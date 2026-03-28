En Sintonía con el Concejo destacará  recursos migratorios, el viernes a las 2 p.m. por Radio América 

MARYLAND, March 28 - ROCKVILLE, Md., 26 de Marzo del 2026—Los invitados de esta semana del programa radial En Sintonía con el Concejo del Condado de Montgomery serán la Presidenta del Concejo del Condado de Montgomery, Natali Fani-González, quien preside el Comité de Desarrollo Económico del Concejo; Pablo Blank, director de integración de inmigrantes en We Are CASA; Mariela León, portavoz y enlace con la comunidad hispana del Departamento de Policía del Condado de Montgomery; y Lorena Bailey, investigadora de la Oficina de Protección al Consumidor del Condado de Montgomery. El programa será transmitido por las ondas radiales el viernes, 27 de Marzo a las 2 p.m. en Radio América (WILC 900 AM) y por Apple Podcasts, Spotify y Amazon Music.

La edición especial de En Sintonía destacará recursos claves e información destinada para apoyar y empoderar a la comunidad inmigrante en el Condado de Montgomery. El programa comenzará con una conversación con la presidenta del Concejo, Fani-González, quien hablará sobre su próxima clínica de ciudadanía organizada en colaboración con la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del gobernador de Maryland, el Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist y el Centro de Recursos Legales Asiático-Pacífico Estadounidense, junto con el apoyo de organizaciones locales sin fines de lucro.

La clínica está programada para el sábado 11 de abril, de 2 p.m. a 6 p.m., en la Biblioteca de Wheaton, ubicada en 11701 Georgia Ave. en Silver Spring. Los residentes que sean elegibles para convertirse en ciudadanos estadounidenses podrán recibir orientación legal gratuita sobre el proceso de evaluación y solicitud.

En Sintonía continuará con una conversación con We Are CASA, organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a comunidades vulnerables. Este segmento destacará la asistencia legal que ofrecen para casos de inmigración, así como oportunidades de clases de inglés y ciudadanía.

El programa radial también incluirá un segmento con el Departamento de la Policía del Condado de Montgomery, que cubrirá actualizaciones sobre los uniformes policiales y nuevos parches de identificación en los uniformes, orientación sobre cómo reconocer a un oficial de policía e información sobre cómo reportar delitos sin importar el estatus migratorio.

Además, la Oficina de Protección al Consumidor compartirá consejos importantes para reconocer estafas relacionadas a inmigración y explicará cómo reportar fraude y obtener ayuda en caso de ser víctima. Los residentes pueden reportar estafas a través de la línea anónima o llamando al 240-777-3636.

El Concejo del Condado de Montgomery y Radio América se han asociado para proporcionar a la comunidad latina información clave sobre temas que les conciernen. Esta colaboración ha dado fruto a un programa semanal de una hora todos los viernes, denominado “En Sintonia con el Concejo” donde los residentes pueden expresar sus opiniones y hacer preguntas, por medio de la estación de habla hispana más popular del área metropolitana de Washington, D.C.