja California (73.3%) y el Estado de México (71.5%) se mantienen ligeramente por encima del promedio nacional.Menor aprobación (aunque mayoritaria): Por otro lado, entidades como Colima (56.9%), Nayarit (58.8%) y Guanajuato (63.2%) registran los índices más conservadores del país, si bien la aprobación sigue superando a la desaprobación.Estos datos reflejan el panorama político y la percepción ciudadana a nivel estatal en este tramo de la administración federal.Metodología del estudio:El levantamiento de datos se llevó a cabo del 22 al 24 de marzo de 2026 mediante llamadas telefónicas a individuos mayores de 18 años. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error estadístico de +/- 3.1%, lo que garantiza una alta representatividad del sentir nacional.Para consultar la aprobación de Claudia Sheinbaum y el mapa detallado con los porcentajes de cada estado y obtener más información sobre este y otros estudios, visite el sitio oficial de SRC.

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